„Kino pasakos“ vadovė: savivaldybė sukuria nevienodas konkurencines sąlygas

Medijų ir skaitmeninio verslo bendrovės „Media bitės“ grupės viešosios įstaigos „Kino pasaka“, sostinėje valdančios kino teatrą „Pasaka“, vadovė teigia, kad Vilniaus valdžiai remiant „Skalvijos“ kino centrą, sukuriamos nevienodos konkurencinės sąlygos, todėl reikėtų diskutuoti apie finansines priemones, kuriomis galėtų pasinaudoti visi rodantys nekomercinį kiną.

Konkurencijos tarybai balandį atsisakius pradėti tyrimą dėl savivaldybės skiriamos paramos „Skalvijos“ kino centrui, „Kino pasaka“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti šį nutarimą.

Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimą planuoja skelbti liepos 31 dieną, BNS pranešė VAAT atstovė Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė.

„Mūsų tikslas nėra, kad „Skalvijos“ nebebūtų, mes nesakome, kad jos veikla yra nevertinga, tačiau norime kelti klausimą ir pradėti diskusijas, kad visos panašią veiklą vykdančios įstaigos, kino teatrai ar festivaliai galėtų pretenduoti į savivaldybės paramą. Visi mes stengiamės, kad vilniečiai turėtų daugiau kokybiško ir kultūringo laisvalaikio kino srityje“, – BNS sakė Andrė Balžekienė.

„Kino pasakos“ teigimu, savivaldybė „Skalvijai“ iki 2023-ųjų pabaigos panaudos pagrindais yra perdavusi beveik 760 kv. m ploto patalpas Goštauto gatvėje, taip pat ne konkurso būdu „už nežymią rinkos kainą“ išnuomojo patalpas kavinei.

Be to, anot „Kino pasakos“, tik per pastaruosius trejus metus „Skalvija“ iš valstybės ir savivaldybės biudžetų yra gavusi daugiau kaip 300.000 Eur dotacijų ir kito finansavimo, o tokia reikšminga pagalba teikta per visą „Skalvijos veiklos laiką.

Pasak A. Balžekienės, „Kino pasaka“ patalpas nuomojasi iš privataus verslo ir tam skiriamos lėšos sudaro didžiąją dalį veiklos sąnaudų, tačiau, anot jos, nesiekiama, kad savivaldybė kažkokiu būdu šias išlaidas kompensuotų arba būtų panaikinti sprendimai dėl patalpų ir finansinės paramos „Skalvijai“.

„Mes tiesiog pateikiame faktus, jog „Skalvija“ gauna patalpas ir dar veiklos dotaciją, bet mes nesakome, kad norėtume gauti patalpas ar panašiai, taip pat nesiekiame, kad tokią galimybę prarastų „Skalvija“. Mes norime inicijuoti diskusiją, kad gal vertėtų sukurti kažkokią priemonę, jog tiek mes, tiek kiti atsidarantys maži nepriklausomi kino teatrai, taip pat galėtų į tai (savivaldybės paramą – BNS) pretenduoti, kad būtų sudaryta galimybė visiems jaustis lygiau“, – aiškino A. Balžekienė.

Jos teigimu, šiuo metu savivaldybė turi vieną finansinę priemonę kultūros rėmimo programų projektams, ir „Kino pasaka“ yra ją gavusi savo organizuojamam kino festivaliui „Cherchez la Femme“, tačiau ši parama yra tik iki 2.000 Eur.

„Kitų būdų nelabai yra, nebent kažkaip patiems eiti atskirai ir kalbėtis, bandyti sukurti sau palankų precedentą. Tačiau, mano nuomone, tai būtų ydingas sprendimas, nes sprendimus dėl finansavimo turi lemti aiški tvarka ir taisyklės, o ne kas su kuo daugiau pakalbės“, – tvirtino „Kino pasakos“ vadovė.

Pasak jos, šiemet rugsėjį sukaks dešimt metų, kai veikia „Pasakos“ kino teatras.

„Buvome pirmasis privatus nekomercinio, europietiško kino teatras, įkurtas entuziastų dėka ir lėšomis. Tikrai sunkiai dirbame ir norėtume, kad nebūtų verslo ir savivaldybės konkurencijos vykdant iš esmės tą pačią kultūrinę šviečiamąją veiklą. (...) Kino lankomumas auga, susidomėjimas kultūriniais renginiais, įskaitant ir mūsų organizuojamais kino festivaliais, didėja, ir potencialo jį auginti toliau, edukuoti žiūrovus, yra tikrai nemažai“, – pabrėžė A. Balžekienė.

„Kino pasakos“ pajamos pernai, palyginti su 2017 metais, padidėjo 4,9% iki 685.800 Eur, veiklos nuostolis siekė 74.700 Eur, tuo metu 2017 metas buvo uždirbta 30.400 Eur grynojo pelno, nurodoma Registrų centrui pateiktoje ataskaitoje. 2018-ųjų pabaigoje „Kino pasakoje“ dirbo 10 darbuotojų.

„Media bičių“ įmonės grupės, kuriai, be „Kino pasakos“, taip pat priklauso bendrovės „Media bitės“, „Medipresa“, „Mano daktaras“ ir „Baltijos fotografijos linija“, apyvarta 2018 metais siekė 11,4 mln. Eur.

2017-ųjų birželį įkurtų „Media bičių“ akcininkai yra Tomas Balžekas (51%), Martynas Basokas (24%), Vytautas Kaikaris (10%), Gabrielė Burbienė (9%) ir Tomas Bindokas (6%).

