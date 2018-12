VŽ rekomenduoja: 10 savaitgalio renginių

Advento laiku masiniai renginiai persikelia į miestų ir miestelių aikštes, kur aplink spindinčias visokių madų eglutes telkiasi Kalėdų miestelių mugės su raguoliais, karštu vynu, mielais rankdarbiais ir privalomu tokių mugių atributu visame pasaulyje – spalvingomis kiniškomis prekėmis. Bus renginių ir uždarose patalpose, tačiau ne taip gausiai, kaip galėtum tikėtis. VŽ rekomenduoja atkreipti dėmesį į parodas – jos įdomesnės viena už kitą.

Iki gruodžio 23 d. vakaro Vilniuje, Vinco Kudirkos aikštėje, veikia Dizaino skveras, jame su savo kūriniais prisistato per 100 dizainerių iš Lietuvos ir kaimyninių šalių.

Pagrindinis šių metų Dizaino skvero ypatumas – jaunosios kartos dalyviai, kuriuos vienija darnos su gamta ir aplinka idėjos, natūralių ar perdirbtų medžiagų naudojimas. Šiemet tvarios mados ir stiliaus tendencijas pristato žinomi prekių ženklai „Ocdeco“, „Toks Visoks“, TYKKI, VAIDUS, „AnGis“, SOLIDU, „Dovanosis“, HAPĖ ir kt. Atvyko kviestinių dizainerių iš Latvijos, Estijos, Rusijos. Dizainerių erdvę vienijanti „Ideas Block“ pristato populiarėjančius prekių ženklus „TwoFingers“, „Goods“, „Ubi keramika“, „Forest“, IVA, „Iniciatyvų namai“, „Ideacycle“ ir kt. Kūrėjai siūlo pasidairyti sau ar orginalioms dovanoms tinkamų drabužių, aksesuarų, galanterijos gaminių, interjero detalių, žaislų, juvelyrikos, rankų darbo kosmetikos.

Dizaino skveras 21, 22 d. veiks 10–20 val., gruodžio 23 d. – 10–16 val. Daugiau informacijos – renginio „Facebook“ paskyroje.

Iki gruodžio 23 d. vakaro Klaipėdoje, „Teniso arenoje“ (Šilutės pl. 48) veikia kalėdinė mugė „Mėmelio Kalėdos 2018“.

Mugės lankytojai masinami „viskuo, ko reikia šventėms“, nuo kalėdinių dovanų iki vaišių šventiniam stalui. Be įvairiausių gėrybių, mugės rengėjai žada užsiėmimų šeimoms su vaikais. Kol tėveliai rinks dovanas, mažieji galės išmėginti laipiojimo sienelę, kurią mugės lankytojams dovanos klaipėdiečiai – didžiausias Baltijos šalyse laipiojimo olomis klubas „Scala dream”. Stalo žaidimų mėgėjai viliojami stalo žaidimų turnyrai.

21, 22 d. mugė veiks 10–19 val., 23 d. 10–16 val.

Gruodžio 21 d. 18 val. M. Mažvydo bibliotekoje, Konferencijų salėje, – Roberto Petrausko knygos „Barbarosa. Antrasis pasaulinis karas Europoje. Trečia knyga“ pristatymas ir diskusija.

„Barbarosa“ – trečia knyga iš R. Petrausko serijos apie Antrąjį pasaulinį karą Europoje. Trečioji – ypač laukta, nes dalis joje aprašomų mūšių vyko Lietuvoje. Be to, turbūt nėra kitos karinės operacijos pasaulio istorijoje, kuri net praėjus daugeliui metų ir toliau keltų tiek daug diskusijų, ginčų, hipotezių, vertinimų. Renginyje dalyvaus istorijos profesorius Alfredas Bumblauskas, politikos apžvalgininkas ir žurnalistas Rimvydas Valatka, žurnalo „Verslo klasė“ redaktorius Aurelijus Katkevičius, karybos mėgėjas ir Lietuvos patriotas Gabrielius Liaudanskas-Svaras.

Įėjimas laisvas.

Gruodžio 21 d. 19 val. Vilniuje, Nacionalinėje filharmonijoje, – džiazo muzikos koncertas „Kęstutis Vaiginis Quartet“.

