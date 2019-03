Nuotekų tyrimai rodo, kokie narkotikai vartojami Lietuvoje

2018 m. europiečiai vartojo daugiau narkotinių stimuliacinių medžiagų, tokių kaip amfetaminas, kokainas ir MDMA (vadinamasis „ekstazis“), o metamfetamino vartota mažiau. Tą pavyko išsiaiškinti atlikus Europos miestų, tarp kurių – ir Vilnius, Kaunas bei Klaipėda, nuotekų tyrimą.

Tyrimą užsakė Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras kartu su Europos vandens nuotekų tyrimų grupe (The Sewage Analysis Core Group Europe — SCORE). Jo metu buvo analizuojami 20 Europos šalių, 73 miestuose gyvenančių 46 mln. žmonių narkotikų vartojimo įpročiai.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD), jis Belgijoje įkurtai SCORE laboratorijai pateikė Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos nuotekų mėginius, kurie reprezentuoja beveik 1 mln. gyventojų, besinaudojančių centralizuotu vandentiekiu, duomenis. Sudėtiniai paros mėginiai tyrime dalyvavusiuose miestuose buvo renkami visą savaitę, juose buvo ieškoma nelegalių sintetinių narkotikų – amfetamino, kokaino, MDMA ir metamfetamino metabolitų, t.y. skilimo produktų.

Epidemiologija, grįsta nuotekų tyrimu, yra spėriai besivystanti mokslo sritis, kuri padeda nustatyti nelegalių narkotikų vartojimo tendencijas populiacijoje beveik realiu laiku. Žinant susidarančių nuotekų šaltinį, pvz., iš kur atiteka nuotekos į nuotekų valymo įrenginius, mokslininkai gali įvertinti bendruomenėje naudojamų narkotikų kiekį, matuodami neteisėtų narkotikų ir jų metabolitų kiekį.

Lygino su 2017 m.

Tyrimo rezultatai rodo, kad 2018 m. kokaino pėdsakų aptikta daugiau negu tuo pačiu laikotarpiu 2017 m.

„Didžiausios kokaino likučių koncentracijos buvo Vakarų ir Pietų Europos miestuose – ypač Belgijos, Nyderlandų, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės. Labai mažos koncentracijos buvo aptiktos daugumoje Rytų Europos miestų, – skelbia NTAKD. – Daugumoje miestų nustatytas amfetamino likučių augimas, nors duomenys iš septynių ankstesnių tyrimų nerodė jokių pokyčių. Amfetamino pasiskirstymas ryškiai svyravo tarp tiriamųjų miestų: aukštos koncentracijos Šiaurės ir Rytų Europoje ir daug mažesnės koncentracijos Pietų Europos miestuose“.

NTAKD duomenimis, MDMA koncentracijos augo daugumoje miestų, aukščiausios koncentracijos buvo aptiktos Belgijos, Vokietijos ir Nyderlandų miestuose.

Metamfetamino, kurio vartojama nedaug, liekanų buvo tradiciškai aptikta Čekijoje ir Slovakijoje ir ten, kurių anksčiau jo pėdsakų nepavykdavo rasti: Kipre, Rytų Vokietijoje, Ispanijoje bei Šiaurės Europoje.

Lietuvos rodikliai

Iš trijų tirtų Lietuvos miestų, didžiausios kokaino, amfetamino ir MDMA koncentracijos buvo nustatytos Klaipėdoje, o metamfetamino — Kaune. Kokaino koncentracija Klaipėdoje siekė 62 mg/1.000 gyventojų per dieną, Kaune – šiek tiek mažiau (57 mg/1000 gyventojų per dieną) ir Vilniuje – 49 mg/1.000 gyventojų per dieną.

Pasak NTAKD, lyginant su Europos miestais, Lietuva išsiskiria pagal nustatytus metamfetamino kiekius nuotekose – Kaunas buvo 8 miestas, o Vilnius – 13, Europos miestų kontekste.

Vilniuje, kuriame tyrimas atliekamas antrus metus iš eilės, pernai, lyginant su 2017 m., kokaino, amfetamino bei MDMA nustatytos koncentracijos augo, o metamfetamino – mažėjo. Tokios tendencijos vyrauja ir kituose Europos miestuose.