Iliustruotoji istorija: poliarinės nakties košmaras

Staiga laivas smarkiai sudreba. Jis į kažką atsitrenkė. Tai įvyksta 1898 m. sausio 21 d., aštuntą valandą ryto. Vyrai lekia pažiūrėti, kas nutiko, pirmasis šturmanas Roaldas Amundsenas atbėga pirmas. Jį atsiveja ekspedicijos vadovas Adrienas de Gerlache’as. Tirštame rūke medinis vos 36 metrų ilgio buvęs banginių medžiotojų laivas „Belgica“ atsitrenkė į didžiulį ledkalnį, grėsmingai kyšantį iš vandens šalia. Tačiau tai ne vienintelė bėda. Priešakyje Amundsenas išvysta kažką boluojant jūros paviršiuje ir, perspėdamas apie gresiantį pavojų, sušunka: „Visu greičiu atgal!“

Nuo tiltelio duodamas įsakymas mašinų skyriui, tačiau laivas neklauso – per mažas garo slėgis. „Belgica“ nespėja sustabdyti ir smarkiai rėžiasi į rifą. Nuo smūgio dalis kilio nulūžta ir išplaukia į paviršių. Priblokšti jūreiviai žiūri, kaip jūra nusineša gyvybiškai svarbią laivo dalį.

Visa laimė, kad laivo korpusas nepažeistas ir sutvarkius garo slėgį laivas gali atsargiai manevruoti tarp didelių ledkalnių. Ekspedicijos dalyviai horizonte nematė žemės nuo tada, kai paliko Pietų Ameriką, tačiau užplaukimas ant rifo aiškiai rodo, kad jie pasiekė pavojingąją Antarktį.

Iš jūrlapių jokios naudos

Norėdamas nuplaukti tolyn nuo ledkalnių, Adrienas de Gerlache’as iš pradžių nukreipia laivą į šiaurę, tačiau po pietų, nepaisydamas tiršto rūko, vėl pasuka laivą į pietvakarius – Antarkties link. Roaldas Amundsenas savo kelionės dienoraštyje rašo: „Rūkas ypač tirštas. Priešakyje ledkalniai ir nežinomi vandenys. Kapitonas (Gerlache’as – red. past.) nebijo. Negaliu nesižavėti jo drąsa. Visada pirmyn. Aš entuziastingai seksiu paskui jį ir stengsiuosi atlikti savo pareigą“, – sužavėtas savo vadovu belgu rašo norvegas.

Iš 18 „Belgica“ įgulos narių mažiau nei pusę sudaro norvegų ir belgų jūrininkai, kiti – ambicingi jauni mokslininkai iš Belgijos, Lenkijos, Rumunijos ir JAV. Ši belgų ekspedicija yra pirmoji mokslinė ekspedicija į Antarktį, todėl įgula deda į ją daug vilčių.

Tą pačią dieną, kai laivas atsitrenkia į ledkalnį ir rifą, vyrai horizonte išvysta žemę. Tolumoje jie regi snieguotą salą, jų manymu, tai Sniego sala. Šis spėjimas pasitvirtina, tačiau laivo šturmanai vis tiek sutrikę. Jie pasitelkia ir britų admiraliteto žemėlapį, ir vokiečių jūrlapį, tačiau abiejuose pilna klaidų. Žemėlapiuose pažymėti du jūrų keliai, daugelio salų išvis nėra.

Šios klaidos nestebina. Antarktis yra menkiausiai ištirtas pasaulio kraštas. Žemėlapiai sudaryti pagal daugiau ar mažiau tikslius europiečių ruonių ir banginių medžiotojų, kurie lankėsi šioje nesvetingoje vietovėje, užrašus. Ekspedicijos dalyviai atsidūrę visiškai nežinomuose vandenyse.

Savo dienoraštyje Amundsenas užrašo, kad jie nenutuokia, kur esą. Tačiau priduria, kad, jo nuomone, jie atrado iki šiol nežinomą sąsiaurį tarp Grahamo Žemės Antarktidoje ir vieno salyno. Vėlesni tyrinėjimai ir žemėlapiai patvirtina šį spėjimą. Šiandien šis sąsiauris belgų ekspedicijos vadovo garbei vadinamas Gerlache’o sąsiauriu. „Belgicai“ plaukiant per nežinomus vandenis, laivo šturmanai pažymi žemėlapyje tuziną salų ir sudaro pirmą tikslų Antarktidos krantų žemėlapį.