Lietuvos džiazo publikos numylėtinis Kęstutis Vaiginis (saksofonai) su kolegomis Joonu Haavisto (fortepijonas), Tomašu Barošu (kontrabosas), Feritu Odmanu (mušamieji) atliks originalių K. Vaiginio džiazo kompozicijų.Virtuoziški, tituluoti, nuoširdumu paperkantys džiazo meistrai žada publikai padovanoti energija pulsuojantį džiazo vakarą.

Gruodžio 21 d. 18 ir 20.30 val. Vilniuje, šv. Kotrynos bažnyčioje, 22 d. 17 val. Klaipėdos koncertų salėje – akordeonistas Martynas Levickis ir Vilniaus miesto ansamblis „Mikroorkéstra“.

Martynas Levickis nepaliauja stebinti novatorišku požiūriu, repertuaro įvairove bei drąsiomis interpretacijomis. Jo aistra akordeonui neturi ribų – ji sklinda po pasaulį ir skinasi kelią į žmonių širdis. Kartu su Vilniaus miesto ansambliu „Mikroorkéstra“ parengtoje naujoje programoje skambės renesanso, baroko ir romantizmo epochų kūriniai.

Gruodžio 21 d. 19 val. LDK Valdovų rūmų renginių salėje skambės A. Vivaldi opera „Orlando fiuroso“.

Koncertiniame atlikime dalyvauja Nora Petročenko, Jomantė Šlėžaitė, Steinas Skjervoldas, Gunta Gelgotė, Rūta Vosyliūtė, Dimitrijus Sinkovskis ir Vaidas Bartušas, vokalinis ansamblis „B2“, Klaipėdos kamerinis orkestras, vadovaujamas Mindaugo Bačkaus, fleitininkė Ieva Kuprevičiūtė, klavesinininkė Vaiva Eidukaitytė-Storastienė.

Gruodžio 22 d. 15 val. Vilniuje, Bažnytinio paveldo muziejuje, choras „Aidija“ atliks ortodoksų liturginę muziką.

Vienas geriausių Lietuvos kamerinių chorų „Aidija“ (vadovas Romualdas Gražinis), tęsdamas tradiciją rengti koncertus-paskaitas Bažnytinio paveldo muziejuje, parengė naują ciklo dalį „Tesidžiaugia siela tava “, leisiančią susipažinti su krikščionių ortodoksų liturgine muzika.

Lietuvoje dažnai ne visai tiksliai vadinami stačiatikiais, krikščionys ortodoksai – artimi ir sykiu menkai pažįstami. Vilniuje daugybė jų bažnyčių, kurios vadinamos cerkvėmis, tačiau retas ne ortodoksas ten užklysta. Lygiai taip pat retas girdi ir klauso ortodoksų bažnytinės muzikos, kuri beveik visa yra griežtai liturginė ir vokalinė, nes ortodoksų bažnyčiose tegali skambėti šie du instrumentai — varpai ir žmogaus balsas. Visa kita lieka už durų.

Nidoje, Kuršių nerijos istorijos muziejuje (Pamario 53), veikia unikali paroda „Muziejų kuriame kartu 2018: ką mes radom čia atvykę“.

Jei per šventes nukeliausite į Neringą, nepatingėkite užsukti į Kuršių istorijos muziejų Nidoje, kur eksponuojama Kuršių nerijos bendruomenės „suneštinė“ paroda „Muziejų kuriame kartu“. Į trečius metus rengiamą parodą neringiškiai sunešė įvairių asmeninio ar šeimos gyvenimo istorijas liudijančių daiktų, kurie mena jų kūrimąsi naujuose namuose, Kuršių nerijoje, po Antrojo pasaulinio karo. Paroda veiks iki sausio 19 d.

Vilniuje, Vilniaus dailės akademijos galerijoje „5 Malūnai“ (Malūnų g. 5) veikia personalinė Vilmo Narečionio paroda „300 chaoso sluoksnių“.

