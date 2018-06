Virtuvės šefas Egidijus Lapinskas ir someljė Arminas Darasevičius, ko gero, yra vienintelis toks restoranų savininkų tandemas Lietuvoje ir vieninteliai, valdantys devynias skirtingas maitinimo vietas. Iš pirmo žvilgsnio sakytum, kad UAB „Vita Luna“ steigėjams reikalai einasi kaip per sviestą, tačiau jiedu, 2011-aisiais pradėję verslą, sako, jog jei žmogus turi pinigų ir mano, kad atidarius restoraną jų padaugės, tuomet geriau išvis neprasidėti.

Bendras judviejų verslas, prisimena p. Egidijus, prasidėjo „labai juokingai“ – jis paklausęs p. Armino, ar šis norėtų atidaryti restoraną. Šis norėjo, taigi laisvu laiku abu sėsdavo į automobilį ir važinėdavo po miestą žvalgydamiesi vietos restoranui, nors nežinojo, ar jiedu „jau draugai, ar vis dar tik pažįstami“.

Egidijus Lapinskas, baigęs Vilniaus Žirmūnų mokymo centro virėjų mokyklą, pradėjo dirbti maždaug prieš 25 metus. Pirmųjų jo darboviečių jau nėra, jos uždarytos. Dirbo p. Egidijus įvairių restoranų virtuvėse, vien šefu – apie 13 metų. 2 metus dirbo Airijoje, stažavosi Vokietijoje, Belgijoje. Prieš pradėdamas verslą su p. Arminu, atidarė barą „Plum Bum“, kurį dabar vadina judviejų talismanu.

Arminas Darasevičius, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų magistras, vyno keliu vilniškiame Vyno klube ėjo nuo 2004-ųjų iki 2012-ųjų vasaros, per tą laiką penkiskart tapo Lietuvos someljė čempionu, o dabar yra Lietuvos someljė asociacijos prezidentas.

Beje, apie vaikus. Be devynių savo „projektinių“, t. y. maitinimo įstaigų, Egidijus su žmona Rasa, o Arminas su žmona Vaida augina po keturis vaikus.

Laikas pradžiai

Susipažino jiedu ne ant suoliuko parke, o bendruose renginiuose. „Abu dirbome gerose vietose, galima sakyti, – geriausiose. Be abejo, imtis savo verslo buvo rizikinga, kita vertus, abu tam pasijutome subrendę“, – prisimena p. Arminas. 2010 m. vykusiame pirmajame desertų ir vyno derinių čempionate jiedu užėmė antrąją vietą. Nuo jo ir prasidėjo kalbos, kad reikia daryti „ką nors savo“.

„Bet labiau svajojom – kaip tą padarytume, kaip aną... Egis sykį pasakė – jau pavargau dirbti kitiems, darykim... Atsirado konkretesnių pasiūlymų, taigi reikėjo priimti sprendimą: arba darom, arba ne“, – kalba p. Arminas.

„Time“, pirmąjį savo restoraną, vyrai atidarė 2012 m. Vilniaus viešbutyje „Comfort Hotel LT“, kai laimėjo skelbtą konkursą. Anot p. Egidijaus, be jų, buvo kur kas solidesnių pretendentų, tačiau norvegai pasirinko juos – „dėl degančių akių“. Neapsiriko: jų sukurtas produktas visoje „Comfort“ grandinėje ne kartą pripažintas geriausiu, unikaliausiu.

„Time“ jiedu kūrė žinodami, kad tai bus vieta, „beprotiškai besikeičianti ir akivaizdžiai parodanti, kad joje gaminama iš šviežių produktų“. Tuo metu tai buvo nauja ir žmonėms patiko. Per mėnesį restoranas parduodavo maždaug toną žuvies – apie tūkstantį porcijų, o juk gamino ir mėsą, makaronus, daržoves, vegetariškus patiekalus, tiekė sūrius, visa kita ir buvo vienintelis restoranas mieste, pietums ir vakarienei siūlantis skirtingų patiekalų.

„Norėjome padaryti gyvą restoraną. Egiui tokia koncepcija patinka, tuo jis gyvena. Su fiksuotu meniu jam sunku, jam reikia nuolatinio streso, reikia draivo – daryti skirtingus dalykus“, – šypteli p. Arminas. Anot jo, maistui, vynui, aptarnavimui jie taikė vienodai aukštus reikalavimus, gal todėl „Time“ užsikūrė labai greitai – žmonių nuo pat pradžių ateidavo „tiesiog beprotiškai daug“ ir jiedu, pradėję su 16 darbuotojų komanda, po 3–4 mėnesių ją išplėtė iki 30-ies.

