Daugiausia naujų dangoraižių pernai pasistatė kinai

Per 2019-uosius pasaulyje iškilo 129 įspūdingi dangoraižiai, suskaičiavo JAV ne pelno organizacija „The Council on Tall Buildings and Urban Habitat“. Daugiausia naujų 200 metrų ir aukštesnių pastatų pastatyta Azijoje, o kinai jų statybose pirmauja jau 24 metus iš eilės.