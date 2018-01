Paskutinis „Game of Thrones“ sezonas pasirodys 2019 m.

FOTOGALERIJA „Game of Thrones“ aktoriai (14 nuotr.)

JAV televizija HBO šiais metais nepristatys naujo milžiniško populiarumo serialo „Game of Thrones“ (liet. „Sostų karai“) sezono. Jis turėtų pasirodyti 2019 m.

Apie tai jau kurį laiko sklido gandai, dabar HBO pati tai patvirtino. Teigiama, kad kompanija šiuo metu dirba nuo šio serialo atsipumpuravusiais vaizdo projektais, kuriems scenarijus rašo naujas autorius, rašo „The Verge“.

„Game of Thrones“ serialas yra kuriamas pagal George‘o R.R. Martino knygas. Šeštoji jo knyga „A Song of Ice and Fire“, pagal kurią turėtų būti sukurtas naujas sezonas, dar nėra publikuota.

Kompanija pranešė, kad 8 sezone turėtų būti 6 serijos, kurios greičiausiai bus labai ilgos. Palyginti, 7 sezone serijų trukmė svyravo nuo 59 iki 80 minučių.

„Game of Thrones“ yra maginės fantastikos serialas. Jis filmuojamas Šiaurės Airijoje, Islandijoje, Kroatijoje, Maltoje, Ispanijoje ir kitose šalyse.

Serialas nuo pat pirmo sezono sulaukė didelio žiūrovų bei kritikų susidomėjimo.69-uose Auksinių gaublių apdovanojimuose jis buvo nominuotas geriausiu televizijos serialu – drama.