VŽ rekomenduoja: 10 renginių savaitgaliui

1989 m. rugpjūčio 23 d. tuomet dar Sovietų Sąjungai priklausiusios Lietuva, Latvija ir Estija gyva daugiau kaip 2 mln. žmonių grandine sujungė Vilnių ir Taliną. Šiemet Baltijos šalys mini taikios akcijos trisdešimtmetį – didžioji dalis šio savaitgalio renginių skirti būtent šiai progai pažymėti.

Penktadienio vakarą Vilniuje prasideda Baltoji vakarienė.

„Le diner en Blanc“ vienija ašuoniasdešimt pasaulio miestų, Vilniuje renginys vyksta šeštą kartą. Kur jis vyks, dalyviams atskleidžiama paskutinę akimirką. Organizatorių tinklalapyje skelbiama, kad norint gauti kvietimą, reikia pažinoti organizacijos narį, o dalyvaujant privaloma atsivesti svečią, su kuriuo dalinsitės staleliu. Šiemet dalyviai susitikimo taškuose renkasi 18 val., po valandos skelbiama renginio pradžia. 19.40 val. koncertinę programą pradeda Martynas Kavaliauskas. Renginys baigiasi 23 val.

Penktadienį 21.30 val. sostinės džiazo klube „Jazz Cellar 11“ vyksta „Peter Bernstein Scandinavian Connection“ koncertas.

Džiazo gitaristų elitui priklausantis P. Bernsteinas yra koncertavęs su tokiomis žvaigždėmis kaip Diana Krall, George‘as Colemanas, Joshua Redmanas ir kt. Šįkart į kvartetą jis pasikvietė tris muzikos virtuozus iš Danijos: pianistą Martiną Schacką, bosistą Jesperą Bodilseną ir perkusininką Andersą Mogenseną. Tai paskutinis klubo vasaros sezono koncertas. Daugiau informacijos rasite čia.

Visą savaitgalį vyksta renginiai, skirti Baltijos kelio trisdešimtmečiui.

Penktadienį Vilniaus Katedros aikštėje Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija pristato savo instaliaciją su tranzistoriais, simbolizuojančiais radiją, buvusį svarbiausia priemone organizuojant Baltijos kelią. 10 val. nuo Katedros jau startavo tradicinis bėgimas Vilnius – Ryga – Talinas. 17 val. – Lietuvos ir Latvijos pasienyje, Saločiuose, prie atminimo ženklo Baltijos keliui, vyksta susitikimas „Baltijos kelias – tai mes“. Jame planuoja dalyvauti dalyvaus LR prezidentas Gitanas Nausėda ir Latvijos prezidentas Egilis Levitas. 18 val. gyva grandinė „Baltijos kelias – tai mes“ nusidrieks nuo Gedimino bokšto link Ukmergės plento Vilniuje. 19 val. – koncertas „Vienybės banga“ Katedros aikštėje Vilniuje.

30-mečiui skirti renginiai vyks Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybėse, Lietuvos diplomatinėse atstovybėse užsienyje. Pvz., „Jeep Club Lithuania“ organizuoja tarptautinį automobilių, motociklų mėgėjų ir visų, kas turi bet kokią transporto priemonę, žygį per tris Baltijos šalis „Baltijos kelias 30“, Lietuvos, Latvijos ir Estijos kino centrai kviečia pažinti kaimyninių šalių rinktinį kiną „Baltijos kino dienose“, pajūryje bus degami atminimo laužai, o LMA Vrublevskių bibliotekos Tado Vrublevskio skaitykloje iki metų pabaigos veiks paroda „Baltijos keliui – 30: 1989-ųjų įvykius prisiminus“, kurios centre – fotografo Raimondo Malaiškos (g. 1958) fotografijų triptikas „Viltis. Tikėjimas. Ryžtas“.

Penktadienį ir šeštadienį Šiauliuose vyksta festivalis „Šiauliai Jazz“.

Šiųmetėje renginio programoje – „Lithuanian jazz Orchestra“, „Cinamono“, „Jazz do it“ (Lietuva), „FUNKorporation“ (Rumunija), „Isaiah Collier & the Chosen Few (JAV), „Dee Tree“ (Baltarusija), „Very Cool People“ (Latvija) ir kt.

Be muzikinės programos, kurią ruošia ne tik džiazo meistrai, bet nemažas būrys jaunųjų žanro atlikėjų, festivalio lankytojų laukia meistriškumo pamoka su saksofonininku, Čikagos džiazo instituto alumnu Isaiah Collieriu, taip pat diskusija bei muzikinių improvizacijų vakaras „Black Bar“ kultūros klube.