„Net nenoriu prisiminti pirmųjų savaičių, atrodė, apskritai nesupranti, kas vyksta“, – šypteli p. Egidijus. Pirmuosius dvejus metus jie dirbo be atostogų. Ilgiausia pertrauka būdavo nuo sekmadienio pavakarės iki pirmadienio ryto. Dirbo ir abiejų žmonos – tvarkė sąskaitas, kitus dalykus.

„Time“ populiarumas pakišo VŽ pašnekovams mintį apie kitokį restoraną – lėtesnį, ramesnį, su baltomis staltiesėmis, sudėtingesniais patiekalais ir aukštesnėmis kainomis. Pasak p. Armino, ištisomis šeimomis ateidavo svečių, su kuriais jis dirbo Vyno klube, o p. Egidijus – „Esperanzos“ restorane. Vienas kitas užsiminė, kad viskas čia gerai – maistas, vynas, tačiau pietauti su verslo partneriais aplinka nėra tinkamiausia – per daug žmonių, per demokratiška aplinka. Taigi, po dvejų metų jiedu atidarė „Dine“.

Proveržis

Trečiasis restoranas, sušinė „Rise“, radosi sutapus kelioms aplinkybėms: abu labai mėgsta sušius, tačiau mieste nerasdavo vietų, kur galėtų jais pasidžiaugti. Kaip sykis greta „Dine“ atsilaisvino patalpos ir radosi žmonių, kurie norėtų dirbti sušių restorane. Beveik tuo pat metu jiedu pradėjo galvoti apie vyno restoraną.

„Prie būsimo MO muziejaus atsirado patalpos, o mūsų kolektyve – Narimantas Miežis, su juo buvo drąsu žengti žingsnį vyno baro link“, – pasakoja p. Arminas. Narimantas, taip pat daugkartinis Lietuvos someljė čempionas, pasaulio someljė čempionato dalyvis, „buvo geriausia, kas galėjo atsitikti“, o į vyno barą investavo visi trys. Tais pačiais 2016-aisiais p. Egidijus ir p. Arminas su dar vienu akcininku atidarė sumuštinių barą „Sluoksniai“. Pamatę, kad atsiranda darbų, kurių restoranų komandos nespėja nuveikti, įkūrė cechą su konditerijos ir mėsos paruošimo skyriais, juose kepa duoną, prancūziškus batonus (bagetes), daro tortus, sūdo, rūko mėsą, daro dešras, lašinius ir t. t.

„Nei mes čia daug giriamės, nei ką, tik džiaugiamės, kad beveik viską galime pasigaminti patys“, – tarsteli p. Egidijus.

Be išvardytųjų, „Vita Lunos“ portfelyje – valgykla „Ergo Lounge“ viename iš draudimo bendrovės pastatų, picerija „Time 4 Pizza“ ir rytietiško maisto baras „Kaskasake“ gastronomijos turguje „Uptown Bazaar“.

Suskaičiuota kūryba

„Nenoriu, kad žmonės manytų, jog visoms virtuvėms aš ir vadovauju. Kiekviena turi savo šefą, o aš esu korektorius, kuris gali greitai patarti ar pataisyti, ir stebiu, kaip viskas vyksta. Jei savaitę ar dvi man nereikia niekur gesinti gaisro, esu labai patenkintas, nes tai yra darbas, kurį nuveikiau“, – šypsosi p. Egidijus. Anot virtuvės meistro, jo taktika tokia: jeigu šefas nuolat bus po jo sparnu, jis nepradės mąstyti savarankiškai ir nesupras, kad būtent jo, šefo, darbas yra viską koordinuoti, išmokyti žmones, su kuriais dirba, ir uždirbti pinigų: „Viename interviu sakiau: man nebeįdomu tie kūrybingi šefai, kurie žiauriai daug gali sukurti, bet nežino, kiek jų sukurtas produktas kainuoja, nes nemoka skaičiuoti. Kūryba ir matematika yra du skirtingi dalykai, ir jei šefas nedraugauja su matematika, aš jo nepasirinksiu.“

„Egis gal per daug kategoriškai rėžia, kūryba virtuvėje yra labai svarbu, bet ji turi būti suskaičiuota. Kitaip pateksi tarp tų restoranų, kurie atsidaro, pusę metų ar metus užsiima kūryba ir tada užsidaro“, – sako p. Arminas, o man prieš akis iškyla Peterio Greenaway filmo „Virėjas, vagis, jo žmona ir jos meilužis“ („The cook, the thief, his wife and her lover“) personažas virėjas Rišaras, besiblaškantis tarp komercijos ir įkvėpimo.

