Švedai nominavo Gretą Thunberg 2020 m. Nobelio taikos premijai

Švedų klimato kaitos aktyvistė Greta Thunberg. Markus Scholz (dpa / AFP / „Scanpix“) nuotr.

17-metę švedę Gretą Thunberg, paskatinusią milijonus visame pasaulyje prisidėti prie jos judėjimo „Fridays for Future“, kurį ji ketina užregistruoti kaip prekių ženklą, Švedijos įstatymų leidėjai nominavo 2020 metų Nobelio taikos premijai.

„Greta Thunberg yra klimato aktyvistė, ir pagrindinė priežastis, kodėl ji nusipelnė Nobelio taikos premijos – jog nepaisydama savo jauno amžiaus ji uoliai darbavosi, kad politikų akys atsivertų klimato krizei“, – laiške Norvegijos Nobelio komitetui rašė Kairės partijos deputatai Jensas Holmas ir Hakanas Svennelingas. Anot parlamentarų, be judėjimo „Fridays for Future“ („Penktadieniai už ateitį“) G. Thunberg pastangų, „klimato problema niekada nebūtų įtraukta į darbotvarkę tokiu mastu kaip dabar“.

Paprastai Nobelio komiteto svarstomų kandidatų pavardžių sąrašas neskelbiamas, taigi kaip galima pretendentė į Nobelio taikos premiją G. Thumberg buvo minima ir pernai, tačiau ji buvo įteikta Etiopijos ministrui pirmininkui Abiy Ahmedui už nutrauktą 20 metų trukusį karą tarp Etiopijos ir Eritrėjos, abiems šalims kainavusį daugybę žmonių gyvybių ir sukėlusį ekonominę suirutę.

Tačiau be tarptautinio įvertinimo švedų moksleivė pernai neliko – jai buvo skirta Nobelio alternatyva vadinama Teisingo gyvenimo (Right Livelihood Award) žmogaus teisių premija – už tai, kad ji „įkvepia ir, remdamasi moksliniais faktais apie klimato kaitą, kelia vis didesnius politinius reikalavimus pradėti veikti nedelsiant“. 1980-aisiais šį apdovanojimą aplinkosaugos ir tarptautinės plėtros aktyvistams pagerbti įsteigė švedų ir vokiečių filatelininkas Jakobas von Uexkullas, premijos laureatui dabar įteikiama apie 1 mln. švediškų kronų (94.000 Eur).

Kandidatai – iki vasario 1 d.

Be abejo, ir šiemet pretendentų į Nobelio taikos premiją bus daugiau – Norvegijos Nobelio komitetas jų pavardžių laukia iki vasario 1 dienos.

Pats komitetas neatskleidžia nominuotų asmenų vardų, bet juos gali atskleisti siūlantieji kandidatūras, o šias gali siūlyti ankstesni Nobelio premijos laureatai, kai kurių universitetų profesoriai, įstatymų leidėjai, ministrai, esami ir buvę Norvegijos Nobelio komiteto nariai.

Gretos prekių ženklas

Šiomis dienomis Švedijos aplinkosaugos aktyvistė savo „Instagram“ paskyroje pranešė pateikusi prašymą dėl savo pačios vardo ir judėjimo „Fridays For Future“ registracijos kaip prekių ženklo.

CNN cituoja G. Thunbeg sakius, jog jos „vardas ir grotažymės #FridaysForFuture yra nuolatos naudojami komerciniais tikslais be jokio sutikimo“.

„Fridays for Future“ yra mano įkurtas pasaulinis judėjimas, – cituoja CNN moksleivę, – ir jis priklauso visiems jame dalyvaujantiems žmonėms, visų pirma jaunimui, todėl negali ir neturi būti naudojamas individualiems ar komerciniams tikslams“.

„Taip siekiu apsaugoti judėjimą ir jo veiklą“, – savo žingsnį uržegistruoti prekių ženklą komentuoja G. Thunberg.

Be to, ji pranešė steigianti ne pelno fondą, per kurį tvarkys judėjimo finansinius reikalus, – honorarus už knygas, paaukotas ir premijų lėšas.

„Fondo tikslas bus propaguoti ekologinį, klimato ir socialinį tvarumą, taip pat psichikos sveikatą“, – rašė moksleivė.