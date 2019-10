2018-ųjų Venecijos kino festivalyje įvertintas virtualios realybės projektas „Angelų takais“ („Trial of Angels“) Jungtinėje Karalystėje apdovanotas „Lumen Prize for Art and Technology“ prizu, teikiamu už laimėjimu meno ir technologijų srityse.

Organizacijos „Lumen Arts Projects“ rengiamas konkursas skirtas į dienos šviesą „ištraukti“ kūrėjus, jungiančius tradicinio ir skaitmeninio meno idėjas. Į finalą patekę darbai apdovanojami piniginiais prizais, keliauja po įvairius meno renginius.

„Angelų takus“ M. K. Čiurlionio darbų motyvais sukūrė režisierė Kristina Buožytė ir Vitalijus Žukas (studija OKTA).

Kultūros ministerija praneša, jog lietuviškas kūrinys apdovanojimuose pristatytas kaip „duoklė multimedijos meno pirmtakui ir vienam didžiausių abstrakčiojo meno pionierių Europoje, M. K. Čiurlioniui, kuris sulaužė ribas tarp skirtingo meno formų, kad sukurtų naują savo kosmologija paremtą pasaulį“.

Sykiu su „Angelų takais“, laimėjusiais išplėstos realybės (XR) kategorijoje, apdovanoti dar aštuoni kūriniai, supažindinantys žiūrovus su netikėtomis patirtimis ir unikaliais sprendimais. „Love Birds, Night Birds, Devil-Birds“ – interaktyvios pasakos instaliacija, apsupanti žiūrovą keliais ekranais.

„Drawing Operations“ – duetas, kurio metu pramoninis robotas kartu su dailininke Sougwen Chung realiu laiku kuria paveikslus.

„We Are All Made Of Light“ šviesos instaliacijoje patys lankytojai paverčiami žvaigždėtais siluetais ir judėdami sukuria dinamišką galaktikos erdvę. Kiekvieno dalyvio sukuriamas skaitmenins vaizdas įrašomas, tad daugėjant lankytojų interaktyvus paveikslas pildosi.

Specialus moterims mene ir technologijose skirtas apdovanojimas atiteko dailininkei dr. Alexandra Daisy Ginsberg, ji kartu su biotechnologijų kompanija „Ginkgo Bioworks“ sukūrė dviejų dėl žmonių veiklos išnykusių gėlių įkvėptą skaitmeninį peizažą „Resurrecting the Sublime“, papildytą iš jų DNR susintetintu kvapu. Pagrindinis prizas atiteko darbui „Melting Memories“ – didelio formato skaitmeninės grafikos paveikslui, kuriančiam gyvos judančios skulptūros iliuziją.

„Angelų takai“ netrukus turėtų tapti nuolatine M. K. Čiurlionio muziejaus Kaune ekspozicija.