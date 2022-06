Daugiau nei du veiklos dešimtmečius skaičiuojanti Vita Baltic International save mato kaip socialiai atsakingą verslą

Vita Baltic International gen. direktorius Renatas Degulis.

Socialiai atsakingas verslas

„Socialinė atsakomybė mums yra ne įvaizdžio dalis, o labiau mūsų verslo organizacinės kultūros dalis. Būdami regiono lyderiais, jaučiame didelę atsakomybę, todėl socialinei pagalbai skiriame nemažai resursų. Alytaus bendruomenės stiprinimas – tai nuosekli, daug metų trunkanti mūsų veikla, kuria siekiame ne tik atliepti bendruomenės poreikius, bet ir kurti tvarius rezultatus. Džiaugiamės ir tuo, jog mūsų vardą daugelis sieja su socialiniu atsakingumu, stabilumu“ – pasakoja įmonės gen. direktorius Renatas Degulis.

Prasidėjus karui Ukrainoje, UAB „Vita Baltic International“ buvo viena pirmųjų, kuri ėmėsi realių veiksmų: kartu su partneriais UAB „Lonas“ padovanojo 1000 čiužinių Raudonajam Kryžiui, padėjusiam karo pabėgėliams. Labai dažnai nevalstybines organizacijas ar pavienius asmenis paremianti įmonė specialiai jiems pagal pateiktus išmatavimus pagamina produktus (pagalves, čiužinius) ir tai stengiasi daryti nuolat. Išskirtiniai, daug metų trunkantys ryšiai sieja ir su Alytaus miesto teatru, taip pat remiama ir regiono futbolo komanda. Tuo pačiu kiekvienais metais Kalėdų laikotarpiu miestui stengiamasi sukurti šventę – ne tik prisidėti prie miesto puošimo, bet ir, pavyzdžiui, aplankyti miesto mokyklas, nudžiuginant mokinukus knygomis bei siautulingu Kalėdų senio pasirodymu, o vaikams su raidos sutrikimais padovanoti planšetes, suteikiančias jiems daugiau galimybių tobulėti ir žengti pirmyn.

Tvarumas

Tvarumas – viena pagrindinių įmonės vertybių, todėl tai atsispindi ne tik galutiniame produkte, bet ir visuose gamybos etapuose. Iš esmės, tvarumas neatsiejamas nuo inovacijų: pradedant visose bendrovės patalpose sumontuotais LED šviestuvais, kurie taupo elektrą bei išlaidas, baigiant atsinaujinančiais ištekliais, tokiais kaip ricinos aliejus, kuriuos įmonė naudoja savo produktuose.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Taip pat negalima nepaminėti tokių sprendimų kaip: mažiau taršaus kuro vartojimas, tam tikrų cheminių medžiagų, pavojingų žmogui ir gamtai, keitimas saugesnėmis bei įvesti atliekų tvarkymo principai.

Tvarumas gamykloje įgyvendinamas ir per LEAN, t. y., naudojant mažesnius išteklius sukurti didesnę vertę klientui ir didinti savo konkurencingumą rinkoje.

Jau antrus metus efektyviai mūsų gamykloje veikia vienas iš LEAN metodų – „Kaizen“, kai žmogus pats gali patobulinti savo darbo vietą be didesnių investicijų. Esame sutarę, kad kiekvienas iš 215 įmonės darbuotojų per metus pateikia bent vieną pasiūlymą, kuriuo dalijasi su kitais, tad per metus turime per 200 pasiūlymų, kurie mūsų veiklą daro „lieknesne“ – efektyvesne. Svarbu ir tai, kad toks atsakomybės perdavimas darbuotojams juos įtraukia, daro lojaliais įmonei.

Viena iš didžiausių mūsų kompanijos vertybių yra saugus darbas. Pernai kompanija minėjo 1111 dienų (šiemet jau perkopta 1300 dienų) be nelaimingų atsitikimų. Ir tai yra didelis pasiekimas kompanijoje, kur kasdien pagaminama apie 1,4km porolono.

Komunikacija

„Nuolat siekiame inovacijų, ieškome tvarių sprendimų ir esame stabili, sėkmingai auganti įmonė. Tačiau visa tai – komandinio darbo rezultatas. Pasitikėjimas vienas kitu, atsakomybė už savo priimamus sprendimus ir yra tie veiksniai, kurie leidžia mums žengti į priekį.“- teigia įmonės gen. direktorius Renatas Degulis

„Mūsų įmonėje dirba itin daug, ilgamečių, savo srities profesionalų, todėl šiais metais pradėjome naują komunikacijos kampaniją „Linkedin“ socialiniuose tinkluose – pradėjome pristatinėti ne tik savo tikslus bei produktus, bet ir savo komandos narius. Pastebėjome, jog būtent įrašai apie žmones sulaukia pačio didžiausio susidomėjimo – klientams, partneriams labai įdomu pamatyti, kas slepiasi už tam tikrų pareigybių. Komunikacija H2H, žmogus žmogui, o ne B2B, yra dar viena, mūsų išskirtinė vertybė. “ – direktoriui pritaria Marketingo ir komunikacijos vadovė Laura Obuchavičė.

Vita Baltic International gen. direktorius Renatas Degulis.