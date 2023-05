Gniaužtai automobilių pramonei: taip jokie investuotojai neateis

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Pakelkit rankas, jeigu jūsų gamykloje lankėsi kolegijų ar universitetų dėstytojai. Kiek jų per metus prašėsi į svečius, kad pamatytų, su kokia įranga dirbama, kokių naujovių įdiegta ir kokių planuojama diegti? Ar matytume rankų mišką?

Gamybininkai smarkiai abejoja, ar iš tiesų inžinerijos mokslų dėstytojai giliai išmano dabartinius gamybos procesus ir studentams perduoda naujausias žinias. Gal tai viena priežasčių, kodėl pabaigusius studijas ir atėjusius į fabriką jaunuosius inžinierius tenka mokyti iš naujo.

Bet jeigu švietimo sistema su tokiomis problemomis susidoroti nepajėgi, ką gi, sako bendrovių vadovai, viską galima įveikti praktikoje. Maximas Zakletskis, „Hella Lithuania“ vykdomasis direktorius, mini, kad paruošti inžinierių, galintį dirbti automobilių pramonėje, prireikia pusmetį ar dar ilgiau trunkančių vidinių mokymų.

Tačiau tiek to, kad tik būtų ką mokyti. Nes kvalifikuotų darbo rankų stygius kai kuriuos gamybos sektorius pradeda stabdyti. Pavyzdžiui, per pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su pirmuoju 2022 m. ketvirčiu, automobilių pramonės sektorius Lietuvoje augo 20% ir tempo nemažina. Vien per praėjusius metus šio sektoriaus įmonės sukūrė virš 2.000 darbo vietų.

Gamybininkai sako nebežinantys, nei kaip kalbėti, nei kaip šaukti, kad būtų išgirsti.

„Trūksta kvalifikuotų inžinierių-technologų, automatikos-robotikos specialistų, atskirų rinkų pardavimų vadybininkų“, – vardina Vytas Mazuronis, automobilių ir pramoninių filtrų gamybos UAB „Baltic Filter“ generalinio direktoriaus pavaduotojas.

„Kiekvienai naujai linijai samdome ne tik operatorių, bet ir technikų, tad šie specialistai kritiškai svarbūs augimui. Visada turime bent 10–20 atvirų technikų pozicijų, tačiau nėra kuo tas pozicijas užpildyti“, – apgailestauja Shayanas Ali, „Continental“ Lietuvoje vadovas.

Jis priduria, jog gamybos augimo tempas toks greitas, kad specialistų reikia čia ir dabar.

„Labiausiai jaučiamas kokybės, procesų ir įrangos priežiūros inžinierių trūkumas. Rinkoje yra kritinis testų inžinierių trūkumas – jų paklausa jau kelis kartus viršija pasiūlą. Tokių specialistų aukštosios mokyklos Lietuvoje kol kas tiesiog neruošia“, – kalba Giedrius Valuckas, Baltijos automobilių komponentų klasterio (BACC) valdybos pirmininkas.

Kad inžinerinėje pramonėje darbuotojų paklausa yra aukšta, patvirtina ir Užimtumo tarnyba. Ji siūlo įgyti kompetenciją iš Aukštą pridėtinę vertę kuriančių (APVK) kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašo. Jame – tinklų inžinieriaus, gamybos kokybės techniko, mechatroniko ir pan. specialybės.

Visgi kursai ne visiems nemokami. Yra „bet“, į kurį „Verslo žinios“ norėtų atkreipti dėmesį. Norintis, kad valstybė jam kompensuotų mokymąsi, turėtų uždirbti per mėnesį mažiau negu 1,5 MMA (šiuo metu būtų 1.260 Eur iki mokesčių). Arba jo įmonė turi būti reorganizuojama ar restruktūrizuojama. Arba dirbantysis turi sudaryti sutartį dėl įsidarbinimo toje pačioje ar kitoje įmonėje.

Tai kiek primena sovietmečiu galiojusius paskyrimus po aukštojo mokslo baigimo, tiesa? Ir jeigu dabartiniam darbdaviui nauja kompetencija neaktuali, o įsipareigoti naujam darbdaviui nesinori, Užimtumo tarnybos kursai tampa nepatrauklūs – jaunam žmogui pačiam sumokėti už kursus per brangu.

Kodėl neišplėtus besimokančiųjų rato? Juk kam nors tai gali tapti postūmiu mokytis inžinerijos mokslų toliau, kam nors sustiprins jau turimas žinias ir pasitikėjimą. Juolab kad iš visų tribūnų kalbama apie būtinybę mokytis visą gyvenimą.

Akivaizdu, kad iš esmės inžinierių stygiaus tokia priemonė neišspręs. Bet tegul tai bus nedidelė valstybės investicija ir į užsienio gamybininkų pritraukimą į Lietuvą. Nes be inžinierių, žinia, tikėtis jų sulaukti būtų naivu.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.