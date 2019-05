Pirmas kartas: prestižinį „Man Booker“ prizą laimėjo arabų rašytoja

Šių metų tarptautinį „Man Booker“ prizą laimėjo rašytoja iš Omano Jokha Alharthi. BBC pranešimu, tai apskritai pirmas kartas, kai svarbiausią grožinės literatūros anglų kalba apdovanojimą pasaulyje gauna rašytojas ar rašytoja iš Arabijos pusiasalio šalių.

Savo ruožtu, Edinburgo universite studijavusi Jokha Alharthi yra pirmoji Omano rašytoja, kurios kūrinys išverstas į anglų kalbą, skelbia BBC. Prestižinis „Man Booker“ prizas jai skirtas už romaną „Celestial Bodies“, kuriame ji pasakoja apie trijų seserų ir jų šeimų, atstovaujančių vidurinei Omano klasei, gyvenimą kultūriškai besikeičiančioje savo šalies visuomenėje.

Tarptautinę „Man Booker“ premiją už grožinės literatūros kūrinį skirianti žiuri romaną apibūdino kaip „turtingos vaizduotės, žavų ir poetišką“.

Anot komisijos pirmininkės, britų istorikės ir rašytojos Bettany Hughes, romanas persmelktas „subtilaus meniškumo ir nerimą keliančių mūsų bendros istorijos aspektų“.

Apdovanojimo ceremonija gegužės 21-osios vakarą vyko Londone, „Roundhouse“ centre, joje rašytoja priminė, jog, kaip reikalauja „Man Booker“ taisyklės, piniginį prizą ji pasidalins su knygos vertėja į anglų kalbą, arabų kalbų profesore Marilyn Booth (JAV).

„Džiaugiuosi, kad atidarytas langas į turtingą arabų kultūrą“, – BBC cituoja rašytoją.

Anot Jokhos Alharthi, parašyti šį romaną ją įkvėpė Omanas, tačiau ji tikisi, jog „tarptautiniai skaitytojai pajus jame aukštinamas žmogiškąsias vertybes – laisvę ir meilę“.

Skelbiama, jog apdovanojimas yra ir mažos leidyklos „Sandstone Press“ nuopelnas. Dingwallyje, Škotijoje, veikiančioje leidykloje dirba keturi etatiniai žmonės, per metus išleidžiantys 20–25 knygų.

Pasak „Sandstone Press“ atstovo, būtent leidyklos redaktorė įžiūrėjo šiame romane „kai ką ypatinga“.

„Tai tiesiog nuostabi knyga apie šeimas, jų meiles ir praradimus. Fantastiška, kad tokie dalykai dedasi šiame pasaulyje“, – džiaugėsi leidyklos atstovas.

Ligšiol Jokha Alharthi arabų kalba yra išleidusi du novelių rinkinius, knygą vaikams ir tris romanus.

Sąraše – beveik vien moterys

„Man Booker“ svetainėje skelbiama, jog šiemet komisija vertino 108 knygas, į trumpąjį sąrašą pateko šešios: pernai „Man Booker“ prizą laimėjusios rašytojos Olgos Tokarczuk (Lenkija) romanas „Drive Your Plow Over the Bones of the Dead“, Jokhos Alharthi „Celestial Bodies“ (Omanas), Annie Ernaux (Prancūzija) „The Years“, Marion Poschmann (Vokietija) „The Pine Islands“, Alios Trabucco Zeran (Čilė) „The Remainder“.

Vienintelis rašytojas vyras trumpajame sąraše – Gabrielis Vasquezas (Kolumbija) ir jo romanas „The Shape Of The Ruins“.

Beje, „The Guardian“ atkreipia dėmesį, jog visas šešias trumpojo „Man Booker“ premijos sąrašo knygas išvertė moterys, jų autoriai – šešios moterys ir vienas vyras, ir tai yra „pirmas kartas per visą premijos teikimo istoriją, kai trumpajame sąraše – tiek daug moterų pavardžių“.

1969 m. įsteigta „Man Booker“ literatūrinė premija kasmet skiriama autoriui už Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje išleistą knygą anglų kalba. Tai bene svarbiausias literatūros anglų kalba apdovanojimas pasaulyje.

„Man Booker“ premija – 50.000 GBP – perpus atitenka kūrinio autoriui ir jo vertėjui į anglų kalbą, po 1.000 GBP skiriama likusioms penkioms į trumpąjį sąrašą patekusioms knygoms.