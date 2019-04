 Knygą apie Harį Poterį įsigijo už 68.000 GBP

Aukcione už 68.000 GBP parduota itin reta J. K. Rowling serijos apie Harį Poterį knyga „Haris Poteris ir išminties akmuo“ (angl. „Harry Potter and the Philosopher‘s Stone“). Pirmojo leidimo knyga išskirtine laikoma dėl to, kad joje įvelta keletas klaidų.