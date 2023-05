T. Ginsburgas. Tegyvuoja karaliai ir karalienės

AP/Scanpix nuotr.

Savaitgalį oficialiai karūnuojant Jungtinės Karalystės karalių Karolį III, „imperija, kurioje nenusileidžia saulė“, atrodo varganokai. Be Jungtinės Karalystės Karolį savo monarchu ir valstybės vadovu vis dar laiko 14 buvusių britų kolonijų, bet daug karūnai pavaldžių teritorijų ima persvarstyti šiuos santykius.

Barbadosas 2021 m. tapo respublika, o Jamaika pradėjo panašų konstitucinės reformos procesą. Pasekti pavyzdžiu netrukus gali ir kitos šalys. Kam tokioms šalims kaip Belizui ar Tuvalu savo nominaliuoju valstybės vadovu laikyti kažkur toli pusėtinos galios šalyje gyvenantį baltaodį senolį?

Amerikiečiams, žinia, sunku suprasti, kodėl kas nors turėtų sutikti pripažinti sostą paveldėjusius valdovus arba kuo galėtų būti naudingas grynai reprezentacinis postas. Tačiau konstitucinė monarchija kuo puikiausiai gyvuoja vienose labiausiai išsivysčiusių pasaulio šalių. Ja derėtų atsikratyti tik gerai apsvarsčius reikšmingus jos pranašumus.

Pradėkime nuo to, kas konstitucinė monarchija nėra – tai ne absoliutinė monarchija, kur karaliai ir karalienės iš tiesų turi realią galią. Aštuonios šalys, daugiausia naftos turtingos Vidurio Rytų valstybės, tebėra absoliutinės monarchijos.

Konstitucines monarchijas taip pat reikia atskirti nuo respublikų, kuriose valstybės vadovas yra renkamas piliečių arba jų atstovų parlamente. Respublikose valstybių vadovai tarnauja ribotą kadenciją, o monarchas paprastai postą išlaiko visą gyvenimą.

Taip apibrėžta konstitucinė monarchija nėra retas reiškinys: šiuo metu ši valdymo forma taikoma 34-iose iš apytikriai 193 nepriklausomų valstybių, arba 18% pasaulio šalių. Šios šalys nepaprastai sėkmingos visais pjūviais; tarp jų – dauguma Skandinavijos šalių, Japonija, Beniliukso šalys, taip pat Karolį formaliuoju valdovu laikančios Australija, Kanada ir Naujoji Zelandija.

Remiantis „Economist Intelligence Unit“ 2022 m. demokratijos indeksu, dešimt iš 20 stipriausių pasaulio demokratijų yra konstitucinės monarchijos, o tarp 20 turtingiausių šalių jų yra devynios. Monarcho institucija įtvirtinta aštuoniose iš dešimties patvariausių nacionalinių konstitucijų.

Išlikusios monarchijos neišnyko iš esmės dėl to, kad per ilgus metus atidavė galias žmonių renkamiems teisėkūros susirinkimams. Ši politinė reforma prasidėjo su Anglijos Didžiąja laisvių chartija ir daugelyje kitų šalių įvyko devynioliktajame amžiuje.

Kai monarchai priešindavosi pasikėsinimams į jų valdžią, paprastai netekdavo sosto, o kartais ir galvos. Kai nusileisdavo, tapdavo nominaliais vadovais, bet kartu nuramindavo konservatorius, kad jų interesai saugūs.

Monarchai taip pat veikia kaip tam tikras politinis draudimas, mat gali įsikišti šalį apėmus krizei. Garsus pavyzdys – Ispanijos karalius Jonas Karolis I, padėjęs numalšinti jo vardu 1981 m. pradėtą valstybės perversmą. Per televiziją jis paliepė ginkluotosioms pajėgoms grįžti į kareivines, tuo pat metu bendraudamas su pagrindiniais generolais po vieną, taip neleisdamas jiems susikoordinuoti tarpusavyje. „Netflix“ seriale „Karūna“ pasakojama beletrizuota istorija, kaip karalienė Elžbieta II sutrukdė giminaičio lordo Mountbatteno perversmo planui, premjero pareigas einant Haroldui Wilsonui.

