„Aukso liūtą“ Venecijos bienalėje pelniusioms menininkėms skirs 9.000 Eur

Asociacija LATGA paskelbė skirsianti premijas šiuolaikinės operos-performanso „Saulė ir jūra“ autorėms, 58-oje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje laimėjusioms aukščiausią įvertinimą – „Aukso liūtą“.

„Saulės ir jūros“ kūrėjoms, LATGA narėms – kompozitorei Linai Lapelytei, libreto autorei, rašytojai Vaivai Grainytei bei režisierei ir scenografei Rugilei Barzdžiukaitei – bus skirtos premijos po 3.000 Eur (neatskaičius mokesčių).

Pranešama, jog „asociacijos LATGA premijos skiriamos asmeniškai pačioms kūrėjoms, o ne nacionalinio paviljono išlaikymo išlaidoms padengti“.

VŽ primena, kad Lietuva 58-ojoje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje pristato operą-performansą trylikai balsų „Saulė ir jūra (Marina)“. Ant 30 tonų smėlio, atgabento iš Lietuvos, vaidinamo kūrinio autorės neįkyriai kviečia pamąstyti aktualiausiomis šių dienų temomis – klimato kaitos, vartotojiškumo, kūniškumo ir visuotinio nuovargio, – „išverstomis“ į nerūpestingą kasdienybės kalbą.

Pirmąsyk per 20 metų, kai Lietuva dalyvauja Venecijos bienalėje, pagrindiniu jos prizu – „Aukso liūtu“ – įvertintas mūsų šalies paviljonas šiemet įkurdintas Venecijos arsenale, karinio jūrų laivyno (Marina Militare) teritorijoje esančiame Magazzino No.42 pastate. Iš pradžių planuota, jog dėl lėšų stygiaus opera-performansas bus rodoma kartą per savaitę iki spalio 24 d., tačiau jam laimėjus svarbiausią apdovanojimą tapo aišku, kad rodyti jį teks dažniau ir, kiek leis oro sąlygos, ilgiau. Dabar numatyta, jog opera bus rodoma iki spalio 31 d., pati bienalė vyks iki lapkričio 23 d.

Lietuvos kultūros tarybos skirtų lėšų – 173.000 Eur, projektui vykdyti neužteko, tad dar gerokai prieš prasidedant bienalei menininkės ėmė rinkti pinigus per sutelktinio finansavimo platformą. Reikiamą sumą – 36.000 Eur, surinko per gerą savaitę nuo Venecijos bienalės pradžios, t. y., nuo to, kai laimėjo jos pagrindinį prizą.

Be to, 50.000 Eur kūriniui rodyti skyrė Vilniaus savivaldybė.

Tvarka bus

Prie „Saulės ir jūros“ sklaidos žada prisidėti ir Kultūros ministerija. Išsyk po apdovanojimo Venecijoje, gegužės 15 d. vykusiame Vyriausybės posėdyje buvo pritarta kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko siūlymui skubiai parengti specialią tvarką dėl aukščiausius tarptautinius įvertinimus pelniusių kultūros ir meno kūrėjų apdovanojimo.

Jana Mikulevič, Kultūros ministerijos Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus vedėja, VŽ informavo, jog ši tvarka bus paskelbta artimiausiomis savaitėmis.

Anot p. Mikulevič, tarptautinių renginių, kuriuose dalyvauja Lietuvos menininkai, pasaulyje vyksta daug, taigi dar reikia įvertinti jų svarbą.

„Apdovanojimų tvarkos poreikis išties didžiulis. Įsivertinus tarptautinių renginių svarbą visi jie bus surašyti toje tvarkoje, o ji pati paskelbta per artimiausias savaites“, – VŽ sakė p. Mikulevič.

Anot jos, apdovanojimai bus skiriami iš Kultūros ministerijos biudžeto, jų dydis kol kas neskelbiamas.

„Kitas dalykas, – sportininkų laimėjimus įvertinti paprasčiau: yra pirma, antra, trečia vietos. Vertinant menininkų darbus, vietos interpretacijoms kur kas daugiau, ir tai apsunkina tvarkos sukūrimą“, – kalbėjo p. Mikulevič.

FOTOGALERIJA Venecijos „Aukso liūtas“ Lietuvai (9 nuotr.)