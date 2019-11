Memento mori: pasirūpinkite tais, kurie jus laidos

Šis savaitgalis skirtas prisiminti mirusiuosius. Tačiau amerikiečių psichologas ragina pagalvoti apie save ir tuos, kurie prisimins jus. Gali skambėti kraupokai, bet nesunkiai randama dėžutė ar skaitmeninis aplankas kompiuteryje su svarbiausiais nuosavybės, įsipareigojimų, veiklų dokumentais mirties atveju jūsų artimiesiems sutaupytų pinigų, laiko ir gal palengvintų skausmą.

BJ Milleris, JAV Kalifornijos universiteto medicinos profesorius, sykiu su Shoshana Berger, dizaino ir konsultacijų įmonės IDEO vadove bei buvusia žurnalo „Ready Magazine“ redaktore, knygoje „A Beginner’s Guide to the End: Practical Advice for Living Life and Facing Death“ dalijasi patarimais, kuo kiekvienam suaugusiajam derėtų pasirūpinti iki mirties.

Niekas nežinome savo datos, artimųjų mirtis visiems yra skausminga, tad tokie patarimai gali atrodyti nederami, gal net neetiški. Bet, žvelgiant praktiškai, rūpesčius artimiesiems tikrai būtų galima palengvinti.

Reikalus teks tvarkyti kitiems

81-ų Ruth Byock mirė nuo širdies smūgio važiuodama pas dukrą Padėkos dienos vakarienės. Vėliau tvarkydami jos namus vaikai vienoje virtuvės spintelių, šalia receptų dėžutės, rado nedidelį aplanką. Jo turinys nustebino: į aplanką mama labai kruopščiai sudėjo visus savo dokumentus – pradedant bankų sąskaitomis, privalomomis mėnesio įmokomis, baigiant visais kitais „popieriais“, būtinais jiems, kad užbaigtų mamos reikalus.

Žurnalo „Time“ cituojami knygos autoriai tikina, kad tai, ką paliko Ruth, tikriausiai yra svarbiausias dalykas, kurį kiekvienam reiktų padaryti prieš paliekant šį pasaulį. Gali skambėti nejaukiai, bet toks svarbiausių dokumentų aplankas – tikras ar kompiuterinis, kurį artimieji nesunkiai rastų, jiems sutaupytų galybę laiko ir pinigų, o pridėtas laiškas ar keli emociškai svarbūs daiktai galbūt juos šiek tiek paguostų. Anot amerikiečių, tokį aplanką net vertėtų aiškiai užvadinti, tarkim, „Kai aš numirsiu“.

Knygos autoriai pasakoja ir kitokią istoriją: po ilgos ligos tėvo netekę vaikai turėjo labai mažai duomenų apie jį. Iki susirgdamas jis spėjo sutvarkyti testamentą ir paveldėjimo dokumentus, juos patvirtinto notaras, bet šie dokumentai buvo tik maža dalis tėvo paliktų reikalų. Vaikai neturėjo supratimo, kur ieškoti vedybų sutarties, kurią tėvas tvirtino sudaręs prieš antrąsias vedybas, kaip atrakinti jo telefoną ir kompiuterį, kad rastų kontaktus draugų ir kolegų, kurie norėtų ateiti jo pagerbti. Jiems teko tiesiog lapas po lapo versti kalnus dokumentų, „šukuoti“ tėvo elektroninį paštą, išsiųsti krūvas mirties liudijimo kopijų galybei įmonių (tarp jų ir socialiniams tinklams), jog įrodytų, kad jis tikrai mirė. Visas šis dokumentų tvarkymas vaikams truko beveik dvejus metus. Be to, jiems teko samdyti žmogų, kuris rūpinosi galybės tėvo sukauptų daiktų pardavimu.

Ką galima padaryti?

Anot S. Berger ir BJ Millerio, kad gyvenimas po mūsų mirties artimiesiems būtų kuo lengvesnis, padaryti galima daug. Ir geriausia – nedelsiant. Manysite, kad esate per jaunas galvoti apie tokius dalykus, kad neturite tam laiko, bet mirtis visada atrodo toli. Profesorius teigia, kad nebūtina pulti visko padaryti per naktį, bet sutvarkyti po vieną reikalą per mėnesį – būtų protinga ir įgyvendinama.

Pirmiausia derėtų paskambinti savo kabelinės televizijos, interneto, mobiliojo ryšio tiekėjams, sporto klubo administratoriui ir visiems kitiems klubams ar būreliams, už kurių paslaugas mokate reguliariai, ir pridėti savo gyvenimo partnerį ar vaikus prie savo sąskaitos ar paskyros kaip bendraturčius. Gyvensiantiems ilgiau už jus nereikės valandų valandas praleisti skambinant įvairiausioms įmonėms ir prašant valdytojų uždaryti jas ar perrašyti jų vardu, kad patys galėtų jas uždaryti.

Knygos „A Beginner’s Guide to the End“ autoriai vardija svarbiausius dokumentus aplankui „Kai aš numirsiu“:

Įgaliojimai artimiesiems (jei būtina, patvirtinti notaro)

Testamentas ir kiti paveldėjimo dokumentai

Santuokos ar skyrybų dokumentai

Telefono, kompiuterio, elektroninio pašto, socialinės medijos paskyrų slaptažodžiai

Laidotuvių pageidavimai

Moralinis testamentas ar laiškai artimiesiems

Dokumentus, slaptažodžius sudėti į vieną aplanką užtruks, bet sunku nebus. Knygos autoriai prisipažįsta, kad patiems sunkiausiai sekėsi rašyti laiškus artimiesiems – kaip tik šie skaudžią akimirką tikriausiai bus svarbiausi, nes praktiškas jūsų pastangas mylimieji įvertins vėliau. Autorių nuomone, šio pasiruošimo išeiti tikslas – tokį skausmingą dalyką kaip mirtis jūsų artimiesiems padaryti kaip įmanoma paprastesnį. Žvelgiant iš šios perspektyvos, „Kai aš numirsiu“ aplankas yra meilės išraiška – kol nebus per vėlu, visada atrodys, kad savo istoriją pasakoti dar per anksti.