„...galbūt pats įdomiausias dalykas šiame mano kuriamame sluoksnių (photoshop layers) „pasaulyje“ yra tai, kad iš anksto niekada nežinau, ką galų gale pamatysiu veiksmo pabaigoje. Galima tai pavadinti kūryba be įsipareigojimų: be eskizo ir projekto, be išankstinio plano. O pats darbo procesas yra labai artimas dėlionei (puzzle) – kai iš gabaliukų sudėlioji vaizdą, derindamas vieną fragmentą prie kito. Pradėdamas dėlioti „puzzle“ sluoksnius mintyse apsibrėžiu tik temą – vaizdas dėliojasi stichiškai, o pati idėja atsiranda proceso metu. Buvimas tame chaose kartais „veža“ labiau nei galutinio rezultato siekis. Visgi kada nors, kai tie šimtai skaitmeninio chaoso sluoksnių būna suvaldyti, tenka juos „suplokštinti“ ir paversti vienalyčiu vaizdu...“, – parodą pristato autorius.

V. Nerečionis – įvairių tarptautinių dizaino konkursų laimėtojas. Pvz., 2009 m. tarptautiniame laikraščių dizaino konkurse, vykusiame Indijoje, už „Verslo žinių“ savaitgalio priedo „Savaitgalis“ titulinių puslapių dizainą Vilmas laimėjo I ir II vietas, 2015 m. už kurtą kompiuterinio žaidimo “SaviorX” grafiką ir dizainą, JAV įvykusioje „Gameacon“ konferencijoje, skirtoje žaidimų meno progresui demonstruoti, apdovanotas prizu „Best Art Direction“. 2016 m. – Kultūros ministerijos įsteigtą prizą už gražiausią „2015 metų knygą“, šis prizas įteiktas už Vilmo kurtas iliustracijas, dizainą ir patį knygos maketą.

Paroda veiks iki gruodžio 31 d.

Vilniaus paveikslų galerijoje veikia įspūdinga XIX a. 6–8 dešimtmečių fotografijų paroda „Juozapas Čechavičius ir jo epocha fotografijoje“.

Dalis šios tiesiog privalomos aplankyti parodos eksponatų – dar niekur nerodyti vienintelio to laiko Vilniaus fotografo ir jo amžininkų prancūzų, lenkų, baltarusių darbai. Paroda proginė – ji surengta minint J. Čechavičiaus (lenk. Józef Czechowicz, 1818–1888) 200 metų gimimo sukaktį, kuri Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pastangomis buvo įtraukta į UNESCO atmintinų datų kalendorių.

Pasak parodos kuratoriaus, aistringo fotografijos tyrinėtojo ir istoriko, diplomato Dainiaus Junevičiaus, J. Čechavičius laikomas reikšmingiausiu XIX a. Vilniaus fotometraštininku ir žymiausiu to laiko Lietuvos fotomenininku. Be to, rengiant parodą paaiškėjo, kad jis yra ir seniausių išlikusių Kijevo nuotraukų autorius.

Eksponatus parodai ir puikiai parengtam katalogui paskolino įvairios Lenkijos, Baltarusijos, Prancūzijos, Lietuvos institucijos ir privatūs asmenys: Saulius Gelažauskas, Zigfridas Jankauskas, Dainius Junevičius, Aleksandras Samoilovas, Julius Sasnauskas.

Nacionalinėje dailės galerijoje veikia paroda „Kolega iš kitos genties. Menininkas susitinka su verslininku“.

Joje pristatomi penkių lietuvių menininkų kūriniai, radęsi iš verslo ir meno bendradarbiavimo. Anot projekto autorių, jų tikslas – praplėsti įprastas praktikas, kai menininkas atstovauja kūrybingumui, o verslininkas – verslumui, ir pabandyti pažvelgti vienam į kitą, stumtelint į šalį stereotipus. Projekte dalyvaujantys menininkai Miglė Anušauskaitė, Viktorija Damerell, Ernestas Parulskis, Andrej Polukord ir Austėja Vilkaitytė susitiko su įvairiais verslininkais: naujomis idėjomis pasaulį nustebinusiais startuoliais, sėkmingai įsitvirtinusiomis didelėmis įmonėmis, smulkiais verslininkais bei asmenimis, kurių verslas kažkada nepasiteisino. Pokalbiai su verslininkais inspiravo naujų kūrinių – performansų, instaliacijų, komiksų serijos ir apsakymo – atsiradimą.