Kasdien į karą

Paklaustas, „ką jie daro, kad neužsidaro“, p. Egidijus nusikvatoja: „Atidarom vietą, tada bankrutuojam ir atidarom kitą“.

Akivaizdu, kad tandemo „gerasis policininkas“ ir diplomatas yra p. Arminas. „Aš visiems sakau, – koreguoja jis bendražygio mintį, – kad mes kiekvieną dieną išeinam į karą ir kovojam dėl paprasto dalyko: kad žmogus, kuris pas mus atėjo šiandien, ateitų ir rytoj. Gali to nevadinti kova, bet realiai mes kovojam dėl kiekvieno žmogaus.“

Kovos ginklai – padaryti viską tinkamai, kas buvo sugalvota virtuvėje, tinkamai aptarnauti žmogų „visokiomis aplinkybėmis, kad ir kokios jos būtų“ ir sukurti teigiamą emociją. Tada svečias bus patenkintas, grįš ir draugų atsives.

„Atmestinai nieko negalim daryti, kitaip neišsilaikysim, bus šakės, kalbu apie visas devynias vietas. Todėl vadinu tai kova. Gal šitas žodis ir netinka, bet niekada negali atsipalaiduoti, nes restoranas nėra fabrikas, kuris pagal sutartį pasiuva tūkstantį porų batų“, – kalba p. Arminas.

Anot jo, romantiškas atrodantis restoranų verslas iš tiesų yra „rutina, pilkumų pilkuma, ypač kai sumažėja lankytojų ir atrodo, kad nebėra dėl ko dirbti“.

„O dar kai pasižiūri, kas lieka mėnesio gale, – tarsteli p. Egidijus. – Kai varai kiekvieną dieną po 16 valandų ir pasiskaičiavęs matai, kad būdamas samdiniu uždirbtum dvigubai, tai demotyvuoja. Jeigu uždirbtum vieną mėnesį 10.000, kitą – 5.000 eurų, sakytum, na, velniai nematė. Bet tiek ne visuomet uždirbi ir dėl to esi priverstas eiti į karą.“

Suabejoju: jeigu šiame versle taip sunku, kodėl jie, užuot išsipardavę, plečiasi toliau.

„Tai kiti dalykai, – sako p. Egidijus. – Aš visą gyvenimą dirbau virtuvėse ir nieko kito nedarau ne dėl to, kad nemokėčiau, tiesiog man tai patinka. Dabar man kartais patinka nebūti virtuvėje, nebūti tuo, kuris verda, kepa, pjausto, bet patinka būti maisto versle. Antra, man patinka, kad pagaliau man niekas nieko nenurodinėja. Anksčiau, kai mane samdydavo į įvairias vietas, sakydavo: turėsi visišką laisvę. Bet ją turi tol, kol nepradedi dirbti.“

Vis tik virtuvėje jis būna dažniau nei jaunas mėnulis. Patikrina, kaip gaminami patiekalai, jei kas nors nesiseka, stoja ir dirba pats. Situacijų būna visokių – pernai, kai išėjo „Somm“ šefas, p. Egidijus kurį laiką užėmė jo vietą.

Kaita neišvengiama

Prakalbus apie personalo kaitą, p. Arminas sako, kad anksčiau jie labai jaudindavosi, – jei išeis šefas, viskas, bus šakės, o pernai, kai „Vita Lunos“ valdomuose restoranuose pasikeitė visi šefai, jie išmoko pamoką: iš esmės niekas nesikeičia, nes yra žmonių, norinčių ir galinčių tapti šefais, ir yra tokių, kurie dirba geriau nei buvusieji.

