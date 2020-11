Virtualios pramogos: nuo namų kino iki J. Basanavičiaus gimtadienio

Šokio spektaklio „Faustas“ fotosesija. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro nuotr.

Antruoju karantinu dar nė nekvepiant, bičiulė, Italijoje gyvenanti anglė, pakvietė į virtualią vyno degustaciją. Iš pradžių nesupratau, apie ką šneka, bet čia pat paaiškėjo, kad tai – įprastas, tiksliau, jau įprastas šio potyrio būdas. Taigi, vis daugiau dalykų keliasi į virtualų pasaulį, ką jau kalbėti apie knygų ir parodų pristatymus, spektaklius, įvairiausių žanrų festivalius, ekskursijas ir pan. Atkreipiame dėmesį į keletą jų.

„Scanoramoje“ – istorija ir politika

VŽ primena, jog iki lapkričio 22-ios vakaro kino platformose tęsiasi Šiaurės šalių kino forumas „Scanorama“.

Paskutiniam savaitgaliui festivalio rengėjai parengė istorijos ir politikos pamokų pluoštą. Skirtingi šių temų rakursai savaitgalio filmuose atveria erdvės geografiją nuo sovietinės Rusijos iki politinių neramumų draskomo Afganistano, o meninės priemonės – kino kalbos galimybes nuo archyvinių kadrų iki sunkiai suvokiamo masto realybės šou.

Tokiame kontekste pirmiausia reiktų paminėti „DAU. Nataša“ (rež. Ilja Chržanovskis, Jekaterina Oertel), kelerius metus už privačias lėšas filmuotą biografinį filmą apie slapto SSRS mokslinio instituto vadovą, pasak kino kritikės Rasos Paukštytės, – meninį ir socialinį eksperimentą be rožinių iliuzijų apie žmogų.

Tarp filmų, į kuriuos mūsų dėmesį „Scanoramos“ rengėjai atkreipia šį savaitgalį, – ir Agnieszkos Holand filmą „Šarlatanas“ – meistriška istorinio laiko rekonstrukcija, tradicinė vaidybos mokykla, aiškus pasakojimas. Herojus – gydytojas, komunistų kaltinamas pacientų mirtimis, o iš tiesų – nebeįtinkantis naujai valdžiai savo nepriklausoma laikysena. Čia režisierė tęsia vieną svarbiausių savo kūrybos temų ir tyrinėja, kaip asmeninio ir politinio gyvenimo priešprieša veikia įprastoms normoms nepaklūstančio individo likimą.

„Skalvijos“ kino centre – arthauzas

Trimis nuotaikingais filmais savo namų kino platformą papildė „Skalvijos“ centro virtuali kino salė.

Tiems, kam gyvenime vis dar negana juodojo humoro ir absurdo (ypač po šios savaitės), trys arthauziniai filmai bus kaip tik tai, ko reikia.

Netikėta – taip kino kritikai vertina San Sebastiano kino festivalyje parodytą komišką dramą „Miręs ir tuo patenkintas“ („Dead Man and Being Happy“, 2012), kuri pasakoja apie septyniasdešimt kelerių metų samdomą žudiką Santosą. Svarbios detalės – jis serga vėžiu ir nežudo. Nenorėdamas savo paskutinių dienų praleisti palatoje, vyras pabėga iš ligoninės, suprantama, čia ir prasideda didieji nuotykiai.

Pasakojimas apie esmines temas – gyvenimą, meilę ir mirtį – trečiasis ir kol kas paskutinis Madride gimusio režisieriaus Javiero Rebollo ilgametražis filmas. Šis, kaip ir pirmieji du („Viskas, ką aš žinau apie Lolą“ ir „Moteris be pianino“), buvo rodyti mūsų ekranuose. .

„Baden Badeno“ („Baden Baden“, 2016) pagrindinei veikėjai Anai – 26-eri. Jį ką tik metė darbą ir grįžo į gimtąjį Strasbūrą. Kol močiutė gydosi ligoninėje, Ana sumąsto jai įrengti dušo kabiną. Tuo pat metu ramybės neduoda ir meilės reikalai. Ką daryti ir kaip gyventi toliau? Ana ieško struktūros savo chaotiškam ir sujauktam gyvenimui.

Berlyno kino festivalio „Panoramos“ programoje pristatytas filmas – paskutinė Anos trilogijos dalis, pirmosios dvi buvo trumpametražės. Šiuo pasakojimu režisierė siekė pavaizduoti jauno žmogaus virsmą suaugusiu ir apskritai – virsmą į žmogų.

Portugalų režisierius Pedro Pinho debiutiniame filme „Nieko fabrikas“ (The Nothing Factory, 2017) su homoru žvelgia į darbininkų santykius – šioje muzikinėje dramoje jie šoka ir dainuoja. Autorių inspiravo to paties pavadinimo pjėsė apie fabriką, kuriame nieko nevyksta.

