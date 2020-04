Dar yra šalių, kuriose niekas neserga COVID-19

Taravos sala, Kiribačio respublika. Davin Grey („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Balandžio 6 d. pasaulyje buvo užfiksuota daugiau nei 1,2 mln. COVID-19 atvejų. Serga žmonės Nepale, Nikaragvoje, Havajuose. Sakytum visur, bet visgi dar yra šalių, į kurias virusas nepateko.

Jungtinių tautų organizacijai priklauso 193 valstybės. Džono Hopkinso (Johns Hopkins) universiteto JAV duomenimis, koronaviruso atvejai fiksuoti 183 jų. Ekspertai sutinka, jog kai kurios šalys greičiausiai turi neužfiksuotų ligos atvejų arba skaičių oficialiai neskelbia. Bet yra valstybių, kuriose virusas iš tiesų kol kas neužfiksuotas, teigia BBC. Dauguma tokių – mažos, atokios salos, sulaukiančios labai mažai svečių.

Salose gyvenančios nedidelės populiacijos yra natūraliai izoliuotos nuo pasaulio. Bet vienos tokios salos – Nauru – prezidentas Lionelis Aingimea BBC aiškino, jog vien natūralios izoliacijos apsisaugoti nuo COVID-19 nepakanka, todėl šalyje įvesta nepaprastoji padėtis.

Atsarga gėdos nedaro

Nauru respublika – tai vos 21 kv. km ploto sala Ramiajame vandenyne, Mikronezijoje. Čia gyvena daugiau nei 10.000 žmonių. Artimiausi salos kaimynai yra už maždaug 320 km, o artimiausias didelis miestas — Brisbenas Australijoje. Su juo galima susisiekti tiesioginiu skrydžiu. BBC teigimu, tai viena iš mažiausiai lankomų vietų pasaulyje. Nors duomenų apie turizmą joje JTO nepateikia, vieno kelionių rengėjo skaičiavimais, per metus į šalį atvyksta tik 160 turistų.

Tokiai atokiai valstybei lyg ir nereikėtų papildomai izoliuotis, bet šalis, turinti tik vieną ligoninę, kuriai trūksta gydytojų ir kitų medicinos darbuotojų, kurioje nėra kvėpavimo palaikymo aparatų, rizikuoti negali.

Todėl kovo 2 d. Nauru paskelbė nebeįsileisianti keliautojų iš Kinijos, Pietų Korėjos ir Italijos, o po kelių dienų prie šio sąrašo pridėjo ir Iraną. Kovo viduryje „Nauru Airlines“ sustabdė skrydžius į Fidžį, Kiribatį, Maršalo salas, o į Brisbeną skraidino nebe 3 kartus per savaitę, o kartą per 2 savaites. Be to, visi gyventojai, grįžtantys iš Australijos, buvo privalomai karantinuojami 14 dienų vietos viešbučiuose. Anot „The Guardian“, Australija saloje turi savo prieglobsčio prašančių žmonių centrą, tad ir visi į jį atvykstantys privalo laikytis karantino bent dvi savaites.

Karantinuotų asmenų kūno temperatūra tikrinama kasdien, sukarščiavę izoliuojami, o tyrimų dėl COVID-19 mėginiai siunčiami į Australiją. Balandžio 5 d. duomenimis, visi atsakymai buvo neigiami.

Nauru prezidento žodžiais, jie stengiasi visus reikalus sutvarkyti prie šalies sienos, kuria laiko savo oro uostą. Tokios pat politikos laikosi ir kitos mažosios Ramiojo vandenyno salos – Kiribatis, Tonga, Vanuatu. Iki balandžio 5 d. COVID-19 atvejų čia nebuvo užfiksuota.

Dr. Colinas Tukuitonga, viešosios sveikatos ekspertas, buvęs Pasaulio sveikatos organizacijos įgaliotinis, Oklando universiteto medicinos mokyklos dekanas, įsitikinęs, jog tokia politika yra labai teisinga. Šios šalys neturi tinkamos sveikatos priežiūros sistemos, ligoninės mažos, be reikalingos įrangos. Be to, Ramiojo vandenyno salų gyventojai ir taip nėra labai sveiki (daug sergančių diabetu, širdies ir kraujagyslių, plaučių ligomis), tad viruso protrūkis populiacijas tiesiog pražudytų.

Prognozės nedžiugina

Epidemiologas Andy‘is Tatemas, Anglijos Sautamptomo (Southampton) universiteto profesorius, sako, jog ilgiausiai prieš virusą ir atsilaikys tokios atokios salos. Bet apskritai, jis abejoja, ar esant globaliai ekonomikai Žemėje yra vieta, į kurią nepatektų taip lengvai plintanti liga. Tokia saviizoliacija kaip Nauru gali suveikti, bet ji negali tęstis amžinai.

„Salos priklauso nuo importo – maisto, kitų prekių ar turizmo, – arba savo prekių eksporto. Visiškai užsidaryti įmanoma, bet tai jiems bus labai nuostolinga, ir galiausiai jie turės vėl atsiverti pasauliui“, – kalba prof. A. Tatemas ir įspėja, jog nustatytų viruso atvejų skaičius pasaulyje dar toli nuo savo piko.

[infogram id="6d8f0655-b16f-47ea-9ed2-4b3a981679b0" prefix="3vM" format="interactive" title="Apie Covid-19 oficialiai nepranešta"]