Daugiausia „Auksinių gaublių“ pelnė „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“

75-ieji JAV „Auksinių gaublių“ apdovanojimai daugiausia šlovės atnešė kino juostai „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“.

Ši juosta pelnė ir pagrindinėje – geriausio filmo (dramos) – kategorijoje. Be to, „Trys stendai prie Ebingo, Misūryje“ (angl. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) į „Auksinių gaublių“ istoriją įsirašė dar trijose kategorijose.

Ši juosta pasakoja apie motiną, kuri, nusivylusi pareigūnų veiksmais, pati ima aiškintis dukros žmogžudystę.

Serialų kategorijoje triumfavo „Nekaltas melas“ (angl. Big Little Lies“). Šio mini serialo kūrėjai atsiėmė 4 statulėles.

Geriausiu draminiu serialu pripažintas „Tarnaitės pasakojimas“ (angl. The Handmaid's Tale). Pagrindinę heroję įkūnijanti Elisabeth Moss pripažinta geriausia draminio serialo aktore.

Prieš apdovanojimus favorite laikyta ir 7-iose kategorijose nominuota juosta „Vandens forma“ (angl. The Shape of Water) pelnė vieną „Auksinį gaublį“ – Guillermo del Toro apdovanotas už geriausią režisūrą.

