Knygoje „Fire and Fury“ – nemalonios detalės apie JAV prezidentą

Knyga „Fire and Fury“. Shannono Stapletono („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Žurnalisto Michaelo Wolffo knyga apie JAV prezidentą Donaldą Trumpą „Fire and Fury“ beveik išparduota, nepaisant mėginimų sustabdyti jos išleidimą, skelbia „The Huffington Post“.

Amazon.com knyga „Fire and Fury“ bestseleriu tapo per 20 minučių. Vašingtono knygyne „Kramerbooks“ knyga buvo išpirkta per 20 minučių, skelbia „BuzzFeed“ reporteris Chrisas Geidneris.

Ji išparduota ir knygynuose „Barnes & Noble“, o artimiausias papildymas numatomas tik po kelių savaičių, tačiau skaitytojai ir toliau gali įsigyti jos „Kindle“ ir audio versijas, rašo time.com.

Knyga turėjo pasirodyti prekyboje kitą ketvirtadienį, tačiau ją leidžianti leidykla dėl precedento neturinčio susidomėjimo paankstino datą.

Karjeros pabaiga?

„Ši knyga užbaigs Donaldo Trumpo prezidento karjerą“, – skelbiaportalo independent.co.uk antraštė, cituodama knygos autoriaus p. Wolffo žodžius.

O „The Huffington Post“ skelbia „labiausiai pašėlusias“ knygos ištraukas, kuriose JAV prezidento administracijos atstovai atvirai diskutuoja apie šalies vadovo psichikos būklę, o Steve‘as Bannonas, buvęs prezidento vyriausiasis patarėjas, prezidentą vadina „nepasiruošusiu prezidento darbui“ ir net teigiama, kad jis ne itin norėjęs juo tapti, rašo „Reuters“.

VŽ jau rašė, kad p. Bannonas knygoje tvirtina, kad 2016-aisiais birželį įvykęs p. Trumpo komandos atstovų susitikimas su grupe žmonių iš Rusijos, kurie žadėjo kompromituojančios informacijos apie Demokratų kandidatę Hillary Clinton, buvo „išdavikiškas“ ir „nepatriotiškas“.

Knygoje yra ir nemažai su politika nesusijusių detalių. Anot „The Huffington Post“, joje rašoma, kad prezidento dukra Ivanka savo draugams yra ne kartą irinoškai pasakojusi, kodėl jos tėvas nešioja daug pašaipų sulaukiančią šukuoseną ir kaip ją kasdien pasidaro.

Kitame skyriuje aiškinama, kodėl p. Trumpas taip mėgsta valgyti „McDonald’s“ restoranuose.

„Jis visada labai bijojo būti nunuodytas. Štai kodėl jis taip mėgo lankytis „McDonald’s“: čia niekas iš anksto nežino apie jo apsilankymą, tad maistas visada saugus“, – ištrauką cituoja „The Huffington Post“.

Grasina teismais

Ponas Trumpas pagrasino p. Bannonui, kuris vadovavo galutiniam p. Trumpo kampanijos etapui, o vėliau buvo paskirtas vyriausiuoju prezidento patarėju teismais dėl „šmeižikiškų“ teiginių. „Teisinėmis pasekmėmis“ grasinama ir knygos autorui bei leidyklai.

Ketvirtadienį vakare prezidentas Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ rašė, kad knygos autoriui jis nesuteikė jokios prieigos prie Baltųjų Rūmų bei niekada su juo nekalbėjo. Prezidento Trumpo teigimu, knyga yra „pilna melo, neteisingų interpretacijų ir šaltinių, kurie neegzistuoja“.

Baltųjų Rūmų vadovas nutraukė savo ryšius su p. Bannonu trečiadienį, teigdamas, kad jis „neteko proto“.

Sarah Sanders, Baltųjų Rūmų atstovė spaudai, teigė, kad knyga yra „šlamštas, kurį parašė autorius, apie kurį niekas iki šiol nėra girdėjęs“.

„Ši knyga yra klaida po klaidos“, – tikino ji.

Pats p. Bannonas po kilusio ažiotažo dėl jo pasisakymų knygoje pareiškė, kad prezidentas yra „puikus žmogus“ bei pažadėjo toliau remti jo politinius tikslus.