„Neturime atsakymo, kaip reikėjo viską suvaldyti. Gal pritrūko priežiūros, kontrolės, – svarsto p. Arminas. – Vėlgi, jei žmogus dirba gerai, atrodo, kad jis ir toliau taip dirbs, tačiau savaime taip nesigauna – gal dėl nuovargio, dėl rutinos. Bet, vienaip ar kitaip, šefas restorane yra svarbiausias žmogus, kurį reikia labai saugoti, globoti, prižiūrėti. Kiekvieną savo komandos žmogų reikia prižiūrėti. Kad ir kaip būtų, labiausiai džiaugiamės, kad visi šefai, kurie pas mus dirbo ir dirba, pas mus ir užaugo – nė vieno nesame samdę iškart kaip šefo.“

Kaip pavyzdį pašnekovas pateikia „Time“ – kai iš restorano virtuvės „atsitraukė Egis“, jo šefu tapo ten pat dirbęs Andrius Kubilius. Kai šis išėjo, šefu tapo virtuvėje dirbęs Ignas Višinskas, kuris atėjo padirbėti būdamas antro kurso vadybos studentas.

„Jis puikiai vadovauja „Time“, mes laimingi“, – sako p. Arminas. Jis priduria, kad daug žmonių iš tų, kurie dabar rimtai dirba Vilniuje, karjerą pradėjo jų restoranuose ir tai yra svarus jų indėlis į lietuviškąjį gastronomijos pasaulį.

„Tai džiugu, tai mano mokykla, – juokiasi p. Egidijus. – Jų reikalas pripažinti tai ar nepripažinti, bet šuoliui jie pasirengė mūsų restoranuose. Apie mus visi žino. Ir žino, kad iš mūsų išėjęs virėjas turi daugiau patirties, negu išėjęs iš kitur. Nes mes daugiau jiems leidžiame, leidžiame jiems gadinti produktus, eksperimentuoti.“

Personalo kaita vyksta visuose pasaulio restoranuose ir visur jo trūksta dėl įvairių priežasčių. Anot p. Armino, kai atsiranda daugiau patirties ir pats matai, kokių klaidų darai, personalo kaitą lengviau suvaldyti, ir jiedu dabar yra „supratimo procese, kaip viskas turi vykti“.

„Vienaip ar kitaip, tai yra verslo struktūra, kuri turi uždirbti pinigų, jei nori išgyventi. Gali prisvaigti visokiausių idėjų, bet galutinė eilutė viską gana greitai parodo. Vienas svarbiausių šefo tikslų yra uždirbti restoranui pelno, nuo to juk priklauso ir jo įvertinimas. Kaip jis tai pasiekia – kiek kūrybos, kiek darbo įdeda, kaip mėgaujasi procesu, – jau kitas klausimas“, – kalba pašnekovas.

Vizija, komanda ir matematika

„Pirmiausia, reikia vizijos, kokį restoraną nori atidaryti. Jeigu svajoji apie urugvajietiško maisto, – įdomi idėja, bet ar tikrai gali ją įgyvendinti“, – šypteli p. Arminas, paprašytas išvardyti sėkmingo verslo sudedamąsias. Anot jo, svajonės negalima užgniaužti, bet turi tiksliai sau atsakyti, ką nori padaryti. Kitas dalykas – ieškoti ir rasti žmonių, kurie padės tą svajonę įgyvendinti.

Egidijus sako manąs, kad pirmiausia turi rasti žmogų, su kuriuo kalbiesi apie tuos pačius dalykus. Kryptys gali būti skirtingos, bet produktas, kurį nori sukurti, – tas pats.

„Antra, personalas. Jeigu samdausi virėją, skambinu į jo buvusias darbovietes, domiuosi, ką jis veikė. O dabar 23-ejų šefas jau turi savo restoraną, nes jį kažkas nusisamdė, ir tada verkia abudu – ir šefas, ir savininkas“, – kalba p Egidijus. Anot jo, restorane, kaip ir bet kurioje kitoje sferoje, kietas esi tiek, kiek kieta tavo komanda: „Galiu pasakyti, kad dabar visuose savo restoranuose turime stipriausias komandas, kokias tik esame turėję. Tai stiprūs, motyvuoti žmonės, jie nori dirbti, pagaliau jie nesijaučia išnaudojami. Nes kartais gali išgirsti – čia man moka mažai, einu ieškoti kur geriau. Bet jei tau nekelia algos, nors kitiems kelia, gal problemos reikėtų ieškoti savyje, gal neparodai to, ko iš tavęs tikimasi.“

Per pokalbį pašnekovai kelis kartus pakartoja, kad dauguma vadinamųjų fine dining restoranų labai daug neuždirba arba visai neuždirba, taip yra visame pasaulyje. Tačiau jie turi pasiekti tam tikrų rezultatų, kad neskandintų investuotojo į liūną.

