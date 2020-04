Kultūros ministerija renginių organizatoriams žiebia vilties žiburį

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Kovo 13 d. įsigaliojus karantinui dėl COVID-19 pandemijos, daugybė įvairių žanrų renginių – koncertų, spektaklių, festivalių – buvo atšaukti, kiti nukelti į vėlesnį laiką šiemet ar dar kitus metus. Renginių organizatoriai, pardavę dalį ar visus bilietus į būsimus renginius ir sulaukę teisėtų žiūrovų lūkesčių atgauti pinigus, pateko į keblią padėtį, kurią taisyti imasi Kultūros ministerija, teikianti Vyriausybei svarstyti dvi alternatyvas.

Kultūros ministerija Vyriausybei siūlo du pinigų už jau įsigytus bilietus į renginius grąžinimo variantus, Seimo Kultūros komiteto posėdyje sakė kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas. Pasak jo, vienas tų siūlymų kultūros įstaigoms bei renginių organizatoriams padėtų išvengti galimų bankrotų.

Iki paskelbiant karantiną bilietų į būsimus renginius buvo parduota įvairiai: į vienus daug, į kitus – ne tiek daug, į trečius bilietai išvis buvo išparduoti. Renginių organizatoriai VŽ yra sakę, jog labiausiai šioje situacijoje jiems padėtų galimybė atidėti pinigų už įsigytus bilietus grąžinimą.

Iš pradžių net nesvarstyta

Iš pradžių kultūros ministro sudaryta darbo grupė tokios galimybės net nesvarstė, esą tai prieštarautų Vartotojų teisių apsaugos tarnybos reglamentui dėl pinigų grąžinimo, kai renginys atidedamas arba atšaukiamas.

Dabar, pasak M. Kvietkausko, Kultūros ministerija Vyriausybės pasitarime pristatys dvi alternatyvas. Pirma (ir pagrindinė) numato Vyriausybės nutarimu nustatyti pareigą renginių organizatoriams perkelti renginio datą ne vėliau kaip 12 mėn. nuo karantino pabaigos, ir po tų 12 mėn. įsigaliotų privalomas pinigų už bilietus grąžinimas kitaip nesusitarus su renginio žiūrovais.

Kita, dabar galiojanti alternatyva, – numatytas pinigų už bilietus grąžinimas per 14 dienų atšaukus karantiną.

„Mes palaikytume pirmąją alternatyvą, kuri numato galimybę grąžinti pinigus už bilietus nustačius 12 mėn. laikotarpį, kad palengvintume renginių organizatorių padėtį ir kiek įmanoma apsaugotume juos nuo bankroto“, – sakė M. Kvietkauskas.

Anot Kultūros ministro, gal būt nė viena išeitis nėra tobula, nes čia yra ir vartotojų teisės: „Matome, kad turizmo sektoriuje šios priemonės derinamos per Civilinio kodekso pakeitimus ir susilaukė Prezidento veto. Vartotojų teisė irgi turi būti girdima, bet siūlydami nukelti pinigų už bilietus grąžinimą 12 mėn., mes remiamės Vokietijos pavyzdžiu, Latvijos vyriausybės rekomendacijomis, kitų Europos valstybių patirtimi“.

Daugiau pinigų – gegužę

Paklaustas, kada konkrečiai pinigai iš paskirtų 2 mln. Eur, skirtų meno kūrėjų prastovoms, įkris į kišenes tų kultūros žmonių, kuriems dabar jų reikia, kultūros ministras sakė, jog jie „jau krenta“. Anot M. Kvietkausko, menininkų apsaugos programa veikia, daugiau nei 100 kūrėjų „prastovos“ jau paskirtos, dabar tai sudaro per 200.000 Eur. Be to, gegužę bus pradėtos mokėti individualios stipendijos, kultūros įstaigas ir organizacijas taip pat pasieks Vyriausybės numatytos lėšos.

„Kaip tik tuo metu planuojame, kad jau bus galima pradėti tam tikrą ribotą kultūros įstaigų veiklą, švelninant karantino režimą. Vadinasi, gegužės mėnesį išėjimas iš karantino režimo ir projektų finansinis pasiekimas kaip tik sudarys sąlygas kultūros įstaigoms grįžti prie normalesnės veiklos“, – sakė M. Kvietkauskas. Anot jo, „Kultūros ministerija su kultūros įstaigomis jau derina žingsnius, kaip išeiti iš karantino režimo ir kokių priemonių tam reikia“.

„Jeigu pavasarį pavyks atkurti kultūros įstaigų veiklą, Vyriausybės skirti finansiniai resursai turėtų suveikti kaip pagalvė, kad rudenį kultūros įstaigos galėtų visiškai atkurti savo darbą“, – sakė ministras.

Praranda milijonus

Vyriausybė iki šiol yra patvirtinusi 7 mln. Eur paramą kultūros sektoriui mažinti pandemijos poveikį. Dar 1,3 mln. Eur žadama rasti iš vidinių resursų.

Seimo Kultūros komiteto narys Vytautas Kernagis priminė, kad Estijos vyriausybė savo šalies kultūros sektoriui atgaivinti yra skyrusi 25 mln. Eur, iš jų 15 mln. – atšauktiems koncertams, spektakliams, sustojusiai muziejų veiklai kompensuoti.

Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos neseniai atliktos apklausos duomenimis, per kovą ir balandį sektoriaus patirti nuostoliai ir negautos pajamos siekia beveik 22,4 mln. Eur. Iš jų 15,2 mln. Eur negavo organizacijos, 7,2 mln. Eur – individualiai dirbantieji.

Apklausoje dalyvavo per 1.300 respondenų, tarp jų – 450 įmonių – VšĮ, UAB, MB, ir 866 individualiai ar pagal verslo liudijimą dirbančių žmonių.

Apklausos duomenimis, Viešosios įstaigos nurodė praradusios 20.000–100.000 Eur, UAB – 60.000–200.000 Eur.