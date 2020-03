Kultūros žada nepalikti šalikelėje

Gretos Skaraitienės (15min / Scanpix) nuotr.

Kultūros ministerijoje sudaryta darbo grupė rengs pasiūlymus dėl priemonių, skirtų mažinti padarinius kūrėjams ir kultūros organizacijoms dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino, pranešė Kultūros ministerija.

Dėl koronaviruso grėsmės sustabdžius visų kultūros įstaigų veiklą, jos, kaip ir didelė dalis verslo įmonių, patiria didžiulių nuostolių, juolab beveik visos kultūrinės paslaugos ir pramogos, kurias dabar virtualiai teikia teatrai, koncertų organizacijos, muziejai ir pan., yra nemokamos.

Paskelbus apie kultūros organizacijų uždarymą nuo kovo 13 d., kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas sakė, jog „valstybė yra numačiusi rezervinių lėšų tokiems ekstremalių situacijų atvejams ir kitą savaitę (t. y. šią – VŽ) Vyriausybė kalbės apie kompleksinius sprendimus.“

Rūta Prusevičienė, Lietuvos nacionalinės filharmonijos direktorė ir Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno įstaigų asociacija vadovė, prognozuoja, jog „krizė bus nematyto dydžio“, todėl Europos šalys kuria fondus amortizuoti nuostolius, kurių neabejotinai patirs scenos menų organizacijos ir profesionalai atlikėjai. Pasak R. Prusevičienės, beveik visi tarptautiniai kultūros renginiai jau perkelti į kitus metus arba rudenį.

Nacionalinės filharmonijos vadovė sako, kad kultūros įstaigoms didelis smūgis bus už klausytojų ir žiūrovų jau įsigytus bilietus grąžinami pinigai.

Beje, kultūrininkai (ir ne tik jie) kviečia žmones negrąžinti įsigytų bilietų į renginius ir taip paremti kultūros įstaigas.

Įdomų sprendimą, šiuo atveju, priėmė Latvijos kultūros ministerija.

Pasak Jono Jučo, „Kaunas jazz“ festivalio sumanytojo ir rengėjo, „latvių pavyzdys yra tikrai geras ir aiškus: per 6 mėn po karantino atšaukimo turėtų būti paskelbta nauja renginio data ir tokiu atveju pinigai už parduotus bilietus nėra grąžinami. Jei per 6 mėn. nauja data nepaskelbiama (renginys atšaukimas), pinigai už bilietus turi būti grąžinami per 1 mėnesį, t.y. per septintą mėnesį po krizės atšaukimo“.

Priemonių jau numatyta

Vyriausybės patvirtintame Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso sukeltų padarinių mažinimo priemonių plane numatytos priemonės, skirtos sumažinti padarinius ir kultūros sričiai.

Tarp jų – išplėsti Meno kūrėjų socialinės apsaugos programą – skirti ir apmokėti kūrybines prastovas meno kūrėjams, dėl ekstremalios situacijos negalintiems iš savo veiklos gauti pajamų, ir skirti šiam tikslui įgyvendinti papildomų lėšų.

Pagal Vyriausybės patvirtintą planą numatoma laikotarpiu iki trijų mėnesių mokėti savarankiškai dirbantiems, kurie mokėjo socialinio draudimo įmokas, fiksuotą 257 eurų dydžio išmoką per mėnesį, kai dėl nustatyto infekcijų plitimą ribojančio režimo asmuo negali vykdyti savo veiklos.

Šiam tikslui numatyta 50 mln. Eur. Ši nuostata aktuali individualią veiklą vykdantiems asmenims kultūros ir kūrybinių industrijų srityse.

Vyriausybės patvirtintame plane įsipareigojama valstybės lėšomis solidariai iki trijų mėnesių prisidėti prie darbdavių pastangų išsaugoti darbo vietas, padengiant dalinės prastovos ar prastovos išmokos dalį darbuotojams. Darbuotojui turi būti užtikrinta išmoka ne mažesnė nei minimali mėnesinė alga (MMA). Numatoma valstybės lėšų dalis – 60%, bet ne daugiau kaip MMA. Tam Vyriausybė numato skirti 250 mln. Eur. Ši nuostata svarbi visam nevalstybiniam sektoriui, įskaitant ir kultūros organizacijas.