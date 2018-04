Perku paveikslą II : esminiai pirkimo aspektai

Meno kūrinio originalumą patvirtinantis dokumentas, kūrinio kilmė (provenansas), kūrinio būklės įvertinimo pažyma – svarbūs meno kūrinio vertinimo aspektai. O kas toliau ?

Toliau yra paties kūrinio pirkimo procedūra. Elementarus ir labiausiai paplitęs įsigijimas yra paties kūrinio gyvas (pirkimas ne per atstumą) įvertinimas. Jei tinka (yra visi aukščiau minėti reikiami dokumentai) ir patinka, tada susimoki, pasiimi meno kūrinį ir laimingas veži (ar kas nors atveža) namo... Kūrinio įsigijimas per atstumą (pvz., dalyvavai internetiniame aukcione) yra tarsi katės pirkimas maiše, nes vaizdas per kompiuterį iki galo neatskleidžia paties kūrinio visų subtilybių ir būklės. Kūrinio būklės įvertinimas šiame kontekste vaidina gana didelį vaidmenį.

Dalyvaujant aukcione gyvai yra galimybė gerai apžiūrėti meno kūrinį, ir tai vertėtų padaryti ne kartą. Taip pat paprašyti parodyti visus su kūriniu susijusius dokumentus. Gavus iš aukciono namų ekspertų išsamią informaciją, belieka įvertinti savo paties operatyvinius gebėjimus aukciono metu greitai reaguoti ir išlaikyti norų bei finansinių galimybių pusiausvyrą.

Jei meno kūrinį bandote įsigyti per aukciono namus, Jūsų paties naudai reikia žinoti kokį dėmesį jie skiria meno kūrinių ekspertizei. Ne visi aukcionų namai atlieka meno kūrinių analizę, pasitaiko, kad kūrinio autentifikavimą atlieka nuotoliniu būdu. Suprantama, ne kiekvieni aukcionų namai yra pajėgūs vertinti visų menininkų kūrinius ekspertiniame lygyje, todėl kai kurie menininkų kūriniai gali būti vertinami paviršutiniškai, tarkim, remiantis žodine suteikta kūrinio savininko informacija... Natūralu, kad potencialus pirkėjas išgirs iš aukcionų namų, jog jų statymuose visi kūriniai yra originalūs, tačiau paprašius pateikti autentiškumą įrodančius dokumentus, labai abejotina ar iš visų juos gautumėte... Ar Jūs būtumėte drąsūs bandyti dalyvauti tokio kūrinio įsigijime aukciono metu, kai patys aukciono namai neprisiima atsakomybės už kūrinio originalumą? Pats tai nedrįsčiau... Todėl, meno gerbėjai, perkantys per aukcionų namus būkite gana atidūs ir reiklūs atsakymams į Jūsų klausimus prieš darant savo piniginį statymą aukcione. Net ir patys didžiausi pasaulio aukciono namai nėra apsaugoti nuo galimų klaidų.

Taip pat meno kūriniai yra įsigyjami ir per meno agentus (art dealers): galerijos, meno fondai, finansinės tarpininkavimo struktūros, fiziniai asmenys ar aukcionų namai. Tai tarpininkai, valdantys parduodančių ir perkančių meno kūrinius informacinę bazę. Yra įvairiausių tarpininkavimo formų: vieni pagal suteiktą mandatą turi meno kūrinį ir teisę jį parduoti, kiti turi tik informaciją apie parduodamą meno kūrinį ir savininko žodinį arba rašytinį įgaliojimą. Yra ir tokių, kurie nieko neturi, valdo tik dalinę informaciją. Deja, tokie, kurie neturi kūrinio bei savininko įgaliojimo sudaro daugumą. Taip bandoma gaudyti sėkmę...

Taigi, jei norėtumėte įsigyti kokį Jeff Koons ar, tarkim, Renoir kūrinį, visų pirma pradedate ieškoti, kur jį galima būtų rasti. Jei esate, kaip minėjau meno agentų informacinėje duomenų bazėje, tai išreiškę pageidavimą anksčiau ar vėliau gausite iš jų pasiūlymą. Agentas agentui nelygu. Vienas gali pasiūlyti Jūsų pageidaujamą kūrinį tiesiogiai iš savininko, kitas valdo tik informaciją apie parduodamą kūrinį ir už jo stovi dar vienas ar keli meno agentai, ir ne visi dar žino kur yra tikrasis meno kūrinio savininkas, nes informacija apie meno kūrinio gali būti paimta iš kokio meno fondo ar galerijos... Būtų nieko tokio, jei susidariusi grandinė neįtakotų kainos ir nesudrebintų Jūsų pasitikėjimo, tačiau,dažniausiai ilgos agentų grandinės beveik niekada neveda prie rezultatų, tik įtraukia į procesų ir bergždžios komunikacijos ratą. Taip, čia gilūs vandenys... Turite būti ir čia budrūs bei dėmesingi.