Šeštadienį Kauno Nemuno saloje vyksta idėjų festivalis „Laisvės piknikas“.

Ketvirtą kartą rengiamas festivalis įdomaus turinio žada visiems, nepriklausomai nuo amžiaus, pomėgių ar įsitikinimų. Dalyvių laukia diskusijų ir žaidimų erdvės, pramogų ir sporto zonos, nevyriausybinių organizacijų ir verslų prisistatymai, koncertai ir fejerverkai. Daugiau informacijos ieškokite čia.

Šeštadienį 11.30-14 val. Ilzenbergo dvare vyksta Lietuvių skalikų augintojų sąjungos paroda.

Viduramžiais kiekvieno didiko garbės reikalas buvo laikyti savo dvare gaują skalikų, o dvarų visoje Lietuvos-Lenkijos karalystėje buvo gausybė. Rašytiniai duomenys byloja, kad Lietuvoje su skalikais medžiota jau 1566 metais. Parodos metu bus renkami gražiausi Lietuvos skalikai įvairiose amžiaus kategorijose. Atvykusiųjų į renginį lauks ir ekskursijos po dvarą, dvaro ūkio produktų krautuvėlė, Ilzenbergo restoranas ir dvaro parkas su Meilės sala.

Šeštadienį ir sekmadienį Trakų pilyje vyksta „Senųjų amatų dienos“.

Tradiciniame renginyje žiūrovų laukia amatininkai, muzikinė programa, teatralizuotos kovos, viduramžių ginkluotės pristatymai, edukacijos, užsiėmimai vaikams.

„Vienas pirmųjų senosios Lietuvos sambūvio su krikščioniškąja Europa ženklų buvo didžiojo kunigaikščio Gedimino kvietimas Vakarų Europos miestų amatininkams įsikurti bei savo veiklą tęsti Vilniaus mieste. 1495 m. rugpjūčio 24 d. išvakarėse Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras Trakų pilyje patvirtino pirmojo Lietuvos cecho statutą, – datos svarbą pabrėžia Alvyga Zmejevskienė, Trakų istorijos muziejaus direktorė. – O paskutinio Jogailaičio Žygimanto Augusto dvare tarnavo ne mažiau nei 65 amatininkai.“

Sekmadienį 12 ir 17 val. Lukiškių kalėjime rengiami „Vasaros kino“ seansai.

„Kino pavasario“ projektas „Vasaros kinas“ kviečia į patyriminį renginį buvusiame Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime. Seansų programa susideda iš 3 dalių: „Open House Vilnius“ inicijuoto pasivaikščiojimo po pastatą, dokumentinio filmo apie Kalifornijos Folsomo kalėjime vykdomą terapinę programą „Terapija“ peržiūros ir žurnalisto Karolio Vyšniausko moderuotos diskusijos su Lukiškių kalėjime dirbusiomis psichologe bei resocializacijos specialiste.

Į renginį privaloma registruotis.

Sekmadienį 18 val. finaliniu koncertu sezoną baigia Užutrakio festivalis.

Užutrakio dvaro sodybos rūmų terasoje koncertuoja vienu universaliausių savo kartos smuikininkų laikomas Borisas Brovtsynas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Modestas Pitrėnas). Programoje „Kai valsas buvo karalius, o mazurka karalienė“ skambės M. Oginskio polonezas „Atsisveikinimas su tėvyne“, P. Čaikovskio valsas ir mazurka iš baleto „Gulbių ežeras“ bei „Gėlių valsas“ iš baleto „Spragtukas“ ir du A. Chačaturiano kūriniai: koncertas smuikui ir orkestrui d-moll bei valsas iš muzikos M. Lermontovo dramai „Maskaradas“.

Sekmadienį ir pirmadienį VU Botanikos sode rengiamas festivalis „Garden 2019“.

Šeimai skirto Kairėnuose vykstančio festivalio programoje – muzika, pramogos vaikams, maisto zona.

„Garden 2019“ sekmadienį 18 val. atidaromas spektakliu vaikams „Laimė yra lapė“. Vėliau ant scenos lips du pirmosios dienos atlikėjai: 19 val. koncertuos išraiškingoji Monika Liu, kuriai akompanuos pučiamieji instrumentai, o 20 val. – Mantas Jankavičius.

Antrąjį festivalio vakarą pasirodys „Urban“ muzikos kūrėja ir atlikėja Cheri (19 val.), kuri pristatys savo kūrybos dainas. Renginį vainikuos grupės „G&G Sindikatas“ koncertas, kurio pradžia 20 val.