Žmogus už borto!

Kitą dieną po susidūrimo su ledkalniu žūsta pirmas ekspedicijos dalyvis. Prie šturvalo budi Roaldas Amundsenas, vėjo stiprumas pasiekia audros lygį. Denį skalauja didelės bangos, vanduo lieka telkšoti ant denio ir dar labiau gramzdina sunkiai pakrautą laivą. Amundsenas pastebi, kad denio viršutinio krašto angas vandeniui nutekėti, vadinamuosius špigatus, užkimšo denyje sukrautos anglys. Jis liepia jaunam norvegų jūreiviui Carlui Augustui Wiencke’i juos atkimšti, o po kurio laiko pasigirsta šūksnis: „Wiencke už borto! Wiencke už borto!“

Amundsenas trumpam išvysta nelaimės ištiktą jaunuolį, kuris gelbėdamasis kapanojasi lediniame vandenyje, tačiau tolsta nuo laivo. Ant denio užlipa Adrienas de Gerlache’as ir liepia Amundsenui nuleisti laivo didburę. Tuo pat metu Wiencke įsitveria virvės, ir du jūreiviai pritraukia jį arčiau laivo. Rizikuodamas savo gyvybe, laivo kapitonas George’as Lecointe’as, apsirišęs apie juosmenį virvę, nuleidžiamas už borto į ledinį vandenį. Jis nutveria skenduolį už rankos. Tačiau laivui pasisukus, jis paleidžia jaunuolio ranką. Stovėdami ant denio vyrai mato, kaip jų draugas nugrimzta į tamsų vandenį ir pradingsta.

Pasirodo, Wiencke’i nepavyko atkimšti špigatų iš vidaus. Todėl jis – jaunatviškai pernelyg pasitikėdamas savimi – pakibo išorinėje borto pusėje viena ranka laikydamasis virvės, o kitoje gniauždamas metalinį strypą, ir dėl neatsargaus judesio paleido virvę iš rankų.

Gerlache’as rizikuoja viskuo

Tragiška jaunuolio žūtis aptemdo laivo įgulos nuotaiką, tačiau ekspedicija tęsiama. Jos dalyviai įvairiose vietose išlipa į krantą, mokslininkai ima geologinius mėginius, matuoja magnetinį lauką ir renka floros bei faunos pavyzdžius. Jie atranda iki tol nežinomą vabzdžių rūšį ir dirbdami visą mėnesį sužino daug naujo apie Antarktidą.

Kai mokslininkai baigia savo tyrimus, Adrienas de Gerlarche’as atkakliai siekia įgyvendinti asmeninę ambiciją – jis nori traukti į pietus per apledėjusį vandenyną, toliau, nei buvo nuplaukusios ankstesnės ekspedicijos.

Išgirdę apie šį planą, belgų ir lenkų mokslininkai kone puola į paniką, jie jaučiasi apgauti. Plaukti per paką, dideles ledo lytis ir priešalą šiuo metų laiku yra ne tik pavojinga gyvybei. Tai grėsmė, kad laivas įšals lede neribotam laikui – galbūt amžiams.

Dėl šio nukrypimo nuo maršruto nebuvo tartasi iš anksto. Pagal pirminį planą prieš prasidedant arktinei žiemai laivas turėjo nuplaukti į Melburną Australijoje ir sugrįžti į Antarktį kitą pavasarį. Mokslininkų sutartyse nė žodeliu nepaminėtas žiemojimas ekstremaliame Antarkties šaltyje. Tačiau, kad ir kokie pasipiktinę ir susirūpinę būtų mokslininkai, jie nieko negali padaryti. Ne jie priima sprendimus laive, o Gerlache’as turi karininkų užnugarį. Jūreiviai tiki, kad laivas pajėgs atlaikyti ledo spaudimą.

