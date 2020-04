Seimas apsisprendė dėl pinigų už bilietus grąžinimo

Lietuvos nacionalinė filharmonija. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Seimas pavirtino įstatymo, reglamentuojančio pinigų už bilietus į neįvykusius renginius grąžinimą, projektą. Prioritetas jame teikiamas vartotojo ir paslaugų teikėjo susitarimui dėl vėlesnės renginio datos.

Įstatymas numato, kad renginys turėtų įvykti ne vėliau kaip po 12 mėnesių nuo renginių ir susibūrimų draudimo panaikinimo.

„Vartotojų ir paslaugų teikėjų interesų pusiausvyros išlaikymas šiuo atveju tampa ypač svarbus, nes masinių renginių organizavimo nemokumo atveju neigiamas pasekmes patirtų ne tik renginių organizatoriai ar bilietų platintojai, bet taip pat darbuotojai, kurie dirba šiame sektoriuje ir, be abejonės, vartotojai, kurie galbūt ir neatgautų savo pinigų“, – Seimo kanceliarijos pranešime cituojamas teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Data – per 30 dienų

Įstatyme įtvirtinta, kad kai renginys neįvyksta dėl karantino metu nustatyto draudimo organizuoti renginius ir susibūrimus, paslaugų teikėjas per 30 dienų nuo šio draudimo panaikinimo turi teisę nustatyti vėlesnę renginio datą, o šis turi įvykti ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo renginių draudimo panaikinimo.

Išeitis – kuponas

Kai vartotojas nesutinka su paslaugų teikėjo nustatyta vėlesne renginio data, renginio organizatorius ne vėliau kaip per 30 d. kompensuoja vartotojui suteikdamas kuponą, kurio vertė yra ne mažesnė kaip už bilietą sumokėtų pinigų suma, jokie papldomi mokesčiai negali būti taikomi.

Kuponu vartotojas gali apmokėti bilietų į būsimus to paties paslaugų teikėjo organizuojamus renginius kainą ar jos dalį.

Jeigu vartotojas kuponu neapmoka bilietų į būsimus to paties paslaugų teikėjo organizuojamus renginius kainos ar jos dalies per 12 mėn. nuo kupono suteikimo dienos, jis turi teisę reikalauti, kad paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 14 d. po šio termino pabaigos grąžintų vartotojui kupono vertę atitinkančią pinigų sumą.

Jeigu paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 30 d. nesuteikia vartotojui kupono, privalo grąžinti vartotojui už bilietą sumokėtą kainą ne vėliau kaip per 14 d. nuo vėlesnės renginio datos.

Tuo atveju, jei renginys išvis atšaukiamas, už bilietą sumokėta suma, vertotojui pareikalavus, turi būti gražinta ne vėliau kaip per 14 d. nuo nustatytos paslaugų teikėjo teisės įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

Bevek vienbalsiai priimtas įstatymas reguliuoja vartojimo sutarčių dėl sporto, kultūros, pramogų ar kitų renginių paslaugų teikimo vykdymą, kai tai tapo neįmanoma dėl Lietuvos teritorijoje paskelbto karantino metu taikomų asmens laisvių ir teisių draudimų ir (ar) ribojimų bei draudimo atvirose ir uždarose erdvėse organizuoti renginius ir susibūrimus.