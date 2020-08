Klimato kaita: pastarasis dešimtmetis – karščiausias pasaulio istorijoje

Herkaus Milaševičiaus nuotr.

Pastarasis dešimtmetis buvo iki šiol karščiausias, o 2019-ieji – vieni šilčiausių metų pasaulyje per visą meteorologinių stebėjimų istoriją nuo XIX a., patvirtino nauja 520-ies mokslininkų iš 60 šalių sudaryta ataskaita „State of the Climate 2019“.

„Bulletin of the American Meteorological Society“ paskelbta ataskaita patvirtina atskirų šalių mokslininkų teiginius, jog vidutinė pasaulio temperatūra kyla vis sparčiau: per praėjusius 10 metų ji pakilo 0,39 laipsnio nuo ilgamečio vidurkio. Palyginimui, nuo 1880-ųjų per dešimtmetį vidutiniškai sušildavo apie 0,07 laipsnio.

Pastarieji šešeri metai, nuo 2014 m. iki 2019 m., buvo patys šilčiausi nuo metereologinių stebėjimų pradžios: kasmet fiksuotos didžiulės karščio bangos JAV, Europoje, Indijoje, neįprastai karšta buvo Arktyje, plieskėsi didžiuliai gaisrai nuo Australijos iki Graikijos bei Kalifornijos.

Remiantis NASA duomenimis, 2019-ieji buvo antri karsčiausi metai stebėjimų istorijoje. Jungtinės karalystės Meteorologinės tarnybos vertinimu, jie buvo treti karščiausi metai istorijoje, rašo „The Guardian“.

Apskritai, kasmet nuo 2011 m. sudaromos „State of Climate“ vertinimais, pasaulis nuo industrializacijos pradžios sušilo maždaug 1 laipsniu.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHT) duomenimis, 2019 m. Lietuvoje buvo šilčiausi per visą meteorologinių stebėjimų laikotarpį. Vidutinė metinė oro temperatūra siekė 8,8 laipsnio, tai yra 1,9 laipsniu daugiau nei vidutinė daugiametė 1981–2010 m. užfiksuota oro temperatūra.

Ligi šiol Lietuvoje šilčiausi buvo 2015–ieji, kai vidutinė metinė oro temperatūra buvo 8,3 laipsnio.

Šilčiau ir šįmet

Europos Sąjungos Koperniko klimato kaitos stebėjimo tarnyba suskaičiavo, jog 2020-ųjų balandis irgi buvo vienas šilčiausių nuo XIX a. Vos šilčiau balandį buvo tik 2016-aisiais.

Anot tarnybos pranešimo, ypač aukšta temperatūra šį balandį fiksuota Vakarų Europoje ir Šiaurės bei Vidurinėje Azijoje. Bene aukščiausiai per visą stebėjimų istoriją balandžio temperatūra pakilo Šveicarijoje, kur balandį ji 5 laipsniais viršijo 1871–1900 m. vidurkį. Sibire, centrinėje ir šiaurės vakarinėje Afrikoje, vakarinėje Australijos dalyje ir Meksikoje balandis taip pat buvo šiltesnis nei įprasta. Gerokai šilčiau buvo prie Aliaskos krantų ir Arkties vandenyno rajone.

Nesuprantama problema

Pasaulio mokslininkai, klimato kaitos aktyvistai ne vienerius metus kalba, kad nortin sustabdyti klimato kaitą, būtina kuo greičiau ir kuo labiau sumažinti anglies dioksido, šiltnamio dujų emisijas. Dėl COVID-19 pandemijos jos gan smarkiai sumažėjo – prognozuojama, jog būtent dėl didžiojoje pasaulio dalyje įvestų karantinų, šįmet teršalų emisijos gali sumažėti 5–6%.

Kaip kita proga VŽ aiškino dr. Egidijus Rimkus, Vilniaus universiteto Geomokslų instituto profesorius, nors skaičiai nedideli, bet tai būtų pats didžiausias trumpalaikis emisijų sumažėjimas istorijoje nuo taršos vertinimo pradžios. Šiek tiek kuklesnių emisijų sumažėjimų buvo po 2009 m. finansinės krizės, Tarybų Sąjungos žlugimo, Irano revoliucijos, Arabų ir Izraelio karo.

„Bet po visų krizių taršos emisijos vėl padidėdavo ir labai greitai viršydavo iki tol buvusį lygį. Dabartinis taršos sumažėjimas nekeičia egzistuojančios sistemos ir, deja, nežada, kad kas nors keistųsi į gera“, – sakė pašnekovas. Pandemijos metu užfiksuotas taršos emisijų sumažėjimas yra toks, kokio šalys 2015 m. Paryžiuje susitarė siekti kasmet, bet niekaip nepasiekė.

Profesoriaus nuomone, mes, žmonės, visko norime greitai – kas nors staiga pasikeitė, pamatėme ir imamės veiksmų. Pvz., atėjo virusas, pasaulis iškrito, taigi ieškome būdų, kaip jį įveikti.

„Klimato kaitos problema yra kitokia. Aš prisimenu, kaip gyvenome prieš 20 ir daugiau metų. Bet jaunuolis, kuris gimė XXI a., kaitos nepastebi, nes tas klimatas toks visą jo gyvenimą, jis aplinką suvokia kitaip nei aš. Todėl klimato kaitą yra sunku suvokti, net pastebėti“, – teigė pašnekovas.