„Apollo 11“ misija ligi šiol vadinama ir didžiausiu melu, ir pasididžiavimo šaltiniu

Pastarosiomis dienomis pasaulis prisimena 1969 m. liepos 20-ąją, kai Mėnulio paviršių pirmąsyk palietė žmogaus pėda. Tas žmogus buvo kosminio laivo „Apollo 11“ vadas astronautas Neilas Oldenas Armstrongas (1930–2012), vėliau ištaręs istorine tapusią frazę: „Tai mažas žingsnelis žmogui, tačiau gigantiškas šuolis visai žmonijai“.

Išsilaipinimas Mėnulyje, rašo BBC, tapo pirma didele JAV astronautikos pergale. Ligtol amerikiečiai kosminėse lenktynėse gana stipriai atsiliko nuo tuometinės Sovietų Sąjungos: tarybiniai mokslininkai spėjo pirmi išsiųsti į kosmosą saviškius: 1961 m. balandžio 12 d. kosminiu laivu „Vostok“ Žemę apskriejo Jurijus Gagarinas, tapęs pirmuoju žmogumi, pakilusiu į kosmosą. 1965 m. kovo 18 d. pirmą kartą į atvirą kosmosą išėjo rusų kosmonautas Aleksejus Leonovas.

Tačiau po „Apollo 11“ misijos nė vienas sovietų arba rusų kosmonautas į Mėnulį nebuvo išsiųstas, nepaisant, kad įvairaus sudėtingumo misijos per tą laiką ten nuskraidino 12 amerikiečių astronautų.

Kaip gimsta mitai

Būten šis faktas, rašo BBC, davė pagrindo sąmokslo teorijai, esą Neilas Armstrongas ir pilotas Buzzas Aldrinas iš tiesų niekada savo kojomis nepalietė Mėnulio paviršiaus, o visos išsilaipinimo nuotraukos ir video medžiaga tėra JAV vyriausybės klastotė, kurią realizuoti padėjo NASA ir Holivudas. Ši teorija buvo pavadinta „Mėnulio sąmokslas“, rašo BBC.

Svarbiu „Mėnulio sąmokslo“ šalininkų argumentu tapo tragiška trijų astronautų žūtis 1967 m., jiems besirengiant pirmajam pilotuojamam skrydžiui į Mėnulį. Vyrai gyvi sudegė treniruodamiesi, likus mėnesiui iki numatyto skrydžio. Tuomet buvo paleisti gandai, esą jie žuvo, nes buvo pasirengę papasakoti pasauliui tiesą apie ruošiamą dar vieną „Mėnulio falsifikaciją“, ir Amerikos valdžia pasirūpino juos nutildyti.

Pasak BBC, atsiradus internetui ir socialiniams tinklams, šios teorijos šalininkų ėmė daugėti.

Faktas, kad Sovietų Sąjunga niekada nesvarstė misijos „Apollo 11“ detalių, jų neglumina, nors būtent sovietų mokslininkams ir valstybinei propogandai būtų labai paranku atskleisti jų ideologinių priešų falsifikaciją. Juolab priemonių tam buvo.

Didžiuojasi lig šiol

Nepaisant to, praėjus 50 metų po išsilaipinimo Mėnulyje, vis dar atsiranda tvirtinančių, kad visa „Apollon-11“ istorija yra „vienas didelis melas“. Vėlgi, tam pagrįsti pasitelkiamos detalės, nes visumos tiesiog nėra. Esą ne taip plėvesuoja į Mėnulio paviršių įsmeigta vėliava, ne taip krenta astronauto šešėlis, o grunto pavyzdžiai paimti ne iš Mėnulio, o iš Antarktidos.

1976 m. išleista knyga „Mes niekada nebuvome Mėnulyje: 30 mlrd. dolerių kainavusi apgaulė“ („We Never Went to the Moon: America‘s Thirty Billion Dollar Swindle“) Amerikoje vis dar populiari ir aptarinėjama, ypač ji prisiminta „Apollo savaitės“ metu.

Tačiau faktas ir tas, jog naujausia CBS apklausa parodė, kad 45% amerikiečių išsilaipinimą Mėnulyje iki šiol vadina „didžiausiu nacionalinio pasididžiavimo šaltiniu“. Pastarosiomis dienomis Amerika buvo taip apimta „Mėnulio karštinės“, kad net prezidentas Donaldas Trumpas, vienas didžiausių suklastotų naujienų „autoritetų“, pasidžiaugė „Apollo“ astronautų „plieniniais nervais“ ir pažadėjo iki 2024-ųjų „sugrįžti į Mėnulį“.

Komanda

Misijos „Apollon-11“ vadas Neilas Armstrongas, pirmasis žmogus, išsilaipinęs Mėnulyje, mirė prieš septynerius metus, 2012-aisiais.

Pilotas Buzzas Aldrinas (g. 1930) ant Mėnulio paviršiaus iš kosminio laivo nužengė antras.

Kosminio modulio pilotas Michaelis Collinsas (g. 1930) ant Mėnulio paviršiaus neišlipo vykdydamas jam pavestas funkcijas, tačiau spauda cituoja jį ne kartą sakius, esą jis visada jautėsi visavertė komandos dalis.

Astronauto Neilo Armstrongo „Apollo 11“ misijos metu vilkėtas „A-7L“ specialus kostiumas „Smithsonian Air and Space“ muziejuje. Alexo Wongo (AFP /“Scanpix“) nuotr.