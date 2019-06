Rastas pradingęs F. Mercury atliktos dainos įrašas

Pirmą kartą įrašų studijoje dainą „Time Waits For No One“ Freddie Mercury'is atliko tik pritariant pianinui. Jean-Claude Coutausse (AFP/„Scanpix“) nuotr.

Po keletą dešimtmečių trukusių paieškų atrasta „Queen“ vokalisto Freddie Mercury įrašytos dainos „Time Waits For No One“ pirmoji, originali versija. Kūrinys buvo parašytas 1986 m. pasirodžiusiam Vest Endo miuziklui „Time“.

Demonstracinėje įrašo miuziklui versijoje daina buvo atliekama su dešimtimis pritariamųjų vokalų, tačiau pirmą kartą repetuojant įrašų studijoje ji nuskambėjo visai kitaip: girdėjosi tik unikalus F. Mercury balsas, akompanuojant pianinu.

Anot dainos autoriaus Dave‘o Clarko, prodiuserio ir vieno iš 1960-aisiais Jungtinėje Karalystėje populiarios grupės „Dave Clark Five“ narių, galutinis demonstracinis kūrinio variantas nebuvo prastas, tačiau pirmoji repeticijoje atlikta versija – kur kas geresnė.

„Pirmą kartą jį atliekantį mano dainą išgirdau „Abbey Road“ studijoje. Skambėjo tik Freddie balsas ir pianinas. Man net oda pašiurpo. Buvo nepakartojama, – „Radio 2“ kalbėjo autorius, kuris su „Queen“ vokalistu draugais buvo iki pat šio mirties 1991 m. – Vėliau įrašėme dar 48 garso takelius ir pritariamuosius vokalus – tais laikais „Abbey Road“ tai buvo negirdėtas dalykas. Daina skambėjo nuostabiai, bet aš visada maniau, kad pirmasis jos variantas buvo pats ypatingiausias“.

Dešimtmetį ieškojęs, D. Clarkas surado originalią demonstracinę įrašo versiją, išskyrė F. Mercury balso įrašą ir pianistą Mike‘ą Moraną, kuris ir pirmąjį kartą akomponavo instrumentu, pasikvietė darsyk sugroti. Taip, prėjus 28 m. po atlikėjo mirties, išleistas dar vienas naujas jo sudainuotas kūrinys.

Mercury nevaidino

Kaip rašo BBC, „Time“ buvo ambicingas kosmoso tematikos miuziklas, kuriame pagrindinį vaidmenį sukūrė dainininkas Cliffas Richardas. Jis vaidino roko žvaigždę Chrisą Wilderį, kuris galaktikos teisme turėjo atstovauti ir apginti Žemę. Scenoje buvo rodoma ir britų kino legendos sero Laurence‘o Olivier holografinė projekcija, aktorius atliko Akasho – Visuotinės tiesos vaidmenį. Kritikai miuziklu nesusižavėjo, o ypač vieno iš personažų – Laiko valdovo pseudofilosofinėmis kalbomis, tačiau miuziklas vis tiek buvo rodomas dvejus metus.

Iš pradžių norėta, kad Ch. Wilderio vaidmenį atliktų F. Mercury, tačiau atlikėjas atsisakė, pareiškęs:

„Visų pirma, brangieji, aš iš lovos nekeliu kojos anksčiau kaip trečią valandą dienos, todėl niekaip nespėčiau į popietinius pasirodymus. Be to, kai užlipu ant scenos, tris valandas dirbu taip, kad paskui krentu negyvas. Aštuonis kartus per savaitę taip dirbti neišeitų“.

Vis dėlto, jo įrašyta pagrindinė miuziklo daina 1986 m. trumpam įsitvirtino geriausių Jungtinės Karalystės dainų sąraše. Dabar, po pernai pasirodžiusios ir gausybę apdovanojimų susišlavusios juostos „Bohemijos rapsodija“, F. Mercury muzika ir palikimas vėl atsidūrė dėmesio centre. Filmas, kurį režisuoti pradėjo Bryanas Singers, o baigė – Dexteris Fletcheris, tapo sėkmingiausia muzikine biografine juosta, kino teatruose susišlavusia 903 mln. USD.