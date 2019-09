Klimato kaitos aktyvistų veidas Greta: įsitikinimai ar projektas?

Šešiolikmetė švedų moksleivė Greta Thunberg paskelbta viena iš keturių švediškąja Nobelio prizo alternatyva vadinamos Teisingo gyvenimo premijos laimėtojų. Ne už gražias akis. Ji įkvėpė viso pasaulio jaunimą jungtis į judėjimą „Fridays for future“ ir, nori jie to ar nenori, atkreipė pasaulio galingųjų dėmesį į klimato kaitą. Tad natūralu, kad be milijonų sekėjų apstu ir tokių, kurie klausia, „kas už jos stovi“.