Vasario 18 d. „Belgica“ įplaukia į ledyną. Vos po trijų valandų laivas įstringa. Kitą dieną jį pavyksta išlaisvinti, ir ekspedicija toliau plaukia į pietus. Tačiau rizika didžiulė. Vasario 20 d. laivas antrą kartą įstringa lede. Gerlache’as pasiryžęs judėti toliau, nepaisydamas kliūčių.

Vasario 23 d. Roaldas Amundsenas savo dienoraštyje rašo:

„Deja, mokslininkai labai bijo. Jie nenori plaukti tolyn į paką. Tačiau koks mūsų ekspedicijos tikslas? Ar ne tyrinėti nežinomą teritoriją? Pasilikęs prie ledyno krašto ir laukdamas to nepadarysi.“

Kovo 2 d. tikslas pasiektas – ekspedicijos laivas kerta 71° pietų platumos lygiagretę netoli Antarktidos žemyno. Gerlache’as pasiekia savo rekordą, tačiau iškart prasideda žūtbūtinė kova siekiant ištrūkti iš ledo gniaužtų.

Arktinė žiema sparčiai artinasi, ir jau kovo 8 dieną nutinka tai, ko mokslininkai labiausiai bijojo: „Belgica“ įstringa lede. Laivo įgula gali tikėtis ištrūkti ne anksčiau kaip lapkritį. Jų laukia aštuoni nelaisvės mėnesiai įstrigus lede ir ilgos dienos be saulės šviesos.

„Belgica“ negali pakrutėti iš vietos, tačiau ledas juda. Vėjas ir audros gena jį tai į vieną, tai į kitą pusę. Kartą ledas šiek tiek pasitraukia nuo laivo, ir šis kurį laiką plūduriuoja atvirame vandenyje. Vėliau ledas grįžta ir su didžiule jėga suspaudžia laivo šonus. Pasigirsta šiurpus cypiantis garsas, jis trunka visą minutę. Plėšiama per visas siūles, „Belgica“ girgžda, braška, tačiau senas, išbandytas banginių medžiotojų laivas atsilaiko – bent kol kas.

Tyko skorbutas

Maisto atsargų klausimas nekelia nerimo. Atsargų užteks vieniems metams, be to, racioną galima papildyti sumedžiotų ruonių ir pingvinų mėsa. Tačiau netrukus iškyla kita problema – įgula suserga skorbutu, baisia liga, tuo metu užklupdavusia daugumą tolimojo plaukiojimo jūrininkų.

Šią ligą sukelia vitamino C trūkumas. Jei kiekvienas, esantis laive, per dieną suvalgytų pusę citrinos, problema būtų išspręsta. Tačiau tuo metu gydytojai to nežinojo – ligos priežastis jiems buvo mįslė. Liga pasireiškia dideliu nuovargiu, apetito stoka, kaulų ir raumenų skausmais ir odos kraujavimu. Vėliau ištinsta dantenos, iškrenta dantys. Vėlyvos stadijos negydomas skorbutas sukelia dusulį, depresiją ir traukulius. Galiausiai nelaimėlis miršta nuo nepakeliamų skausmų.

Po kelių mėnesių visa „Belgica“ įgula suserga lengvesne ar sunkesne skorbuto forma. Kai kurie vis dar gali dirbti, o kai kurie merdi. Visa laimė, kad tarp ekspedicijos dalyvių yra amerikietis gydytojas Frederickas Albertas Cookas. Jis nežino ligos priežasties, tačiau mano žinąs priemonę, galinčią išgydyti skorbutą arba bent jį pristabdyti. Grenlandijoje Cookas gyveno tarp eskimų ir matė, kad jie nesuserga skorbutu. Todėl jis padarė išvadą, kad, norint likti sveikiems, reikia maitintis kaip eskimams – valgyti daug šviežios mėsos.

Cookas išsireikalauja, kad ruonių ir pingvinų mėsos būtų patiekiama kasdien ir pietums, ir vakarienei. Tai padeda, nes šviežioje mėsoje yra šiek tiek vitamino C. Pamažu ligoniai ima taisytis. Vyrai susierzinę dėl vienodo maisto, tačiau jų nepasitenkinimas išgaruoja ėmus sveikti. Tenka rinktis – pingvinų mėsa arba mirtis.

