Mirė kino muzikos grandas Ennio Morricone

Ennio Morricone (Enijas Morikonė). Sven Simon („Scanpix“) nuotr.



Vienas žinomiausių ir produktyviausių kino muzikos kūrėjų Ennio Morricone (Enijas Morikonė) mirė Romoje, būdamas 91 metų, pirmadienį pranešė Italijos žiniasklaida.

E. Morricone mirė ligoninėje, kur buvo gydomas dėl šlaunikaulio lūžio, patirto parkritus, sakoma pranešimuose.

Kompozitorius yra sukūręs muziką apie 500 filmų, įskaitant režisieriaus Sergio Leone (Serdžo Leonės) 1966 metų vesterną „Geras, blogas ir bjaurus“ (The Good, the Bad and the Ugly), taip pat Quentino Tarantino (Kventino Tarantino) juostai „Grėsmingasis aštuonetas“ (The Hateful Eight), 2016 metais atnešusiai jam „Oskarą“.

