Aukcione pardavė L. Coheno meilės laiškus

„Christie’s“ aukcione parduota daugiau kaip 50 meilės laiškų, kuriuos savo mūzai ir vienai iš gyvenimo draugių Marianne‘ai Ihlen parašė kanadiečių atlikėjas Leonardas Cohenas. Iš viso už juos surinkta 876.000 USD – penkis kartus daugiau, negu planuota.

Kaip rašo „Chirsties“, laiškai iliustruoja dvi pagrindines lietuviškų šaknų turinčio atlikėjo gyvenimo linijas: meilės istoriją su p. Ihlen, kuri įkvėpė tokias dainas kaip „So Long“, „Marianne“ ir „That‘s No Way to Say Goodbye“ ir p. Coheno kūrybinį kelią.

Laiškus p. Ihlen atlikėjas pradėjo rašyti 1960 m., būdamas 26-erių. Brangiausiai aukciono dalyviai įvertino būtent pirmąjį p. Coheno laišką, už jį sumokėta 75.000 USD. 1964 m. parašytas laiškas, kuriame p. Cohenas skundžiasi, kad yra garsus, bet vienišas, parduotas už 46.000 USD. Kartu su laiškais parduotas ir bronzinis varpas, kybojęs p. Ihlen ir p. Coheno namuose Graikijos Idros saloje – už jį ketinta gauti 16.000 USD, tačiau pirkėjas sumokėjo 107.000 USD. Manoma, kad šis italų gamybos varpas įkvėpė p. Coheno dainą „Anthem“.

Gyvenimo poetas

Daugiau kaip 50 metų kūręs Leonardas Cohenas (1934-2016 m.) gimė Monrealyje, Kvebeko provincijoje, viduriniosios klasės žydų šeimoje. Būdamas paauglys išmoko groti gitara ir subūrė grupę „Buckskin Boys“. Susipažinęs su ispanų rašytojo Federico Garcios Lorcos kūryba, pradėjo rašyti ir pats. Baigęs studijas, p. Cohenas Idros saloje už 1.500 USD įsigijo namą, čia gyvendamas išleido poezijos rinktinę ir keletą romanų, tačiau juos žmonės pirko vangiai.

Nors niekada nesiliovė kurti eilių ir prozos, vėliau p. Cohenas ėmė rašyti dainas kitiems atlikėjams (Judy Collins, Jamesui Taylorui ar Willie‘iui Nelsonui ir kt.), taip pat leisti savo kūrybos albumus, kuriuos puikiai vertino ne tik kritikai, bet ir kiti kūrėjai, iki šiol laikantys p. Coheną įkvėpėju ir pavyzdžiu.

1995 m. atlikėjas sustabdė savo karjerą ir gyvenimą pasuko netikėta linkme: nors niekada neišsižadėjo judaizmo, jis pasivadino Jikan ir tapo budistų vienuoliu. Anot dainininko, toks sprendimas padėjo kovoti su kartais apninkančiomis depresyviomis nuotaikomis. 2001 m. p. Cohenas vėl grįžo į muzikos areną, kartu su atlikėja ir prodiusere Sharon Robinson išleidęs albumą „Ten New Songs“. 2004 m. pasirodė jo ir tuometinės draugės Anjani Thomas bendras projektas „Dear Heather“.

Grįžo su trenksmu

2008-2013 m., verčiamas finansinių aplinkybių, p. Cohenas leidosi į paskutinįjį pasaulinį muzikinį turą. Per penkerius metus jis pasirodė 387 scenose, o kritikai šį turą įtraukė į geriausių visų laikų gyvų pasirodymų penkiasdešimtuką. Tuo metu ir vėliau p. Cohenas išleido dar keletą albumų – iš viso jo diskografijoje jų 14.

Kūrėjas, laikomas vienu ryškiausių ir įtakingiausių XX a. atlikėjų, mirė 2016 lapkričio 7 d., sulaukęs 82-ejų.

„Jis buvo tas žmogus, kuris formavo nuomonės formuotojų nuomonę“, – po p. Coheno mirties rašė „The Rolling Stones“.