Palaidotas lede

Gegužės 18 d. 11.30 val. pakyla blyški saulė. Virš horizonto pasirodo nedidelė juosta ir iškart vėl pradingsta. Prasideda poliarinė naktis, ji trunka daugiau kaip du mėnesius. Vyrai ją sunkiai pakelia. Laivo įgulą gniuždo beviltiškumo jausmas.

Roaldas Amundsenas yra vienas iš nedaugelio, kuriems pavyksta išlaikyti gerą nuotaiką. Kiti nugrimzta į depresiją ir apatiją. Vienas mokslininkas savo dienoraštyje užrašo, kad jis apleido savo mokslinius tyrimus. Jis net nepajėgia skaityti po ranka esančio mokslo populiarinamojo žurnalo, visą laiką vien tuščiai spokso į tamsą.

Birželio 5 d. belgų geofizikas Emile’is Danco miršta nuo širdies ligos, kuri komplikavosi dėl skorbuto ir bendro išsekimo. Danco mirtis visus prislėgė ir privertė galvoti apie tai, kada jie patys bus palaidoti lede. Frederickas A. Cookas užrašė savo niūrias mintis: „Mes nuolat įsivaizduojame, kaip mūsų mirę draugai plūduriuoja po ledu, galbūt net po „Belgica“.

Amundsenas, sprendžiant iš jo dienoraščio, nepraranda blaivaus proto. Jis rašo, kad atėjus vasarai tikimybė išsilaisvinti iš ledo yra 50 procentų. Jis taip pat suvokia, kokios bus pasekmės, jei to padaryti nepavyks. Dienoraštyje jis atpasakoja savo pokalbį su Cooku, kuris tapo jo artimu draugu. Gydytojas jau dabar gali išvardinti keturis vyrus, kurie niekaip neišgyventų dar vienos žiemos Antarktyje.

Mirties klyksmas denyje

Daugumai ekspedicijos dalyvių arktinė naktis tampa pragaru. Liepos 1 d. paaiškėja, kokia bloga yra jų padėtis. Sėdėdamas savo kajutėje, Roaldas Amundsenas staiga išgirsta kaip laivo gale kažkas keturis kartus šiurpiai suklykia. Akivaizdu, nutiko didelė bėda. Amundsenas pašoka ir drauge su kitais, girdėjusiais riksmą, užlipa ant kvarterdeko (paaukštinta denio dalis už pagrindinio stiebo – red. past). Tačiau ten nieko nematyti. Apieškoję visą laivą, vyrai nieko neranda. Ekspedicijos dalyviai taip ir nesužino, kas šaukė, tačiau šis įvykis paveikia įgulos dvasią. Dabar visi suvokia, kad kažkuris laivo draugas yra psichiškai palaužtas, tačiau niekas nežino, kuris. Visus esančius laive apima beviltiškumo jausmas. Savo dienoraštyje Frederickas A. Cookas rašo: „Tamsos skraistė, nusileidusi ant vienišo ledinio pasaulio, apgaubė ir mūsų sielas. Už stalų vyrai sėdi liūdni, paskendę melancholiškose svajonėse, retsykiais kuris nors vienas pakyla, tuščiai bandydamas parodyti entuziazmą.“

Adrienas de Gerlache’as ir kapitonas George’s Lecointe’as nedykinėja. Jie surašo savo testamentus ir patvirtina juos liudininkų parašais. Taip abu ekspedicijos vadovai aiškiai parodo, kad esama pavojaus, jog „Belgica“ niekada neišsivaduos. Tai dar labiau sustiprina slogią nuotaiką.

Gerlache’as akivaizdžiai jaučia poreikį pasiaiškinti. Šiaip ar taip, Amundsenas savo dienoraštyje liepos 20 d. atpasakoja savo pokalbį su Gerlache’u apie jo sprendimą plaukti per paką. Gerlache’as pasakęs norvegui:

„Būdamas belgas ir turėdamas tokį garlaivį kaip „Belgica“, aš privalėjau nuplaukti toliau į pietus nei Jamesas Cookas (XVIII a. anglų keliautojas – red. past.) nuplaukė savo buriniu laivu. Man labai gaila, kad dėl to įšalo mūsų laivas, mirė Danco ir visi serga. Tačiau aš neturėjau kito pasirinkimo.“

Amundseną šis pareiškimas nustebino.

