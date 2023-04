R. Paliulis. Ar skaitmenizacijos įrankių nenaudojimas išpučia statybų kainas?

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Statistikos departamento duomenimis, nuo 2021 m. gruodžio iki 2022 m. gruodžio mėnesio statybos sąnaudų elementų kainos padidėjo 17,5%. Apie tai kalbama daug ir išsamiai, vystytojai ir statytojai aiškina to priežastis, kurios daugiausiai koncentruojamos į karą Ukrainoje, infliaciją ir dėl to brangstančias statybų medžiagas. Bet ar augančių statybų kainų priežastys slypi tik tame? Mažai kas kalba apie statybinių darbų kainą ir kaip šioji yra skaičiuojama, kad administracinių kaštų dalis gali sudaryti net dešimtadalį bendros statybų kainos. Ar gali būti taip, kad šalies statybų bendrovių nelankstumas ir skaitmenizacijos įrankių nenaudojimas lemia išpūstas statybinių darbų kainas?

Bendra statybų kainos nustatymo formulė yra paprasta: medžiagų savikaina plius administravimo išlaidos ir planuojamas bendrovės pelnas. Tokia ja vadovaujasi visi statybų rinkos žaidėjai. Skirtumai čia atsiranda tada, kai pradedama gilintis į tai, kaip bandoma ar nebandoma efektyvinti administravimo kaštus ir kiek pastangų skirti bei kokius įrankius naudoti projekto planavimui.

Nors veiklos skaitmenizavimas jau yra tapęs norma daugelyje sektorių, deja, statybose tai vis dar nėra status quo. O tai yra esminis komponentas modernioje bendrovėje, kuris padeda administravimo kaštus prognozuoti tiksliau, klaidas pastebėti laiku ir taip biudžetus skaičiuoti lanksčiau. Skaitmenizacijos įrankiai statybų versle leidžia detaliau suvokti galimą kainų kitimą ir taip priimti teisingus sprendimus, neišpučiant bendros kainos tik dėl saugumo pojūčio.

Kaip tai veikia? Skaitmenizacija statybose leidžia sekti duomenis apie kainas realiu laiku, numatyti biudžetus pagal akimirkos tikslumo duomenis, kas koreguoja ne tik medžiagų savikainą, bet ir administravimo kaštus. Jei, pavyzdžiui, bendrovei, neturinčiai technologinių pajėgumų duomenų analizei, reikia penkių analitikų, tai įmonė, kurioje duomenys analizuojami pasitelkiant IT sprendimus, gali geriau, greičiau ir tiksliau tai daryti vos su vienu-dviem specialistais. Tai taupo administravimo kaštus.

Negana to, naudojantis IT sprendimais statybų versle galima per trumpą laiką apdoroti daugiau duomenų, projektui reikalingų medžiagų kiekį „pjaustyti“ smulkiausiais pjūviais taip išgryninant efektyviausias sąmatas.

Jei senoviniais būdais veikiančios statybų bendrovės sąmatoje nusimato kainą bendroms medžiagų grupėms pagal vidurkį rinkoje, tai pasitelkiant IT sprendimus per trumpą laiką galima tas grupes išsmulkinti iki konkrečių medžiagų ir tikslių jų kiekių. Tai padeda įsivertinti realią medžiagos kainą ir nepūsti biudžeto vardan saugumo pagalvės.

Skaitmenizuoti įrankiai taip pat leidžia sekti duomenis apie statybų bendrovės darbo jėgą realiu laiku: žinoti, kuris darbininkas, kada, ką ir kur daro ir greitai jį permesti į kitą projektą. Be to, skaitmenizacija padeda identifikuoti projekto klaidas nesulaukus projekto pabaigos ir jas spręsti be didesnių finansinių išlaidų bei atrasti racionalesnius sprendimus išlaikant objekto techninius reikalavimus.

Visa tai reiškia, kad jau projekto biudžeto skaičiavimo etape nereikia ieškoti, kaip sau pasidėti pagalvę, jei kas nors pasikeistų, t. y. nereikia didinti maržos, administracinių kaštų vardan saugumo, nes IT sprendimai leidžia iš anksto, remiantis dideliu kiekiu praeities duomenų, numatyti tikslius ir optimizuotus kaštus.

Tad kodėl vis dar vos kelios statybų bendrovės yra skaitmenizavusios procesus?

Priežasčių toli ieškoti nereikia. Visų pirma, vadovaujamasi moto – netaisyk to, kas veikia. Kam kažką keisti, jei dirbant taip, kaip dirbta dvidešimt metų, viskas veikia, pelnas auga, verslas klesti. Vis dėlto rinka, vadovaudamasi tokia logika, judėti į priekį negali, ir pokyčiui postūmį padaryti gali tik patys rinkos žaidėjai bei klientai, reikalaudami ieškoti būdų efektyviau skaičiuoti statybų kainą ir planuoti procesus.

Antra, kompetencijų stagnacija: ilgus metus veikiančios statybų bendrovės moka dirbti taip, kaip mokėjo pradėdamos veiklą. Skaitmenizacija yra nemažas žingsnis į priekį, reikalaujantis atnaujinti žinias, priimti technologijas, rasti papildomų, šiuolaikiškų kompetencijų bendrovės viduje ar išorėje. Deja, tai nėra paprastas procesas: kompetencijų rinkoje trūksta ir jas reikia užsiauginti nuo nulio.

Trečia, vardai mūsų rinkoje iki šiol reiškė viską. Jei esi žinoma bendrovė, pasižymėjusi gera darbų kokybe, tau nereikia persistengti, kad galėtum sėkmingai vystyti verslą. Tokia nuotaika vis dar gyvena nemažai rinkos žaidėjų. Vis dėlto situacija kinta, tik laiko klausimas, kada rinkos senbuviai tai supras: kokybiškai stato beveik visi, tai jau tapo norma ir nebėra konkurencinis privalumas. Norint laimėti konkurencines kovas, visi privalės pradėti ieškoti, ką dar pasiūlyti. O šiandien natūralus žingsnis – veiklos ir procesų skaitmenizacija tam, kad biudžetai būtų suskaičiuoti tiksliau, resursai panaudoti efektyviau ir sprendimai numatyti geriau.

Tad taip – skaitmenizacija statybų sektoriuje padarys didelį pokytį ir laimėtojais čia taps klientai. Belieka tik tikėtis, kad tai pradės vykti sparčiau nei vyksta dabar, nes tai būtina rinkos judėjimui į priekį ir statybų kainų optimizavimui.

Komentaro autorius - Romas Paliulis, Generalinės rangos ir statybos bendrovės „Gilesta“ vadovas

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

