Iliustruotoji istorija: Jekaterina II ir Voltaire‘as buvo susirašinėjimo draugai

Jekaterina II valdė savo imperiją diktatoriškai, dažnai keitė meilužius, bet vienam vyrui – filosofui Voltaire’ui – buvo ištikima. Voltaire’as savo aštria plunksna nuolat kritikavo valdžią, tačiau Jekaterinos valdymą per penkiolika metų trukusį susirašinėjimą dažnai gyrė.

Jekaterinos II-osios laiškas Voltaire’ui. Sankt Peterburgas, 1769 m. balandžio 15 d.

Gavau Jūsų puikų laišką, išsiųstą vasario 26 dieną. Pasistengsiu padaryti viską, kaip Jūs ir patariate. Jeigu Mustafa (Mustafa III, Osmanų imperijos sultonas (valdė 1757–1773 m.), su kuriuo Jekaterina kariavo nuo 1768 m. – VŽ) nebus sutriuškintas, tai tikrai nebus nei Jūsų, nei mano kariuomenės kaltė; kai mano kareiviai vyksta į mūšį prieš turkus, jie būna puikios nuotaikos lyg keliautų į vestuvių puotą.

Galvodami apie visus sunkumus, kuriuos vargšas Mustafa užsitraukė neklausydamas savo protingų patarėjų, negalėtume nejausti jam gailesčio kaip žmogui – ypač kai tas žmogus atsidūręs labai blogoje padėtyje.

Gyvenkite ilgai ir džiaukitės, kai mano drąsūs kareiviai sutriuškins turkus. Žinote, manau, kad mano pajėgos jau yra užėmusios Azovo miestą prie Dono upės žiočių. Kaip jau skaitėte laikraščiuose, išvijome totorius iš trijų skirtingų vietų, kai jie bandė nusiaubti Ukrainą.

Labai nerimauju, kad Jūsų sveikata nesitaiso, kitaip nei linkėjau. Jeigu naujienos apie mano kariuomenės pergales padėtų Jums sveikti, norėčiau Jus informuoti apie mūsų pergales ir kiekvieną sėkmę. Iki šiol, garbė Viešpačiui, mane iš visur pasiekia tik geros naujienos. Kaskart, kai tik turkai arba totoriai pasirodo, mes juos atremiame su didele jėga. Su lenkų sukilėliais (Lenkijos ir Lietuvos bajorai 1768 m. sudarė konfederaciją prieš Rusijos įtaką, jos statytinį karalių S. A. Poniatowski. Vasarą konfederatų pajėgos buvo sumuštos – VŽ) susidorojame griežčiausiai. Tikiuosi, netrukus galėsiu pranešti apie kur kas svarbesnius reikalus negu šios pergalės.

Siunčiu Jums ypatingus linkėjimus

Jekaterina

Voltaire’o laiškas Jekaterinai II-ajai. Fernė, 1769 m. gegužės 27 d.

Jūsų imperatoriškosios didenybės balandžio 15 dienos laiškas davė man daugiau naudos nei visa gegužė. Geras oras visuomet kiek atgaivina senus vyrus, bet Jūsų sėkmė suteikia man dar daugiau stiprybės. Man didelė garbė, jei jaučiate, kad esu Jūsų sąjungininkas. Taip, Ponia, esu Jūsų sąjungininkas ir būsiu.

Žmogus turėtų būti labai nejautrus, jeigu jo nejaudintų visi Jūsų daromi dideli ir naudingi darbai, ir tai sakau ne todėl, kad esu Jūsų draugas. Nemanau, kad Jūsų šalyje yra bent vienas žmogus, kuris labiau nei aš jaudintųsi dėl to, kaip Jums seksis įgyvendinti savo planus.

Leiskite man pasakyti – per daug neišsiplečiant, – kad mano nuomonė sutampa su Jūsiške dėl visko, ką padarėte savo valdymo metu, todėl dėl visko ir jaudinuosi. Žemės klausimai, menas, geri įstatymai, tolerancija – visa tai yra ir mano aistra. Mano kaime keturis kartus padidinome gyventojų skaičių (Voltaire’as turi galvoje tai, kad jis pritaria Jekaterinos džiaugsmui dėl miestų augimo – VŽ), pastatėme jiems visiems namus ir visus gyventojus, kurie anksčiau buvo laukiniai, pavertėme civilizuotais žmonėmis.