„Aš nesuprantu, kodėl jis man visa tai papasakojo. Juolab kad aš neuždaviau jokio klausimo, kuris būtų paskatinęs tokį atsakymą. Nerašysiu, ką apie tai manau“, – mįslingai baigia Amundsenas.

Regis, visi tikisi, jog Amundsenas pajėgs atlaikyti išbandymus – net Lecointe’as. Jis pasikviečia norvegą pasikalbėti. Kapitonas papasakoja jam, kur yra laivo žurnalai, parodo skrynelę, kurioje sudėti laiškai Belgijoje likusiems artimiesiems, ir pamoko, ką jis turįs daryti, kai kapitono nebebus. Amundsenas įdėmiai išklauso kapitoną, o šis tos pačios dienos vakare savo dienoraštyje užrašo:

„Mano sieloje ramu. Panašu, kad mirtis nėra baisi. Aš nepastebimai išnyksiu, nesipriešindamas, net beveik be kančios.“

Kai keliautojai jau buvo beveik praradę paskutinę viltį, pasirodo pirmieji nežymūs pavasario ženklai. Liepos 22 d. vyrai trumpam horizonte išvysta mažą saulės ruoželį, tačiau tai nepagerina įgulos pašlijusios psichinės sveikatos.

Vieną dieną belgui jūreiviui Janui van Mirlo visai pasimaišo protas. Jis nereaguoja šaukiamas vardu ir veikiausiai yra praradęs ir klausą, ir kalbos dovaną. Cookas pamato, kad žmogus visiškai pamišęs, ir liepia vyrams kiaurą parą nenuleisti nuo jo akių, kad nesusižalotų ir nesužeistų kitų.

Po kurio laiko Mirlo vis dėlto atgauna gebėjimą kalbėti, tačiau tai, ką jis sako, liudija apie pamišimą. Kartą jis pareiškia nužudysiąs mašinų skyriaus viršininką Henri Somersą. Pasak Amundseno, Somersas visada labai nemaloniai elgėsi su Mirlo, todėl šio neapykanta nėra be pagrindo – ji tiesiog neproporcingai išaugo sergančio žmogaus mintyse.

Netrukus protas pasimaišo dar vienam jūrininkui. Norvegas Adamas Tollefsenas ima keistai kalbėti, regis, jį ištiko sunki paranoja. Tollefseną visi pažinojo kaip protingą, simpatišką, visų įgulos narių labai mėgstamą vyrą, tačiau dabar jis įsikalė į galvą, kad visi nori jį nužudyti. Jis tampa tiksinčia bomba.

Ledas netirpsta

Saulė pamažu stiprėja. Tačiau padėtis beveik nepasikeičia. Po kelių šiltesnių dienų, per kurias ledas gerokai aptirpsta, naktimis temperatūra nukrinta iki 30–35 laipsnių, ir kiekvienas ištirpęs lašelis vėl sušąla. Vyrai taip prislėgti, kad tie, kurie dar neišprotėję, atsidūrę prie pamišimo ribos.

Slenka laikas. Prabėga rugpjūtis, rugsėjis, spalis ir lapkritis, o „Belgica“ tebėra sukaustyta storo ledo. Ateina Kalėdos. Kiekvienas vyras gauna po cigarą, tačiau šiaip gruodžio 24 d. niekuo nesiskiria nuo kitų dienų.

Naujieji sutinkami su konjaku ir bendra daina, bet tuo metu laivo įgula pamato naują bėdą. Pasirodo, maisto atsargų yra mažiau, nei manyta. Kai kurie belgų jūreiviai vogė maistą, ir tai pasėja nesantaiką tarp norvegų ir belgų. Adrienui de Gerlache’ui nepavyksta užglaistyti konflikto. Priešingai – jis dar labiau pakursto pyktį neapdairiai leptelėjęs apie įgimtą norvegų lėtumą. Linkęs įsižeisti, karštas patriotas Roaldas Amundsenas dėl šios pastabos įsiunta ant savo viršininko. Laivo įgula praranda vienybę, suskyla į nedideles grupeles. Gerlache’as sudaro aljansą su trečiuoju šturmanu Jules’iu Melaertsu, o kapitonas Lecointe’as slapčia tariasi su Cooku ir Amundsenu. Frakcijų nariai vieni kitų vengia.