Čiurlionio namai

Saugaus kultūrinio patyrimo idėjų siūlo Čiurlionio namai Vilniuje.

Jeigu dar neprisiminėte, — beveik prieš metus sukurta mobilioji programėlė „Čiurlionio Vilnius“ gali labai praversti šiuo laiku: ja naudojantis, vaikštinėjant po Vilniaus senamiestį galima atrasti vietų, paženklintų M. K. Čiurlionio veikla. Programėlėje yra ir įdomios informacijos apie to laikmečio Vilnių, lietuvių tautinio atgimimo asmenybes ir kt.

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Be turimų skaitmeninės salės lobių, LNF siūlo patrauklią, mokiniams, jaunimui, muzikos pedagogams ir visiems tinkamą edukacinių laidų ciklą „Muzikos enciklopedija trumpai“.

Šios vaizdo paskaitos – puiki galimybė pažinti platų, įdomų ir spalvingą muzikos pasaulį. Edukacinės vaizdo pamokos kviečia keliauti per skirtingas epochas, pasakoja apie įvairiausius muzikos instrumentus ir pristato turtingą muzikos žanrų lobyną. Be to, čia suteikiama galimybė iš arčiau susipažinti su Lietuvos nacionalinės filharmonijos kolektyvų nariais, muzikos instrumentų meistrais, pasisvečiuoti po Filharmonijos stogu.

J. Basanavičiaus gimtadienis

Viena iš prigijusių dr. Jono Basanavičiaus gimtinės tradicijų – kasmet lapkričio 23-ąją paminėti patriarcho gimtadienį jo gimtuosiuose namuose. Tik ne šiemet.

Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys, J. Basanavičiaus sodyba-muziejus Vilkaviškio rajone, Ožkabalių kaime, 169-ąjį patriarcho gimtadienį Anykščių, Kauno ir Vilkaviškio rajonų, Marijampolės, Palangos ir Vilniaus miestų savivaldybių gyventojus kviečia žaisti „pusiau virtualiame žaidime“.

„Ieškodami kūrybiškų išeičių, kaip karantino metu paminėti šią progą, su kolegomis nusprendėme patikrinti, kaip gerai lietuviai pažįsta šią asmenybę. Gimtadienio šarados šiam paminėjimui suteiks žaismingumo, juk daugelis esame dalyvavę gimtadienio šventėje, kur svečiams pasiūloma žaisti spėlionių žaidimą apie sukaktį minintį asmenį. Tą darome ir mes, tiesa, užtikrindami saugumą įtraukėme ir orientacinio žaidimo elementų“, – saugiai ir įdomiai pasveikinti tautos patriarchą kviečia Jono Basanavičiaus gimtinės vedėja Rūta Vasiliauskienė.

Pirmieji įveikę užuominas ir apsilankę kiekvienoje iš šešių žaidimo vietų ras ten laukiančias iš anksto padėtas gimtadienio dovanas. Visi dalyviai yra kviečiami ne tik žaisti, bet ir nufilmuoti, nufotografuoti ar kitaip užfiksuoti savo sveikinimą Jonui Basanavičiui ir įkelti jį į socialinius tinklus su grotažyme #SuGimtadieniuPatriarche.

Klaipėdos muzikiniame – „Faustas“

Klaipėdos muzikinis teatras baleto premjerą „Faustas“ pristato irgi jau įprastu tampančiu formatu, virtualiai, – lapkričio 21 d. vakarą Klaipėdos Žvejų rūmuose jis bus šokamas tuščioms žiūrovų kėdėms.

Šokio spektaklį „Faustas“ pagal J. W. von Goethę, skirtą Muzikinio teatro Klaipėdoje 200 metų sukakčiai, kūrė tarptautinė komanda: žinomas lenkų choreografas, Poznanės Didžiojo teatro baleto meno vadovas Robertas Bondaras, scenografė, kostiumų dailininkė Martyna Kander, dirigentas Modestas Barkauskas ir visas Muzikinio teatro kolektyvas. Beje, M. Kander ir R. Bondara – ne pirmus metus sėkmingai veikiantis kūrybinis tandemas. Šiemet M. Kander Lenkijoje trečius metus iš eilės pelnė apdovanojimą už geriausią scenografiją, ir tai buvo R. Bondaros spektakliams kurti darbai.

„Esu kuklus žmogus ir, kalbėdama apie apdovanojimus, visada jaučiuosi pasipūtėle. Bet nuostabus jausmas, kai turi įrodymų, kad kažkas vertina tavo sunkų darbą. R. Bondara sukuria erdvę scenos dizaino eksperimentams ir, kaip matome, tai veikia!“, – sako M. Kander.

Šokio spektaklyje skambės ir gyvas orkestras, ir fonograma. Labiausiai kūrėjų sumanymą atitiko trys skirtingų kraštų bei epochų kompozitoriai: W. Amadeus Mozartas, F. Chopinas ir A. Partas, jų muziką atliks Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoninis orkestras.