Be to, visuomet pasisakau už toleranciją. Už visa tai dvasininkai vos man nepaskyrė fizinės bausmės. Baisi mirtis, kuri ištiko ševaljė de la Barre’as (Dvidešimtmetis vyras buvo sudegintas ant laužo už šventvagystę Šiaurės Prancūzijos mieste Abvilyje 1766 m – VŽ) – apie tai Jūsų imperatoriškoji didenybė, be abejonės, girdėjo, ir jo likimas tikriausiai Jus pašiurpino, – mane taip išgąsdino, kad ketinau kuo skubiau išvykti iš Prancūzijos ir grįžti pas Prūsijos karalių.

Jūsų didenybė tikriausiai supranta, kaip skaudu man buvo, kai pamačiau, kad turkai verčia Jus atsisakyti didžiulio darbo, kurį darote taikos labui, ir stoti į karą, kuris Jums brangiai kainuos ir pareikalaus Jūsų laiko ir energijos.

Praėjus kelioms dienoms, kai gavau Jūsų laišką, parašiau grafui Šuvalovui, Jūsų kamerherui, ir paklausiau, ar tiesa, kad Azovas yra Jūsų rankose. Jaučiau pasididžiavimą sužinojęs, kad Jūs dabar valdote ir Taganrogą (Taganrogas yra Rusijos uostas, po nesėkmingo Rusijai karo prieš osmanus 1712 m. miestas buvo sugriautas – VŽ).

Tegu Dievas padeda Jums išsiųsti galingą laivyną į Juodąją jūrą! Žinoma, Jūs neapsiribosite tik gynybiniu karu. Nuoširdžiai tikiuosi, kad Mustafa bus sutriuškintas sausumoje ir jūroje. Puikiai žinau, kad janyčarai laikomi puikiais kareiviais, tačiau manau, kad Jūsų kareiviai yra geresni. Turite gerų karvedžių ir gerų karininkų. Turkai jiems neprilygsta, o išsimokyti jiems prireiks laiko.

Faktai rodo, kad Jūs laimėsite. Jūsų sėkmė karo pradžioje suteikė Jūsų kariuomenei gerą reputaciją, o tai visuomet padeda. Jūsų asmeniškas dalyvavimas būtų dar svarbesnis. Visai nenustebčiau, jeigu Jūsų didenybė staiga pati nuspręstų inspektuoti į Polį (Adrianopolis (šiandien – Edirnė). Voltaire’as tikisi, kad rusai užims miestą, o vėliau ir visą Turkiją – VŽ) žengiančias pajėgas. Toks poelgis būtų Jūsų vertas.

Šiaurės šalių valdovai ne paprastiems dalykams sukurti. Jie yra drąsūs, o tai suteikia man didelių vilčių. Tikriausiai nesuklysiu sakydamas, kad vienintelis dalykas, kurį pasieks Jūsų priešai, bus jų paminėjimas tekste, kurį išgraviruosite savo medaliuose, – „Osmanų imperijos užkariautojai ir Lenkijos nugalėtojai“. Tegul Jūsų imperatoriškoji didenybė maloniai priima nuoširdžiausią padėką, atsidavimą ir didžiausią pagarbą.

Su geriausiais linkėjimais

Fernė atsiskyrėlis

Kas vyko vėliau

Po šešerius metus trukusių karo veiksmų 1774 m. Rusija laimėjo karą prieš Osmanų imperiją. Pergalę pasiekusi Rusija užėmė pietinę dabartinės Ukrainos dalį, šalis susigrąžino Azovo uosto kontrolę ir vėl turėjo priėjimą prie strategiškai svarbios Juodosios jūros. Tačiau Voltaire’o prognozė, kad rusai pasieks Adrianopolį, dabartinę Edirnė, neišsipildė.

Imperatorė ir Voltaire’as niekuomet nesusitiko, bet susirašinėjo penkiolika metų – beveik iki pat filosofo mirties. Laiškuose jie dažniausiai dalijosi mintimis ir idėjomis apie politinius santykius. Didžioji laiškų dalis saugoma valstybės archyve Maskvoje ir nacionalinėje bibliotekoje Paryžiuje.