Sprogmenys gali būti išeitis

Arktinė vasara jau įsibėgėjusi, tačiau ledas vis dar laiko laivą savo gniaužtuose. Vyrai iš nevilties bando įvairiais būdais laužyti ledą. Laive yra 450 kg sprogstamojo mišinio tonito, ir kapitonas Georges’as Lecointe’as, į seną aliejaus statinę įdėjęs 53 kg sprogmenų, pagamina galingą bombą.

Statinė įkasama į purų sniegą už 200 m nuo laivo ir susprogdinama. Užtaisas drioksteli įspūdingai, tačiau rezultatas nuvilia. Po sniegu esantis ledas net neįskyla. Nusivylę vyrai bando sniego pjūklais išpjauti kanalų ir griovių. Tačiau ši užduotis pasirodo visiškai neįveikiama. Ledas nuolat juda, ir galiausiai nusivylę vyrai atsisako savo sumanymo.

Sausio 13 d. Roaldas Amundsenas savo dienoraštyje rašo: „Kovą iš šiaurės veikiausiai ateis smarkių audrų ir jos mus nublokš dar toliau į pietus. Bus dar šalčiau ir sunkiau išsilaisvinti iš ledo. Tokią ateitį aš regiu. Paskutinį vaidmenį pasakojime apie šią ekspediciją veikiausiai atliks gelbėjimosi valtys.“ Amundsenas aprašo žūtbūtinį gelbėjimosi planą, kuris gimsta jo galvoje: jie turi pasirinkti plaukioti tinkamiausią „Belgica“ gelbėjimosi valtį, padaryti jai stiebą ir pasiūti burę. Tada reikia prikrauti pilną valtį maisto atsargų, nuvilkti ją 50 km į šiaurę, kur nebėra ledo, o tada plaukti daugiau kaip 1.000 km į Pietų Ameriką.

Tikimybė, kad šis planas pavyks, labai maža. Tačiau Amundsenui tai nerūpi. Jei jie toliau liks ledo nelaisvėje, vis tiek mirs. Tad verčiau žūti bent jau bandant išsigelbėti. Kiti jį palaiko, tad galiausiai burės siuvimo ir stiebo statymo darbai pajuda, nors visi viliasi, kad įvyks stebuklas ir šio gelbėjimosi plano neprireiks.

Vasario 15 dd. gimsta nauja viltis. Lede atsiveria kanalas, pakankamai platus, kad „Belgica“ galėtų juo plaukti. Nuslinkęs 10 km į šiaurę, laivas vėl įstringa. Po kelių dienų šiek tiek pasistūmėja į priekį, tačiau netrukus vėl sustoja. Bėga dienos, ir įgula blaškosi tarp vilties ir nusivylimų.

Plaukimas per ledyną vos nesuknežina laivo. Kartą laivo šonus taip smarkiai suspaudžia, kad išlinksta viršutinis denis. Amundsenui niekada nieko panašaus nėra tekę matyti. „Neįtikėtina, kad laivas gali atlaikyti tokį spaudimą“, – kovo 10 d. savo dienoraštyje rašo jis.

Po kelių savaičių laivo likimą nulemia atūžusi smarki audra. Uraganinis vėjas sukelia dideles bangas ir šios išjudina ledą. Kruša sugadina vairo mechanizmą, ir laivas tampa nevaldomas. Vis dėlto keliautojai džiaugiasi, nes uraganas labai susilpnina ledą. Vairo mechanizmą pavyksta sutaisyti, ir „Belgica“ visu greičiu plaukia į šiaurę. Po daugybės valandų grumtynių su ledu jis galų gale pasiekia atvirus vandenis.

Kovo 28 dieną „Belgica“ pasiekia į Punta Arenasą Čilės pietuose. Ekspedicija baigiasi, ir Amundsenas, kuris iki šiol negali atleisti Adrienui de Gerlache’ui, palieka laivą. Sėdęs į keleivinį garlaivį, jis plaukia į Norvegiją ir toliau tęsia savo nuotykius – regis, visai nepaveiktas klaikaus poliarinės nakties košmaro.

Iliustracijos