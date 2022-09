Karolis III, Jungtinės Karalystės karalius. Victoria Jones (AP/ „Scanpix“) nuotr.

Šeštadienį Karolis III oficialiai paskelbtas Jungtinės Karalystės (JK) karaliumi.

Vos mirus karalienei Elžbietai II, Didžiosios Britanijos karūna iš karto perduota jos įpėdiniui, buvusiam Velso princui Charlesui – nuo tos akimirkos jis tapo karaliumi Karoliu III.

Naujasis Jungtinės Karalystės (JK) karalius oficialiai paskelbiamas maždaug per pirmąsias 24 val. po buvusio monarcho mirties. Šiuo atveju Karolis III oficialiai paskelbtas monarchu per Sosto paveldėjimo tarybos posėdį. Pirmą kartą istorijoje posėdis transliuojamas per televiziją.

„Šiai karalystei ir didesnei tautų šeimai mano motina buvo visą gyvenimą trunkančios meilės ir nesavanaudiškos tarnystės pavyzdys. Mano motinos karaliavimas buvo neprilygstamas trukme, atsidavimu ir pasiaukojimu. Net ir gedėdami dėkojame jai už ištikimiausi gyvenimą. Giliai suvokiu šį didį palikimą, man perėjusias pareigas ir sunkias atsakomybes“, – sakė naujasis Jungtinės Karalystės karalius.

embedgallery::https://foto.vz.lt/embed/1645?placement=

Karalius III suteikė leidimą išplatinti proklamaciją visoje Karalystėje, davė priesaiką saugoti Škotijos bažnyčią.

Simbolinė įpėdinystės viršūnė bus karūnavimo ceremonija, kai Karolis III oficialiai gaus karūną. Dabar kalbama, kad tai įvyks kitų metų vasarą. Karalienė Elžbieta II monarche tapo 1952 m. vasarį, tačiau karūnuota buvo tik 1953 m. birželį.

Į Paveldėjimo tarybą įeina monarcho Slaptosios tarybos nariai – aukšto rango parlamento nariai: esami ir buvę, kilmingieji ir kai kurie aukšto rango valstybės tarnautojai, Didžiosios Britanijos ambasadoriai Tautų Sandraugoje ir Londono meras.

Sekti „viso gyvenimo tarnystės“ pavyzdžiu

Didžiosios Britanijos karalius Karolis III penktadienį savo inauguracinėje kalboje pažadėjo sekti savo velionės motinos „viso gyvenimo tarnystės“ pavyzdžiu.

Pirmą kartą kaip monarchas kreipdamasis į Jungtinę Karalystę ir Tautų Sandraugą iš Bakingamo rūmų, Karolis III padėkojo savo „mylimai mamai“ už jos „meilę ir atsidavimą mūsų šeimai bei tautų šeimai“.

„Teužliūliuoja angelai tave“, – emocingoje kalboje sakė juodu kostiumu vilkėjęs ir kaklaraištį ryšėjęs Karolis III, cituodamas Williamo Shakespeare'o „Hamletą“.

Karoliui III sakant kalbą, aukšto rango pareigūnai ir iškilūs visuomenės veikėjai dalyvavo pamaldose už velionę karalienę Šv. Pauliaus katedroje, kur pirmą kartą oficialiai nuskambėjo atnaujintas nacionalinis himnas „God Save the King“ ( liet. Dieve, sergėk karalių).

AFP / „Scanpix“ nuotr.

Tautų sandraugos vadovas

Mirus Elžbietai II, Karolis III tampa Tautų Sandraugos – 56 nepriklausomų šalių, kuriose gyvena 2,4 mlrd. žmonių, vadovu. Be Didžiosios Britanijos, jis bus 14 valstybių vadovas.

Tai yra Antigva ir Barbuda, Australija, Bahamų salos, Belizas, Grenada, Jamaika, Kanada, Papua Naujoji Gvinėja, Sent Kristoferis ir Nevis, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Naujoji Zelandija, Saliamono salos ir Tuvalu.

Eilėje – princas Williamas

Ne pirmus metus Didžiojoje Britanijoje svarstoma, ar princas Charlesas, jau buvęs, neturėtų užleisti sosto sūnui Williamui. Ypač po to, kai 2013-aisiais Nyderlandų sosto įpėdinis princas Willemas Alexanderis tapo Europos jauniausiu monarchu, jo motinai karalienei Beatrix pasirašius sosto atsisakymo aktą.

Bet kuriuo atveju, princas Williamas, vyresnysis karaliaus Karolio III ir Velso princesės Dianos sūnus, šiuo metu eilėje į sostą yra pirmas.

Dabar jau buvęs Velso princas 1981 m. liepos 29 d. vedė ledi Dianą Spencer, kuri tapo Velso princese. Pora susilaukė dviejų sūnų – Williamo ir Harrio. 1996 m. Charleso ir Dianos santuoka buvo nutraukta, o 1997 m. rugpjūčio 31 d. princesė žuvo automobilio avarijoje Paryžiuje.

2005 m. balandžio 9 d. Velso princas Charlesas vedė Camillą Parker Bowles. Šių metų pradžioje Elžbieta II sakė norinti, kad 74-erių Camilla, Kornvalio kunigaikštienė, Charlesui paveldėjus sostą būtų vadinama karaliene konsorte, žodis „konsortė/as“ apibūdina monarcho/ės sutuoktinę/į.

Dabar princo Williamo, kaip sosto įpėdinio, pagrindinės pareigos – padėti Karoliui III vykdyti karališkuosius įsipareigojimus.

Karolis III, Jungtinės Karalystės karalius. („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.