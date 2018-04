„Open House Vilnius” kviečia į 62 skirtingų stilių ir laikų pastatus

Balandžio 28 ir 29 d. sostinėje vyksiantis „Open House Vilnius“ (OHV) publikai atvers 62 skirtingų stilių ir laikų Vilniaus pastatus, visiškai arba iš dalies neprieinamus visuomenei. Ekskursijas ves gidai savanoriai, tuose pastatuose dirbantys žmonės arba – bene įdomiausias variantas – patys jų autoriai.

Į edukacinio renginio programą šiemet įtraukta 14-a naujų architektūros objektų ir metai iš metų mėgstami aplankyti LR Vyriausybės rūmai, Kultūros paveldo centras, Aleksandro Puškino muziejus Markučiuose, Kazimiero Žoromskio ir Kazio Varnelio muziejai, Lukiškių tardymo izoliatorius, po 2016-aisiais kilusio gaisro restauruotas Kompozitorių sąjungos pastatas ir kiti. Pasak Vitos Soltonaitės, vienos iš renginio organizatorių, pagrindinis kriterijus atrenkant pastatus į OHV programą, kasmet tas pats – architektūrinė jų vertė.

Šokis su miestu

Šiemet architektūros dienų programą papildo kiti renginiai – paskaitos, diskusijos, koncertai. Ypatinga staigmena rengėjai vadinama garsaus austrų choreografo Willio Dornerio kūrinį šokėjams ir miestui – judesio performansą „Bodies in Urban Spaces“ („Kūnai miesto erdvėse“). Daugybę pasaulio miestų apkeliavęs performansas kiekvienam jų pritaikomas atskirai. Vilniaus viešose erdvėse kūrinį atliks atrinkti mūsiškiai šokėjai, vesiantys žiūrovus per viešas ar pusiau privačias miesto erdves nuo Vyriausybės rūmų iki ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto. Valandos trukmės nemokamas pasirodymas vyks dukart per dieną.

Idėja iš Londono

Pirmąjį atvirų durų renginį 1992 m. Londone surengė organizacija „Open House“, vadovaujama meno kritikės Victorios Thornton. Dabar „Open House“ – visame pasaulyje pripažintas renginio formatas, jis vyksta Barselonoje, Helsinkyje, Paryžiuje, Romoje, Niujorke, daugiau nei 40 pasaulio didmiesčių.

„Open House Worldwide“ tinklo nariu Vilnius tapo 2015-aisiais, jis vertinamas kaip ypatingos architektūros miestas. Ketvirtą kartą Lietuvoje vyksiantis festivalis – kol kas vienintelis tokio pobūdžio Baltijos šalyse.

Atviros architektūros savaitgalį ketvirtus metus įgyvendina VšĮ Architektūros fondas. Organizacija 2017 m. buvo įvertinta dviem Vilniaus miesto apdovanojimais – Šv. Kristoforo statulėle už Vilniaus architektūros sklaidą ir miesto mero padėka.

Rengėjai skelbia, kad pernai 50 pastatų visuomenei buvo atviri 807 valandas, surengtos 1.078 ekskursijos, dalyvavo 300 savanorių, pastatus apžiūrėjo 26.873 žmonės.

Festivalio programa – www.openhousevilnius.lt ir „Facebook“ paskyroje