Mokslu grįstas apsipirkimo gidas: kaip neišleisti per daug 

Pasiklydę tarp lentynose sumaniai perdėliotų prekių, suvilioti akcijų, prisirinkę per daug ar ne to, ko iš tikrųjų reikėjo, dažniausiai tik grįžę namo susiprantame, kad vėl išleidom per daug. Britas Siemonas Scamell-Katzas, prekybos ir pirkėjų įpročių tyrėjas, vardija savo stebėjimais pagrįstus patarimus, kaip apsipirkti finansiškai neskausmingai.