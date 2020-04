Reikalas dėl bilietų už renginius grąžinimo krypsta organizatorių naudai

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Gilų nokdauną patyrusius įvairiausių kultūrinių renginių, pradedant kameriniais spektakliais, baigiant tūkstantiniais vasaros muzikos festivaliais, organizatorius ant kojų bandys prikelti Vyriausybė, balandžio 22 d. pritarusi Teisingumo ir Kultūros ministerijų pateiktam modeliui, numatančiam kelis variantus, kaip šie galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus arba atsiskaityti su bilietus įsigijusiais žiūrovais ir klausytojais.

Nuo kovo vidurio uždraudus kultūros ir visus kitus masinius renginius, jų organizatoriai per Vartotojų teisių tarnybos nustatytą laiką – dvi savaites, privalėjo grąžinti pinigus už bilietus, jei kitaip nebuvo susitarta su juos įsigijusiais asmenimis.

VŽ rašė, jog renginių organizatoriai, pardavę dalį ar visus bilietus į būsimus renginius ir sulaukę teisėtų žiūrovų lūkesčių atgauti pinigus, pateko į keblią padėtį, kurią taisyti pagaliau imasi Kultūros ministerija, teikianti Vyriausybei svarstyti dvi alternatyvas.

Svarstys skubos tvarka

Dabar skelbiama, jog Seimo bus prašoma įstatymo projektą dėl COVID-19 poveikio vartojimo sutartims, teikiant renginių organizavimo paslaugas, svarstyti ypatingos skubos tvarka.

„Karantino laiku sulėtėjus ekonominiam gyvenimui, neapginsime vartotojų teisių, jeigu verslui nesudarysime lankstesnių sąlygų įvykdyti sutartis ir atlyginti už patirtus nuostolius. Todėl mūsų tikslas – išlaikyti interesų pusiausvyrą, kad padėtume kultūros sektoriui, žmonės neprarastų darbo, o vartotojai susigrąžintų pinigus“, – Teisingumo ministerijos pranešime cituojamas teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Projektas

Įstatymo projekte numatyta, kad dėl karantino draudimų neįvykus renginiui, paslaugų teikėjas per 30 dienų nuo šio draudimo panaikinimo turi teisę nustatyti kitą renginio datą. Ši data negali būti vėlesnė nei vieneri metai, kai buvo panaikintas draudimas, ir negalima iš vartotojo reikalauti jokių papildomų mokesčių prie jau sumokėtos bilieto kainos, praneša Teisingumo ministerija.

Vartotojas gali nesutikti su nustatyta vėlesne renginio data ir apie tai turės pranešti per 30 dienų, praėjus nuo skelbimo apie kitą renginio datą. Tokiu atveju vartotojui gali būti suteikiamas kuponas, kurio vertė yra ne mažesnė kaip už bilietą sumokėtų pinigų suma ir jam netaikomi jokie papildomi mokesčiai. Kuponu bus galima apmokėti už bilietus į būsimus to paties paslaugų teikėjo organizuojamus renginius. Jeigu kuponas per 12 mėnesių liks nepanaudotas, asmuo per 14 dienų galės atgauti kupono vertę atitinkančią pinigų sumą.

Kai vartotojo netenkina kita renginio data ir nepavyksta susitarti dėl kompensacijos kuponų, paslaugų teikėjas privalo grąžinti už bilietą sumokėtą kainą per 14 dienų nuo nustatytos vėlesnės renginio datos. Išskyrus tuos atvejus, kai vartotojas dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, numatyta operacija, kelionė, studijos, negali dalyvauti į kitą laiką perkeltame renginyje.

Jeigu paslaugų teikėjas nebegali organizuoti renginio kitu laiku, jis privalo grąžinti už bilietą sumokėtą kainą, įskaitant visus mokesčius, ne vėliau kaip per 44 dienas nuo karantino metu nustatyto renginių ir susibūrimų draudimo panaikinimo.

Šis įstatymas būtų taikomas toms renginių organizavimo sutartims, kurios buvo sudarytos iki šių metų kovo 15 d. įskaitytinai, ir kai renginys turėjo įvykti per karantiną arba praėjus trims mėnesiams po karantino panaikinimo.