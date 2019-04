Kelionės verslo reikalais – ne į sveikatą

Darbo reikalais dažnai keliaujantys žmonės retai kalba apie tokių išvykų romantiką, jiems tai – neišvengiama darbo susitikimų preliudija, kuri, sako specialistai, gali prišaukti sveikatos problemų.

Viena kitą keičiančios „Duty Free“ parduotuvių lentynos ir lėktuvų įgulų uniformos, paryčiais kviečiami taksi, ir paskubomis oro uosto kavinėje geriama kava. Besimainantys pro lėktuvo iliuminatorių stebimi vis kitų šalių peizažai ir kalbesni nei norėtųsi skrydžio pakeleiviai. Vakare – viešbučio lovoje dorojama vakarienė ir nešiojamame kompiuteryje rašoma įvykusių susitikimų reziumė. Keliaujant dažnai nebūna progos sportuoti, o jeigu viešbutis tokią galimybę suteikia, retas sportui randa jėgų.

Nenuostabu, kad dažnai tokia dienotvarke šokiruojamas kūnas ima maištauti. Keliaujant darbo reikalais gali sutrikti miego ritmas, padidėti streso lygis. Visa tai, anot mokslininkų, gali tapti suprastėjusios sveikatos ir netgi rimtesnių, chroniškų ligų priežastimis.

Nustatė, kad kenkia

JAV veikianti kompanija „Environmental Health & Engineering” (EHE) teikia paslaugas verslui: ji vertina visoje Amerikoje veikiančių įmonių darbuotojų sveikatą, atlieka tyrimus, kuria jiems pritaikytas sveikatinimo programas, taip pat surenka su darbuotojų sveikata susijusią informaciją, pavyzdžiui, išsiaiškina, ar dažnai darbuotojai keliauja verslo reikalais. Kolumbijos universiteto Mailmano viešosios sveikatos mokyklos mokslininkai ištyrė šiuos EHE surinktus duomenis ir išsiaiškino, kad dažnai darbo reikalais keliaujantys asmenys turi kur kas daugiau sveikatos problemų.

Pavyzdžiui, palyginus asmenų, kurie darbo reikalais keliauja 1–6 dienas per mėnesį ir tų, kurie darbo reikalais keliauja 14 ir daugiau dienų per mėnesį sveikatą, nustatyta, kad pastarieji kur kas dažniau turi didesnį kūno masės indeksą, jie dažniau jaučia nerimą, kenčia dėl depresijos ir alkoholio priklausomybės, taip pat rečiau sportuoja ar aktyviai leidžia laisvalaikį, dažniau rūko, sunkiau užmiega. Tik 12% darbuotojų, kurių duomenys buvo įtraukti į tyrimą, keliavo dažniau kaip 14 ir daugiau dienų per mėnesį. Jų sveikatos būklė, lyginant su mažiau keliaujančių kolegų, buvo kur kas prastesnė.

„Jeigu darbo reikalais keliaujate daugiau kaip 21 dieną per mėnesį, tikimybė, kad būsite nutukęs yra 92% didesnė negu tuo atveju, jeigu jūsų darbo kelionės trunka ne daugiau kaip 6 dienas per mėnesį. Tokių aktyvių keliautojų dažniausiai būna padidėjęs diastolinis kraujo spaudimas, jų organizme yra per mažas didelio tankio lipoproteinų (gerojo cholesterolio) kiekis“, – vardija Andrew Rundle‘as, JAV Kolumbijos universiteto Mailmano viešosios sveikatos mokyklos Epidemiologijos fakulteto asocijuotasis profesorius.

Trūksta miego

Keturi iš penkių verslo reikalais keliaujančių asmenų teigia, kad dažnai skraidant į susitikimus sunkiausia jiems užmigti ne savo lovoje – komandiruočių metu miegodami viešbučiuose žmonės per naktį praranda vidutiniškai 58 min. miego.

Viešbučių tinklo „InterContinental Hotels Group“ užsakymu atlikto tyrimo duomenimis, apsistoję viešbutyje verslo reikalais keliaujantys žmonės per naktį miega apie 5 val. 17 min. Ilsėtis ilgiau dažniausiai jiems trukdo nepažįstama aplinka (taip sako 44% apklaustųjų), neįprasti garsai (35%) bei noras po susitikimų ilgiau padirbėti vakare (35%).

Steve‘as W. Lockley‘is, Harvardo medicinos mokyklos medicinos profesorius, tvirtina:

„Nenuostabu, kad kelionės yra išbandymas sveikatai, ilsėtis taip pat kokybiškai ir tiek pat ilgai, kiek namuose, jų metų retai kam pavyksta, nes vidinis žmogaus laikrodis nespėja greitai prisitaikyti prie keliaujant besikeičiančių aplinkybių.“

Daugiau minusų

Įdomu, kad dažnai keliaujant, anot mokslininkų, nukenčia ir bendra darbo kokybė. Ištyrus medicininių draudimo paraiškų, kurias pateikė tarptautinių bankų grupės „Pasaulio bankas“ darbuotojai, turinį, paaiškėjo, kad jas dažniau pildo tie specialistai, kurie daugiau keliauja; jie skundžiasi chroniškomis ligomis, tokiomis kaip astma, taip pat nugaros skausmais, ilgainiui toks gyvenimo būdas prišaukia širdies ir kraujagyslių ligų.

Vis dėlto dažniausiai keliaujantiems darbuotojams tenka grumtis su streso padariniais: beveik 75% darbo reikalais keliaujančių „Pasaulio banko“ darbuotojų patiria didelį arba itin didelį stresą. Kitoje tarptautinėje kompanijoje, kurios pavadinimas neviešinamas, atliktas tyrimas atskleidė, kad į svečias šalis darbo reikalais keliaujantys žmonės ne tik dažniau piktnaudžiauja alkoholiu; jiems sunkiau sekasi išlaikyti darbo tempą sugrįžus į biurą, atlikdami užduotis jie yra mažiau lankstūs už kolegas, kuriems keliauti netenka.

Darbdavio žingsnis

Andrew Rundle‘as sako, kad dėl sveikatos problemų kelionių metu kaltos ne pačios kelionės, o žinių trūkumas, prastas planavimas ir manymas, kad darbdavio atsakomybė baigiasi pasirūpinus kelionės formalumais.

„Visumą sudaro smulkmenos. Suprantama, kad kepsnys su bulvytėmis vakarienei nuplautas egzotišku kokteiliu viešbučio bare gali atrodyti kaip apdovanojimas po įtemptos dienos. Tačiau reikėtų žinoti, kad restoranuose ruošiamas maistas dažniausiai yra kaloringesnis ir riebesnis už gamintą namuose. Tą turėtų apmąstyti kelionę užsakantis darbdavys. Paskatinti darbuotojų sveiką gyvenseną galima užsakant viešbučius, kuriuose yra sporto klubai, pateikiant darbuotojui greta viešbučio esančių, sveikai maitinančių restoranų sąrašą. Dar daugiau iniciatyvos parodysite užsakydami viešbučius, kurie, pavyzdžiui, suteikia galimybę sportuoti neišėjus iš viešbučio kambario: turi treniruočių įrašų, suteikia aprangą, sporto įrangos“, – vardija profesorius.