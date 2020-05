Naujausią savo kūrinį Banksy padovanojo ligoninei

Banksy „Game Changer“ iki rudens kabės Sautamptono ligoninėje. Andrew Matthews (PA/„Scanpix“) nuotr.

Savo gatvės meno kūriniais paprastai provokuojantis, iš politikų ir visuomenės besišaipantis britų menininkas Banksy šįsyk sukūrė netikėtai nuoširdų paveikslą ir jį padovanojo Anglijos Sautamptono bendrosios pagalbos ligoninei.

Paveikslas „Game Changer“ vaizduoja berniuką, žaidžiantį su medicinos seselės figūrėle, dėvinčia apsauginę kaukę ir superherojaus apsiaustą. O populiarieji superherojai Žmogus voras bei Betmenas guli sumesti į šiukšlių dėžę.

Nespalvotas, maždaug 1 kvadratinio metro dydžio paveikslas ligoninės priimamajame kabės ir, kaip teigiama ligoninės pranešime, darbuotojų moralę kels iki rudens. Paskui jis keliaus į aukcioną, kuriame surinkti pinigai bus skirti Jungtinės Karalystės medikams.

Banksy savo tapatybę slepia, todėl medikams prie paveikslo paliko raštelį, kuriame dėkoja už jų darbą ir sako norintis bent šiek tiek praskaidrinti jų kasdienybę. Ligoninės atstovai teigė jaučiasi pagerbti, jog garsus menininkas išsirinko būtent jų įstaigą.

Geidžiamas aukcionuose

Anot užsienio spaudos, paveikslas ne tik kels medicinos darbuotojų moralę, bet ir tikrai ryškiai prisidės prie sumos, kuri bus surinkta rudens aukcione.

Banksy šiuo metu yra geidžiamas kolekcininkų menininkas. Balandžio pradžioje internetiniame „Sotheby‘s“ aukcione 24 originalių jo kūrinių plakatai buvo parduoti už 1,09 mln. GBP. Didžiausio susidomėjimo sulaukė du plakatai, atkartojantys garsųjį menininko kūrinį „Girl With Balloon“. 2018 m. Banksy pribloškė meno pasaulį: vos pardavus „Girl with Balloon“ už 1 mln. GBP, šis suglumusios auditorijos akivaizdoje susinaikino popieriaus smulkintuvu. Susmulkintas meno kūrinys netrukus buvo pavadintas „Love is in the Bin“ ir tapo pirmuoju meno kūriniu, sukurtu jį parduodant.

Blandžio mėnesio aukcione buvo pristatytos dvi plakatinės kūrinio versijos: pirmoji, kurioje mergaitė paleidžia rožinį balioną, parduota brangiausiai – už 375.000 GBP. Antroji, su raudonu balionu, – už 106.250 GBP.

Praėjusį rudenį Banksy paveikslas „Devolved Parliament“, vaizduojantis Jungtinės Karalystės Bendruomenių rūmuose posėdžiaujančias šimpanzes, „Sotheby‘s“ buvo parduotas už beveik 9,9 mln. GBP. Įspūdingo dydžio, beveik 4 m pločio drobę parduoti tikėtasi už 1,5–2 mln. GBP.