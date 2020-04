COVID-19 pamokos, kurias vertėtų įsiminti

„Gavome progą permąstyti, kokią skaitmeninę bendruomenę norėtume sukurti savo išmaniuosiuose įrenginiuose“, – sako prof. Sherry Turkle. Eugene’o Hoshiko („AP Photo“ / „Scanpix“) nuotr.

COVID-19 pandemija praeis, bet po jos, kaip ir po visų ankstesnių sunkmečių, gyvensime kitaip. Nebūtinai blogiau: gal sukursime jaukesnį virtualųjį pasaulį, gal vartosime atsakingiau, būsime bendruomeniškesni, o gal viskam pasibaigus švęsime iki nukritimo.

„Žmonija susidūrė su pasauline krize. Privalome veikti greitai ir ryžtingai, kita vertus, turėtume atsižvelgti į ilgalaikius savo veiksmų padarinius. Rinkdamiesi alternatyvas, turėtume savęs paklausti ne tik kaip įveikti tiesioginę grėsmę, bet ir kokiame pasaulyje gyvensime audrai pasibaigus. Taip, audra praeis, žmonija išgyvens, dauguma mūsų liks gyvi, tačiau gyvensime pasikeitusiame pasaulyje“, – „Financial Times“ teigia Yuvalis Noah Harari (g. 1976), Izraelio istorikas, vadinamas vienu įtakingiausių šių dienų filosofų (daugiau jo svarstymų – „vz.lt“).

JAV žurnalo „Politico“ kalbinti ekspertai sako, kad pasaulis, visuomenės jau pasikeitė – pasikeitė požiūris į valdžią, likusį pasaulį, vienų į kitą. Kai kurie pokyčiai – nemalonūs, bet kritinės situacijos atveria ir galimybių. Žurnalas „Politico“ pateikia keletą įdomių versijų, kaip gyvensime pasveikę.

Suskaitmenintas gerumas

„Gavome progą permąstyti, kokią skaitmeninę bendruomenę galėtume ir norėtume sukurti savo išmaniuosiuose įrenginiuose“, – kalba Sherry Turkle, Masačusetso technologijos universiteto socialinių technologijų studijų profesorė. Ji nurodo keletą gražių pirmųjų socialinės izoliacijos savaičių pavyzdžių internete: violančelininkas Yo-Yo Ma kasdien gyvai transliuoja savo nedidelius koncertus; aktorė ir dainininkė Laura Benanti kviečia mokinius siųsti savo neįvykusių spektaklių vaidmenų įrašus, žada juos žiūrėti ir komentuoti; jogos instruktoriai rengia nemokamas pamokas.

„Tai kitoks gyvenimas ekrane nei iki šiol. Tai visai kas kita nei ištobulinti savo avatarą ir pasinerti į kompiuterinio žaidimo realybę. Tai žmogaus dosnumas ir empatija. Jei ir vėliau sugebėtume į savo įrenginius perkelti pačias geriausias žmogiškąsias savybes, tai būtų labai galingas COVID-19 palikimas“, – sako prof. S. Turkle.

Palikti gamtą gamtai

Sonios Shah, knygos „Pandemic: Tracking Contagions From Cholera to Ebola and Beyond“ autorės, nuomone, ši pandemija privers visuomenę pripažinti, kad turime apriboti masinio vartojimo kultūrą. Žmonija agresyviai plėtė savo industrines veiklas, užėmė vis didesnius planetos plotus, kol galiausiai laukiniams gyvūnams vietos beveik neliko ir jie tapo žmonių kaimynais.

„Tokios artimos gyvenimo sąlygos leido gyvūnų mikroorganizmams, tokiems kaip naujasis koronavirusas ar ankstesnieji nuo Ebolos iki Zikos, persikelti į žmogaus kūną ir sukelti naujas, nevaldomas nepažįstamų ligų epidemijas“, – rašo S. Shah. Anot jos, teoriškai galėtume sumažinti savo pramonines veiklas, apsaugoti natūralius laukinės gamtos kampelius, kad gyvūnų mikrobai liktų jų kūnuose. Visgi mažai tikėtina, kad bus imtasi tokių tiesioginių pokyčių, bet apie vartojimo padarinius susimąstysime dažniau.

Mokslininkė prideda, kad masinio karantino pabaiga atskleis jo metu užslopintą intymumo poreikį ir greičiausiai sukels gimstamumo bumą.

Socialinė atskirtis padidės

„Kai kalbama apie turtinę nelygybę JAV, dažniausiai dėmesys skiriamas didėjančiai atskirčiai tarp vadinamojo „TOP 1%“ ir likusių 99%. Bet iš tikrųjų didžiausia atskirtis yra tarp „TOP 5%“ didžiausias pajamas gaunančių ir visų kitų. Ir būtent šį skirtumą pandemija dar labiau pagilins“, – teigia Theda Skocpol, Harvardo universiteto sociologijos profesorė.

Tie 5% pasiturinčiųjų yra išsilavinę, gerai mokamus darbus dirbantys specialistai ar vadovai, kurių biurai ir namai puikiai pritaikyti gyvenimui „online“. Jų vaikai turi visas sąlygas mokytis nuotoliniu būdu. Šie žmonės ir per krizę gaus pastovias pajamas, o maistas ir kiti būtini daiktai bus pristatyti jiems tiesiai prie durų.

„Likusieji gyventojai tokios finansinės pagalvės neturi. Jie nelabai gali dirbti iš namų, jų vaikai negaus gero išsilavinimo, nes tėvų darbo grafikas neleidžia tinkamai rūpintis nuotoliniu ugdymu arba namuose net nėra interneto“, – sociologės prognozės niūrios.

Pramogų alkis

„Nesunku atspėti, kad universitetuose atsiras pandemijas tyrinėjančių kursų, mokslininkai toliau tobulins prognozavimo, gydymo ir diagnostikos instrumentus“, – sako Mary Frances Berry, Pensilvanijos universiteto Amerikos socialinės minties, istorijos ir afrikanistikos studijų profesorė. Bet istorijoje ji įžvelgia dar vieną tokių krizių pasekmę. Po pražūtingo 1918–1919 m. ispaniškojo gripo, po Pirmojo pasaulinio karo, amerikiečiai puolė ieškoti nerūpestingų pramogų – anuomet tai buvo automobiliai, radijas, šokiai. JAV ekonomika tada atsigavo greitai ir klestėjo gerą dešimtmetį iki Didžiosios depresijos 1929 m.

„Pasibaigus pandemijai, palengvėjimo pagaliau sulaukę žmonės greičiausiai elgsis panašiai – ieškos bendrystės, būdų atsipalaiduoti ir mėgautis“, – prognozuoja prof. M. F. Berry.

„Kelerius pastaruosius metus amerikiečiai išleisdavo daugiau pinigų pietums ir vakarienėms restoranuose nei produktams gaminti namuose. Uždarius restoranus daug žmonių mokosi arba iš naujo atranda maisto gaminimą. Gal žmonėms tai patiks, o gal pralobs maisto pristatymo į namus įmonės. Bet po pandemijos, bent kurį laiką, mes nebūsime tokie bendruomeniški kaip iki šiol“, – sako Paulas Freedmanas, Jeilio universiteto istorijos profesorius, knygos „American Cuisine: And How It Got This Way“ autorius.