Vis dėlto kai kurie tariamai konstituciniai monarchai pagarsėjo kurstę perversmus prieš savo pačių vyriausybes. Užuot malšinęs karinių pučų kurstytojus kaip Jonas Karolis, Tailando karalius Bhumibolas Adulyadejas per 70 valdymo metų palaikė dešimt perversmų. O karalienės Elžbietos atstovas Australijoje seras Johnas Kerras 1975 m. sukėlė konstitucinę krizę, įsakęs nušalinti išrinktąjį ministrą pirmininką Goughą Whitlamą.

Parlamentinėse sistemose įgaliojimus vyriausybei suteikiantys monarchai kartais gali sumaniais sprendimais padėti politinėms partijoms išeiti iš aklavietės. Ištikus kitoms krizėms, monarchas gali tapti centrine nacionalinio pasipriešinimo užpuolikams ašimi. Per Antrąjį pasaulinį karą Norvegijos karalius Hokonas VII nepripažino nacių kolaboranto Vidkuno Quislingo vyriausybės ir karo metus praleido išvykęs iš šalies.

Monarchai taip pat gali per krizę apginti mažumas. Maroko, Danijos ir Bulgarijos konstituciniai monarchai dėjo specialias pastangas apsaugoti žydus per Antrąjį pasaulinį karą. Maroko karalius Mohamedas V nesutiko paklusti Viši režimo įsakymui per karą sugauti visus žydus, o, pasak populiarios abejotino tikrumo istorijos, Danijos karalius pats nešiojo geltonąją Dovydo žvaigždę.

Mūsų laikais monarchijos kuriama simbolinė vienybė gali pažaboti daugiausia bėdų keliančias populizmo atmainas. Tokie populistai demagogai kaip Viktoras Orbanas Vengrijoje, Recepas Tayyipas Erdoganas Turkijoje ir Jaroslawas Kaczynskis Lenkijoje paprastai teigia turį išskirtinį, kone mistinį ryšį su „tauta“, kurią jie vieni gali apsaugoti nuo elito, ir demonizuoja oponentus, vadindami juos „tautos priešais“. Tačiau tokie teiginiai neveikia konstitucinėje monarchijoje. Tautos įkūnijimo pareigos čia jau užimtos, ir bet kuris kitas asmuo simbolinės galios gali sukaupti tik ribotai.

Pažvelgus į Erdoganą, pristatantį save kaip naująjį sultoną, ar mirusį Venesuelos vadovą Hugo Chavezą, mėgusį lygiuotis į prezidentą iki gyvos galvos Simoną Bolivarą, sunku įsivaizduoti, kaip galėtų atsirasti toks britų, danų ar norvegų atitikmuo. Arčiausiai to būtų toks trikdantis lyderis kaip buvęs JK premjeras Borisas Johnsonas, kuris, neapsikentęs savo vyriausiojo patarėjo, aikštingai rėžė: „Aš esu fiureris. Aš karalius, kuris priima sprendimus.“

Kai sistemos viršūnėje sėdi monarchas, šis teiginys subliūkšta. Tai patvirtina ir Pasaulinės populizmo duomenų bazės duomenys, rodantys, kad konstitucinių monarchijų politinėse kalbose populistinės retorikos būna mažiau.

Be abejo, iš tikrųjų būti konstituciniu monarchu yra pragariškas darbas. Konstitucinis monarchas tam tikra prasme yra visuomenės kalinys, reikalingas tik ceremonijoms, leidžiantis dienas karpydamas kaspinus ir sakydamas blankias kalbas, o kiekvienas jo judesys narstomas pramogai. Nieko nuostabaus, kad kai kurie karališkosios šeimos nariai palieka tokį gyvenimą. Paspruko ne tik princas Harris – 2021 m. titulo atsisakė Japonijos princesė Mako, o neseniausiai į Jungtines Amerikos Valstijas lagaminus susikrovė Danijos princas Joachimas.

Svarstant, ar prisijungti prie Harrio ir palikti karūną, jamaikiečiams ir kitiems praverstų apgalvoti, kodėl konstitucinė monarchija išliko tokia sėkminga dvidešimt XXI amžiuje. Karalius Karolis gali atrodyti archajiškos sistemos liekana, ir nekyla abejonių, kad jo įtakos zona ateinančiais metais susitrauks, tačiau ji neišnyks ir karūnai pavaldžioms teritorijomis tai gali būti labai gera žinia.

Tomas Ginsburgas, Čikagos universiteto tarptautinės teisės ir politikos mokslų profesorius

Autorių teisės: „Project Syndicate“, 2023 m.

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

