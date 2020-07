Savo „karūnos brangakmeniui“ gelbėti JK skiria 1,73 mlrd. Eur

Londonas, Vestminsterio rūmai. Ryto Staselio nuotr.

Jungtinės Karalystės vyriausybė paskelbė skirsianti 1,57 mlrd. svarų (1,73 mlrd. Eur) nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusiam kultūros sektoriui, kurį vadina „karūnos brangakmeniu“, tačiau sulaukė kritikos, kad pinigų skirta per mažai, o veiksmų imtasi per vėlai.

Pranešama, jog lėšos numatytos koncertų organizacijoms, scenos menams, nepriklausomiems kino teatrams, muziejams ir paveldo objektams padėti išgyventi koronaviruso krizės padarinius.

Kur kas vėliau nei kitos šalys, kovo pabaigoje, karantiną dėl COVID-19 paskelbusi Didžioji Britanija jo sąlygas švelnina irgi vėliau: pastarosiomis savaitėmis leista atsidaryti ne pirmo būtinumo prekių parduotuvėms, kirpykloms, nuo liepos 4 d. – kavinėms, muziejams, tačiau gyvi pasirodymai dar draudžiami dėl didelės naujojo koronaviruso plitimo rizikos. Koronavirusas JK pareikalavo daugiausiai gyvybių Europoje; šalyje mirė per 44.000 žmonių, kuriems testais buvo patvirtinta COVID-19.

Pasak BNS, apie sprendimą dotacijomis ir paskolomis paremti kultūros sektorių buvo paskelbta po vis desperatiškesnių įspėjimų apie iškilusį pavojų tūkstančiams darbo vietų ir daugeliui kultūros įstaigų.

Praėjusią savaitę apie 1.500 atlikėjų, įskaitant Edą Sheeraną „The Rolling Stones“, pasirašė laišką, raginantį vyriausybę padėti apsaugoti gyvos muzikos industriją nuo žlugimo. Šis laiškas paskelbtas po to, kai daugybė institucijų, įskaitant Londono „Shakespeare‘s Globe“, perspėjo, jog rizikuoja užsidaryti amžiams, jei nesulauks pagalbos.

Kultūra – šalies širdis

Paskelbus apie kultūrai numatytus skirti pinigus, premjeras Borisas Johnsonas pareiškė, jog „Jungtinės Karalystės kultūros industrija – nuo ikoniškų teatrų ir miuziklų, kvapą gniaužiančių parodų mūsų pasaulinės klasės galerijose iki vietinėse salėse rūsiuose vykstančių koncertų – yra šios šalies širdis. /.../ Šie pinigai padės apsaugoti šį sektorių ateities kartoms, užtikrinant, kad meno kolektyvai ir koncertų vietos visoje JK išliktų ir remtų savo darbuotojus, kol jų durys bus uždarytos, o uždangos – nuleistos“.

Skaičiuojama, jog JK kultūros sektoriuje dirba per 700.000 žmonių.

„Ši žinia tikrai laukiama tokiu metu, kai daugybė teatrų, orkestrų, pramogų vietų ir kitų meno organizacijų laukia tokia niūri ateitis“, – BNS cituoja garsųjį kompozitorių Andrew Lloydą Webberį, chrestomatinių miuziklų „Jėzus Kristus – superžvaigždė“, „Operos fantomas“, „Katės“, „Evita“ ir kitų kūrėją.

Londono simfoninio orkestro direktorius Simonas Rattle‘as sakė tikintis, jog kultūrai numatytos lėšos bus išdalintos kuo greičiau, nes „daugybė institucijų ir pavienių menininkų žvelgia į bedugnę.“

Per mažai ir per vėlai

Tačiau, iš mūsų bokštų žvelgiant, – dosnus JK vyriausybės mostas netruko sulaukti kritikos. BBC cituoja Oliverį Dowdeną, valstybės sekretorių, „prižiūrintį“ skaitmeninę, kultūros, žiniasklaidos ir sporto sritis, ir teigiantį, jog 1,57 mlrd. GBP pagalbos paketas, turintis apsaugoti teatrų, galerijų ir muziejų ateitį, „nėra pakankamas išgelbėti kiekvieną darbo vietą“.

Pasak O. Dowdwno, numatytos dotacijos ir paskolos yra „nauji pinigai“ ir skirti „tęsti visus šiuos finansinius metus“.

Du pagrindiniai paramos paketo tikslai yra išsaugoti „karūnos brangakmeniams“, t. y. tokias vietas, kaip Karališkoji Alberto salė ir Nacionalinė galerija, taip pat padėti vietinėms įstaigoms visoje JK.

„Tai – labai reikalinga pinigų injekcija, tačiau daugeliui to per mažai ir per vėlai“, – sakė pagrindinės opozicijos Leiboristų partijos atstovė kultūros klausimais Jo Stevens. Ji paragino vyriausybę pratęsti savo programą, kuria buvo apsaugota 9,3 mln. darbo vietų. Šios programos pabaiga kultūros sektoriui numatyta spalį.