Venecijos kino festivalis: per daug Polanskio, per mažai moterų

Venecijoje 76 kartą prasidėjo seniausias pasaulyje kino industrijos festivalis. Deja, kol kas laukiamiausių filmų premjeras ir tradicinius įspūdingų apdarų paradus užgožia du kiti, mažiau džiuginantys leitmotyvai: organizatorių sprendimas į Veneciją pakviesti Romaną Polanskį ir akivaizdus moterų režisierių darbų trūkumas konkursinėje renginio programoje.

Kaip rašo „The Guardian“, festivalio organizatoriai aiškiai nesuprato judėjimo #timesup žinutės, kai į programą įtraukė režisieriaus Romano Polanski filmą „An Officer and a Spy“. Prancūzijos pilietybę turintis lenkas 1977 m. buvo nuteistas už tai, kad išžagino trylikametę. Iš pradžių R. Polanskis neigė padaręs nusikaltimą, taičau, norėdamas išvengti kitų jam pateiktų kaltinimų, kaltę pripažino. Vis dėlto, sužinojęs, kad dėl už nusikaltimą jam veikiausiai gresia kalėjimas ir deportacija, 1978 m. tokių filmų kaip „Chinatown“, „Rosemary’s Baby“ ir „The Pianist“ kūrėjas spruko į Prancūziją. Vėliau jis sulaukė ir daugiau kaltinimų seksualine prievarta.

Festivalio režisierius Alberto Barbera, atidarymo spaudos konferencijoje tikino nesigailintis sprendimo R. Polanskio darbą įtraukti į programą.

„Peržvelgę meno istoriją, aptiksime daugybę kūrėjų, kurie nusikalto prieš įstatymą, tačiau dėl to mes nesiliovėme žavėtis jų darbais. Tas pats taikoma ir Polanskiui. Mano nuomone, jis vienas iš paskutiniųjų Europos kino meistrų. Negalime laukti 200 metų ir tada spręsti, kokie buvo jo filmai – puikūs ar greitai pamirštami. Estetinį vertinimą turime pateikti iškart“, – sako kitąmet iš renginio režisieriaus posto pasitrauksiantis A. Barbera.

„The Guardian“ primena, kad A. Barbera lenkų režisierių anksčiau yra palyginęs su italų baroko meistru Caravaggio, kuris, manoma, 1606 m. nužudė savo konkurentą dėl moters dėmesio.

„(Jis) buvo žudikas ir tuo pačiu – vienas iškiliausių Italijos baroko dailininkų. Tarp jų nėra jokio skirtumo“, – žurnalui „Variety“ sakė jis.

Kvotos moterims

Kad R. Polanskio filmą verta rodyti, pritarė ir argentinietė režisierė Lucrecia Martel, kuri pirmininkauja tarptautinei festivalio komisijai. Tačiau ji taip pat atkreipė dėmesį į moterų režisierių problemą, kuri kino industrijoje akcentuojama jau ne pirmus metus.

Iš 1.000 konkursinei programai pateiktų filmų, maždaug ketvirtadalį režisavo moterys. Tačiau į 21 atrinkto filmo programą pateko vos dviejų moterų režisierių darbai: Saudo Arabijos režisierė Haifaa Al Mansour (filmas „The Perfect Candidate“) ir australė Shannon Murphy („Babyteeth“).

Dažna kino festivalių viešnia L. Martel, kitokio sprendimo nerandančiai industrijai, siūlo įvesti kvotas.

„Kvotos nėra pats idealiausias sprendimas. Tačiau kitokių sprendimų, kurie leistų į tokius renginius įtraukti daugiau moterų ir garantuoti, kad joms bus tinkamai atstovaujama, kol kas nėra“, – spaudos konferencijoje sakė ji.

A. Barbera šiai minčiai prieštarauja.

„Kvotos būtų tikras įžeidimas, jos pažeistų vienintelį kriterijų, kuris mums svarbus, tai – filmo kokybė“, – teigia jis.

Ką verta pamatyti

Festivalis trečiadienį atidarytas japonų režisieriaus Hirokazu Kore-eda juosta „The Truth“. Ketvirtadienį parodytas amerikiečių Jameso Gray filmas „Ad Astra“ ir Noah Baumbacho „Marriage Story“. Tai – vienas iš trijų platformos „Netlix“ Venecijos festivalyje pristatomų filmų, jame pagrindinius vaidmenis sukūrusiems Adamui Driveriui ir Scarlett Johansson jau dabar prognozuojamos „Oskaro“ statulėlės.

Savo eilės Lido salos kino ekranuose taip pat laukia Steveno Soderbergho juosta „The Laundormat“, kurioje vaidina Maryl Streep, Gary Oldmanas, Sharon Stone, Davidas Schwimmeris, Antonio Banderas ir kt. Laukiamas ir režieriaus Davido Michodo darbas „The King“ su amerikiečiu Timothee Chalamet, sublizgėjusiu juostose „Call My by Your Name“ ir „Beautiful Boy“. O Joaquinas Phoenixas pristatys savo kurtą Joker‘io interpretaciją Toddo Phillipso trileriui „Joker“. Laukiami ir Čilės režisieriaus Pablo Larraino, švedo Roy Anderssono, prancūzo Olivier Assayaso, kanadiečio Atomo Egoyano darbai.

Pagrindinis Venecijos kino festivalio apdovanojimas yra „Auksinis liūtas“, kurį gauna geriausias konkursinės programos filmas. „Sidabriniu liūtu“, įvertinamas geriausias režisierius, o „Volpi taurė“, skiriama geriausiems aktoriams. Žiūri turi teisę specialiu prizu apdovanoti konkursinėje programoje parodytą filmą.

Šiemet festivalis vyks iki rugsėjo 7 d.