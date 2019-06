Mokslininkai įminė šuns žvilgsnio paslaptį

JAV leidžiamas mokslo žurnalas „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS) paskelbė britų ir amerikiečių mokslininkų atliktų tyrimų rezultatus, rodančius, kad šunys evoliucijos eigoje užsiaugino veido raumenis, leidžiančius jiems sąmoningai nustatyti maldaujantį žvilgsnį, prieš kurį atsilaiko retas šeimininkas.

BBC pasakoja, jog Didžiosios Britanijos ir JAV mokslininkai, palyginę šuns ir vilko anatomiją, aptiko, jog šunys turi „kažką tokio“, ko neturi vilkai, – nedidelius raumenis akių srityje, leidžiančius jiems sukurti tai, ką mokslininkai vadina „ekspresyviais antakiais“, ir komunikacijos, panašios į žmogiškąją, iliuziją.

„Kai šuo, padedamas šių nedidelių raumenų, nutaiso įvairių išraiškų – bejėgiškumo, liūdesio, prašymo – jo šeimininką apima sunkiai nugalimas noras jį globoti“, – BBC cituoja studijos bendraautorę prof. Juliane Kaminski iš Portsmuto universiteto (University of Portsmouth).

Evoliucija šalia žmogaus

BBC cituoja mokslininkus, teigiančius, jog tokį sugebėjimą šunys išsiugdė per tūkstančius metų evoliucijos, gyvendami kartu su žmogumi.

nuotrauka::1

„Mes aptikome įtikinamų įrodymų, kad šunys, tūkstančius metų gyvendami vis arčiau žmogaus, įgijo naujų raumenų, kurie jiems, skirtingai nei vilkams, leidžia keisti antakių formą“, – aiškina prof. Kaminski.

Pasak profesorės, dėl tokio sugebėjimo vizualiai padidėja gyvūno akys, jos tampa panašios į žmogaus akis šiam liūdint, o pats šuo primena globotiną šunytį. Žmonės pasąmoningai pirmenybę teikia būtent tokiems „bėjėgiams mažyliams“, gindami juos ir atrinkdami veisimui. Tai sutekia jiems evoliucionavimo pirmenybę ir sutvirtina tokius gyvūnų sugebėjimus genetiniame lygmenyje.

Ankstesni tyrimai atskleidė, jog šunys linkę nustatyti bejėgio vaiko žvilgsnį tuo momentu, kai žmogus žiūri į jį; mokslininkus tai verčia manyti, jog kalba eina apie tikslingą gyvūno elgesį, kuriuo jis siekia tam tikros žmogaus reakcijos.

„Proceedings of the National Academy of Sciences“ skelbiamo tyrimo bendraautorė, anatomijos prof. Anne Burrows iš Duquesne universiteto (Pitsburgo valstija, JAV) priduria, jog šuns snukio raumenų pokyčiai, žiūrint iš evoliucijos taško, įvyko labai greitai, ir tai yra šuns ir žmogaus artimo bendravimo rezultatas.

Anot anatomijos prof. Bridget Waller iš Portsmuto universiteto, tyrimo rezultatai apskritai liudija apie tai, kokie svarbūs yra signalai, siunčiami veido išraiškos, kalbant apie bet kokį socialinį bendrabūvį, taip pat ir tarp skirtingų rūšių.