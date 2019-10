„Booker“ premijos komisija sulaužė taisykles

2019-ųjų „Man Booker“ pasidalijo dvi rašytojos – Margaret Atwood ir Bernardine Evaristo. Bene svarbiausia angliškai kalbančių pasaulio šalių literatūrinė premija šiemet skirta sulaužius taisyklę apdovanoti vieną autorių.

Skelbiama, jog premijos teikimo organizatoriai – „Booker Prize Foundation“ – primygtinai nerekomendavo komisijai skelbti dviejų laimėtojų, tačiau po 5 valandų diskusijų komisijos pirmininkas Peteris Florence'as pareiškė, jog „tai buvo mūsų sprendimas nepaisyti taisyklių“.

Premija įteikta vėlų spalio 14-osios vakarą Londono rotušėje vykusioje ceremonijoje, rašytojos pasidalins 50.000 GBP (60.000 Eur).

B. Evaristo „The Guardian“ sakė savo 25.000 GBP panaudosianti finansiniams įsipareigojimams užtikrinti. Tuo metu M. Atwood pašmaikštavo, kad yra „per sena“ ir turi „per daug rankinių“, kad galėtų ją išleisti sau. Savo 25.000 GBP ji paaukos Kanados čiabuvių labdaros organizacijai „Indspire“.

Per 50 premijos teikimo metų iki šiol ji buvo pasidalinta du kartus – 1974 metais ir 1992-aisiais, kaip tik po to ir buvo įvesta taisyklė, jog „Booker“ negali būti dalijama.

Ne pirmas kartas

Kanadietei M. Atwood premija skirta už romaną „Liudijimai“ (The Testaments“), anglei B. Evaristo – už romaną „Mergina, moteris, kita“ (Girl, Woman, Other).

Pasak BBC, 79-erių M. Atwood yra vyriausia „Booker“ laimėtoja, tuo pačiu metu – ir antra rašytoja moteris, šia premija apdovanota du kartus. Pirmoji „Booker“ premija prieš 19 metų jai skirta už romaną „Aklas žudikas“ („The Blind Assassin“, 2000 m.), prieš 33 metus ji buvo nominuota šiai premijai už romaną „Tarnaitės pasakojimas“ (1985 m.). Beje, leidykla „Baltos lankos“ šiemet šį romaną išleido pakartotiniu leidimu.

„Liudijimai“ yra „Tarnaitės pasakojimo“ tęsinys, jo veiksmas vyksta praslinkus daugiau nei 15 m. po pirmojo romano įvykių.

Šių metų rugsėjį išleistų „Liudijimų“ per pirmąją savaitę Jungtinėje Karalystėje parduota daugiau nei 100.000 egzempliorių ir, kaip skelbiama, tai geriausiai parduodamas romanas kietais viršeliais per paskutinius 4-erius metus.

Pirmas kartas

60-metė B. Everisto yra pirmoji juodaodė moteris, pelniusi „Booker“ premiją, jos tėvas kilęs iš Nigerijos.

„Girl, Woman, Other“ yra aštuntasis jos romanas, jo personažai – daugiausia juodaodės britės.

„Mes, britų juodaodės, žinome, jog jei pačios nekalbėsime apie savo gyvenimus, apie juos nekalbės niekas kitas“, – BBC cituoja „Booker“ apdovanojimo laureatę. Anot komisijos pirmininko P. Florence'o, romanas „atskleidžia nuostabų šių dienų juodaodžių bričių spektrą“.

Trumpasis sąrašas

Į trumpąjį „Booker“ premijos kandidatų sąrašą šiemet pateko dar keturi autoriai: Lucy Ellmann už romaną „Ducks, Newburyport“, Chigozie Obioma už „An Orchestra of Minorities“, Salmanas Rushdie už romaną „Quichotte“ ir Elif Shafak už romaną „10 Minutes 38 Seconds in This Strange World“.

Viena iš „Booker“ sąlygų skelbia, jog autorius turi priklausyti Britų Tautų Sandraugai arba būti kilęs iš Airijos ar Pietų Afrikos Respublikos. Paprastai iš penkių vertintojų – kritikų, autorių, leidėjų – susidedanti komisija sudaro kandidatų sąrašą, iš kurio renkamas nugalėtojas.

Beje, šių metų tarptautinį „Man Booker“ prizą, įteiktą gegužę, laimėjo rašytoja iš Omano Jokha Alharthi. BBC pranešimu, tai buvo apskritai pirmas kartas, kai svarbiausią grožinės literatūros anglų kalba apdovanojimą pasaulyje gauna rašytojas ar rašytoja iš Arabijos pusiasalio šalių.