„Manyti, kad atidarysi prašmatnų restoraną ir uždirbsi milijoną, yra klaida, beveik niekur taip nėra. Kitas dalykas, už kiekvieno prabangaus restorano stovi žmogus, kuris norėjo tą restoraną turėti. Dažnai apie jį niekas nė nekalba. Kalba apie šefą, apie someljė, bet investuoja ne jie. Nesumeluosiu sakydamas, kad 90% prabangių restoranų yra turtingų žmonių užgaida“, – sako p. Egidijus. Jis kalba apie tokius, už kurių „stovi koks naftos magnatas, nieko bendro neturintis su maitinimo verslu“. Anot jo, dažnai net nežinoma, kas yra prašmatnių, geriausių pasaulio restoranų savininkai, – ten kolektyvui diriguoja samdytas profesionalas vadovas, kokių pas mus daug nėra.

„Kita vertus, pas mus net nėra iš ko mokytis, likusi nebent sovietinė patirtis. Mes svarstėme: iš ko mokytis, kaip kurti restoraną? Nėra Lietuvoje privataus restorano, organizacijos, iš kurios galėtum pasisemti patirties. Nebent iš Arūno Oželio“, – kalba p. Arminas.

„Mes, – priduria p. Egidijus, – panašiai ir dirbame kaip Oželis. Arūnas – pavyzdys, visi kiti neįdomu. Taip, yra viešbučių restoranai, tačiau ten šiek tiek kitaip viskas veikia. Todėl mes patys mokomės, svarstome, kalbamės su bičiuliais, kurie irgi turi restoranus, bandome lygintis vieni su kitais.“

Teiraujuosi, kiek jie patys investavo į savo restoranus. Pašnekovai susižvalgo: didelė suma, arti milijono. Skaičiuojant ir pirmuosius užpirkimus, tarkime, vyno, bus dar daugiau. Vien atidaryti kuklų „Rise“ kainavo 60.000 Eur, nors ten nėra ypatingų lėkščių, taurių, įrankių, stebuklingų kaitlenčių ir panašių dalykų.

„Emocija, – dar vieną sėkmės dedamąją pabrėžia p. Arminas. – Tai labai svarbu, nes mes parduodame emocijas. Į restoraną juk einame ne tik pavalgyti, einame leisti laiko. Taip, restorane privalo būti skanu, tai nekvestionuojama, tai pagrindas. Pirmiausia turi jį sukurti ir tada atiduoti širdį, kurti emociją, kuri pakelia maistą aukštyn. Vėlgi, kad ir kokia nuostabi ta emocija būtų, jei nėra matematikos, nieko nebus.“

Apie laiką ir PVM‘ą

„Man atrodo, sunkiausia rasti laiko, – šypteli p. Arminas, paklaustas, kas jų versle sunkiausia. – Jeigu jo būtų daugiau, tik nežinau, kaip tai atsitiktų, galėtum daugiau jo skirti žmonėms skirtingose vietose, gal galėtum užbėgti už akių vienokiems ar kitokiems jų sprendimams. Nes matau, kad svarbiausias dalykas yra motyvacija. Kitas dalykas – žmonių trūkumas, jis kuria įtampą ir nuovargį. Ir pats ketvirtadienį dirbau nuo ryto 7-ių iki 11-os vakaro. Penktadienį – nuo 7 val., o kasdien – nuo 10 ryto iki vėlumos.“

Anot p. Egidijaus, kartais būna sunku su ta paskutine eilute: atrodo, žmonių restoranuose yra, o „skaičiukai vis tiek nevažiuoja“. O turi mokėti algas, nuomą, mokesčius.

„Dabar garsiai kalbam apie PVM‘o sumažinimą restoranams, jeigu taip atsitiktų, restoranams taptų šiek tiek lengviau kvėpuoti. Ne, kainų mes nemažintume. Mažesnis PVM mums leistų paskatinti savo virėjus, padavėjus, bet kurį darbuotoją, kurį norime išlaikyti. Pagaliau – visos mūsų įmonės moka ne minimumą ir, gal tai bus juokinga, mes neturime juodų pinigų ir tuo didžiuojamės“, – kalba jiedu.

Tada p. Egidijus priduria: „Jei esame gerai nusiteikę, tai nereiškia, kad esame patenkinti viskuo, kas vyksta. Taip, mes kariaujame, dėl to dar galime vaikščioti pakylėtos nuotaikos.“