Italams trūko kantrybė: archtektūros žvaigždė mokės baudą už yrantį tiltą

Italijos teismas ispanų architektui Santiago Calatravai skyrė 78.000 Eur baudą, kurią šis turės sumokėti Venecijai už tai, kad jo suprojektuotas Konstitucijos tiltas per Didįjį kanalą nepateisino miesto lūkesčių.

Teismo nuomone, S. Calatrava projektui neskyrė pakankamai dėmesio ir darbą atliko itin aplaidžiai, nors, peržvelgus pasaulinio garso architekto projektų sąrašą, akivaizdu, kad patirties jam pakanka – tiltus jis jau yra projektavęs Dalase (Teksasas, JAV), Kalgaryje (Alberta, Kanada) ir kituose didžiuosiuose pasaulio miestuose.

Garsiausių S. Calatravos projektų sąraše – Pasaulio prekybos centro transporto mazgo „Oculus“ salė; Milvokio meno muziejus, Malmėje esantis aukščiausias Skandinavijos bokštas – neofuturistinio stiliaus gyvenamasis dangoraižis „Turning Torso“ ir kt. Šiuo metu architekto suprojektuotas Dubajuje statomas apžvalgos bokštas „Dubai Creek Tower“ bus baigtas kitąmet, planuojama, kad tuomet jis taps aukščiausiu pasaulio pastatu. S. Calatrava turi biurus Niujorke, Dohoje ir Ciuriche.

Brangiau ir prasčiau

Tiltas Venecijoje buvo atidarytas 2008 m., ir šešiasdešimtųjų Italijos konstitucijos metinių proga pavadintas „Ponte della Costituzione“. „Artnet“ duomenimis, iš pradžių buvo skaičiuota, kad tilto statybos miestui atsieis 7 mln. Eur, tačiau galiausiai statinys Venecijos biudžetą paplonino 11,6 mln. Eur. Jo plieno ir stiklo konstrukcija nepasiteisino; daugybė mieste su lagaminais apsilankančių turistų jau spėjo apgadinti laiptų stiklo plokštes, aštuonias iš jų teko pakeisti, nors skaičiuota, kad to prireiks tik po dvidešimties metų. Miestui tai kainavo 36.000 Eur. Be to, miestiečiai ir turistai skundžiasi, kad palijus tiltas tampa slidus, juo vaikščioti netgi pavojinga.

Teisme jau buvęs

Kaip rašo CNN, tai ne pirmasis kartas kai kyla keblumų dėl S. Calatravos projektų. 2015 m. Čikaga pranešė atsisakanti jo dangoraižio „Chicago Spire“ projekto, nes, vos pradėjus statyti paaiškėjo, kad projektas pernelyg imlus finansiškai, be to, dėl jo būtų tekę nugriauti Čikagos simboliu laikomą „Willis Tower“ (anksčiau – Sears Tower) dangoraižį.

Valencija, gimtasis architekto miestas, jį taip pat padavė į teismą, kai įgriuvo dalis S. Calatravos suprojektuotų „Palau de les Arts Reina Sofia“ operos rūmų stogo.

Venecija architektą į teismą kvietė dar 2014 m., tačiau tuomet laimėjo S. Calatrava, pasiteisinęs, kad tiltą gadina turistų lagaminų ratukai – esą taip tiltas yra naudojamas ne pagal paskirtį. Šiemet, visgi, aukštesnės instancijos teismas išaiškino, kad architektas turėjo šį aspektą numatyti, nes Konstitucijos tiltas yra netoli Venecijos traukinių stoties.