Roko legendos grįžta „pensininkų koncertui“

Mažai ką stebina, kai praeityje garsios atlikėjų grupės, su fanfaromis pareiškusios apie iširimą, po kelerių metų susiburia „sugrįžimo koncertams“, – tai yra pramogų verslo dalis ir kasdienybė. 2016-aisiais išsiskyrusi legendine vadinama grupė „The Eagles“ irgi paskelbė apie būsimą savo koncertą Las Vegase šių metų rugsėjį.

Svetainė „apnews.com“ praneša, jog rugsėjo 27 ir 28 dienomis Las Vegaso „Grand Garden“ arenoje vyksiančiame koncerte grupė pirmą kartą sugros visus 1976 m. įrašyto albumo „Hotel California“ kūrinius. Albumo, kurį muzikos kritikai, grupės fanai ir patys grupės nariai vadino savo kūrybinės karjeros viršūne. Koncertą rengia agentūra „Live Nation“, bilietai prekyboje pasirodys balandžio 12 d. Tuomet teliks įsigyti lėktuvo bilietus į Las Vegasą.

Nepralenkiamieji

Ne sykį pareiškusi apie galimą išsiskyrimą, „The Eagles“ galutinai išsivaikščiojo 2016 m. sausį mirus grupės lyderiui gitaristui Glennui Frey’ui.

„Tai mūsų pasakos pabaiga. „Eagles“ kartu daugiau nebekoncertuos“, – interviu BBC tuomet sakė grupės būgnininkas ir pritariantis vokalistas Donas Henley‘us, 1971 m. stovėjęs prie „The Eagles“ ištakų sykiu su G. Frey‘um, Bernie Leadonu ir Randy Meisneriu.

Per visą savo karjerą, kuri, beje, buvo nutrūkusi ilgiems 14-ai metų (1980–1994), grupė gavo šešias „Grammy“ ir penkias Amerikos muzikos apdovanojimų („American Music Awards“) statulėles, o 1998 m. buvo „priimti“ į Klivlende veikiantį Rokenrolo šlovės muziejų („Rock and Roll Hall of Fame“), skirtą įamžinti didžiausią įtaką muzikos industrijai padariusių atlikėjų, kompozitorių, prodiuserių atminimą.

„The Eagles“ iki šiol vardijama tarp daugiausiai albumų pardavusių grupų, jos parduotų albumų skaičius perkopė 150 mln.

Albumas „Their Greatest Hits (1971–1975)“ pripažintas geriausiai parduodamu XX a. albumu JAV. Jis ir „Hotel California“ puikuojasi geriausiai parduodamų visų laikų JAV albumų sąrašo dvidešimtuke.

2004 m. sudarytame 100 populiariausių visų laikų grupių sąraše „The Eagles“ užima 75-ąją vietą.