Bet Jūs esate patyręs meno gerbėjas ir gaunate pasiūlymą įsigyti kūrinį per meno agentą tiesiogiai iš kūrinio savininko (labai dažnai savininkui asistuoja ir jo advokatai). Kas toliau ? Jei tarp Jūsų ir meno agento nėra nusistovėję pasitikėjimu paremti ryšiai, tada iš Jūsų gali paprašyti pateikti ketinimo laišką raštu (LOI Letter of Intent), įrašant ar siūloma pardavimo kaina yra tinkama. Jei norite, laiške galite įrašyti savo siūlomą pirkimo kainą. Jei kaina suderinta, peržiūrėti visi reikiami dokumentai, tada derinama kūrinio peržiūros vieta ir laikas. Rimtesniuose galimuose sandėriuose LOI teikiama vis mažiau reikšmės, todėl gali būti, kad pardavėjas iš karto gali paprašyti POF (Proof of Funds) – dokumentą, įrodanti apie Jūsų finansinius pajėgumus įvykdyti sandorį, t.y. iš banko pateikti pažymą, kad Jūs turite pakankamai lėšų įsigyti norimą meno kūrinį. Visuose galimuose sandėriuose visi nori saugumo ir užtikrintumo, todėl gana dažnai savininkai ar jų agentai iš potencialių pirkėjų prašo tiesiogiai jiems parodyti POF.... Suprantama, jei susidūrėte su aukšto lygio profesionalais bei žinančiais meno verslo etiketą, tai niekada nebūsite paprašytas parodyti jiems POF tiesiogiai, nes ir čia yra tam tikra procedūra. POF išduoda pirkėjo bankas ir jis gali būti parodytas ar persiųstas tik kūrinio savininko bankui. Taip yra išlaikoma potencialaus pirkėjo tapatybės konfidencialumas. O pardavėjo bankas savo klientui patvirtina, kad potencialus pirkėjas yra mokus. Dar galimas ir kitas atvejis, kai pardavėjo ir pirkėjo advokatai tarpusavyje suderina visus jautrius finansinius ir teisinius sandorio klausimus.

Dauguma pasaulio meno kūrinių yra laikomi Šveicarijos saugyklose. Gali būti laikomi ir kitų šalių saugyklose, galerijose ar net namuose. Kai kurie meno kūrinių pardavėjai net iki peržiūros neperduoda jokių dokumentų potencialiam pirkėjui, norėdami išvengti jų sklaidos po rinką. Todėl pasitaiko, kad tik peržiūros metu galima susipažinti su visais ekspertiniais ir kūrinio originalumą atitinkančiais dokumentais. Peržiūra atliekama ne šiaip pomėgio tikslais, o jau suderinus kainą ir apsisprendus įsigyti. Peržiūra yra tik nedidelė, tačiau fiksuojanti priešpaskutinį pirkėjo ir pardavėjo sandorio procedūrinį etapą. Jei potencialus pirkėjas išreiškia pasitenkinimą pamatytu kūriniu, belieka paskutinė sandorio procedūra – apmokėjimas, po to kūrinio apdraudimas ir jo tolesnio saugojimo ar demonstravimo viešoje ar privačioje erdvėje klausimas.

Lietuvoje neturime tokios praktikos, nelabai tai taikoma ir Rytų Europoje, nes čia meno sandoriai yra kartais mažesni, kas yra įprasta išvystytoje Vakarų pasaulio meno rinkoje. Kita vertus ir pastarojoje, jei tarpusavio pirkėjo ir pardavėjo santykiai yra paremti pasitikėjimu ar galimo sandorio suma nėra pakankamai aukšta, tai procedūra taip pat gali būti apribota tik abipuse pirkimo – pardavimo sutartimi.

Komentaro autorius - dr. Laurynas Jonušauskas, meno konsultantas, ARTY CUBE

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.