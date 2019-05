J. Koonsas susigrąžino brangiausio šių dienų menininko statusą

Skulptorius Jeffas Koonsas (g. 1955) tapo šių laikų menininku, kurio darbas aukcione parduotas brangiausiai. Amerikiečio 1986 m. sukurta skulptūra „Triušis“ (angl. „Rabbit“) Niujorko „Christie‘s“ aukcione viršijo visas ekspertų prognozes ir buvo parduota už 91 mln. USD (įskaitant mokesčius).

Prieš aukcioną skaičiuota, kad už skulptūrą, kuri vadinama vienu iškiliausių XX a. meno darbų, gali būti pasiūlyta 50-70 mln. USD. Tačiau, praėjus vos dešimčiai minučių nuo aukciono pradžios, tapo aišku, kad pirkėjai už sidabro spalvos beveidį triušį pasiryžę atseikėti kur kas daugiau.

Kaip skelbia CNN, Niujorke parduotas „Triušis“ priklausė žiniasklaidos magnatui S. I. Newhouse‘ui (1927-2017 m.). Ši skulptūra yra viena iš trijų, sukurtų 1986-aisiais: antroji šiuo metu eksponuojama filantropų Eli ir Edythe Boardų įkurtame muziejuje-galerijoje „Board Foundation“ Los Andžele, o trečiąją dabartiniai savininkai yra pažadėję atiduoti Čikagos Šiuolaikinio meno muziejui.

Aukciono metu iš viso buvo parduota daugiau kaip pusė šimto kūrinių, tarp kurių – JAV tapytojo, grafiko ir skulptoriaus Roberto Rauschenbergo (1925-2008 m.) paveikslas „Buffalo II“ (89 mln. USD) ir viena iš abstrakcionistės skulptorės Louise Bourgeois (1911-2010 m.) skulptūrų „Voras“ (angl „Spider“, 32 mln. USD). Iš viso aukcione parduota kūrinių už beveik 540 mln. USD.

Meistrų lenktynės

Koonsas brangiausiai vertinamo šių dienų menininko karūną atsiėmė iš britų dailininko Davido Hockney, kurio paveikslą „Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)“ 2018 m. lapkritį neįvardintas pirkėjas įsigijo už 90,3 mln. USD. Kaip rašė VŽ, iki tol brangiausiai vertinamų meno darbų autoriaus laurai priklausė tam pačiam Koonsui – jo skulptūra „Balloon Dog (Orange)“, vaizduojanti oranžinį šuns formos balioną, 2013 m. buvo parduota už 58,4 mln. USD.

Dvi nuomonės

1955 m. sausio 21 d. Pensilvanijos valstijoje gimęs Koonsas kuria nuo vaikystės, o į didžiąją meno areną įsiveržė 1980-aisiais. Šiuo metu menininkas dirba 1.500 kv. m ploto studijoje Niujorko Čelsio rajone. Panašiai kaip Andy Warholas, kuris savo studiją vadino fabriku, Koonsas dirba ne vienas; jo studijoje vienu metu pluša nuo 90 iki 120 asistentų, kurie įgyvendina Koonso sumanymus.

Vertindami amerikiečio kūrybą, kritikai dažniausiai dalinasi į dvi stovyklas: vieni sako, kad tai – beskonybė ir kičas, kiti Koonso kūrybą vadina ironiškais šių dienų kapitalistinio dekadentiškumo komentarais, kurie kviečia diskutuoti apie tai, kas yra geras skonis.

