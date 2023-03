M. Kalanta. Taivano puslaidininkių investicijos – paradigminis Lietuvos pramonės politikos pokytis?

Instituto nuotr.

Prieš kurį laiką Lietuvos daiktų interneto prietaisų projektuotoja ir gamintoja „Teltonika“ pasirašė investicinę sutartį su Taivano Pramonės technologijų tyrimų institutu. Sutartis leis „Teltonikai“ perimti puslaidininkių gamybos technologijas bei šių technologijų pagrindu Lietuvoje įsteigti lustų projektavimo ir gamybos centrą.

Kelias iki šios sutarties buvo ilgas ir duobėtas, o šio kelio pradžioje daug kam atrodė, kad jis net ne kelias ir niekur nenuves, nebent - į prarają. Puikiai dar pamename Taivano atstovybės Lietuvoje atidarymą ir jį lydėjusį Kinijos pyktį: staigų Lietuvos eksporto į Kiniją ir importo iš Kinijos apribojimą, Lietuvos įmonių nepasitenkinimą dėl prarastos rinkos ir nutrūkusio kai kurių kritinių komponentų tiekimo, Kinijos pastangas spausti Lietuvos Vyriausybę, grasinant Lietuvoje gamyklas įsteigusiems užsienio investuotojams ir pan.

Be to, matėsi, kad bendradarbiavimo su Taivanu siekusi Lietuvos Vyriausybė ir pati iki galo nežinojo, ar toks kelias perspektyvus ir ko apskritai iš šio bendradarbiavimo tikėtis. Tad akcentuota ir vertybinė, ir pragmatinė politika, siekta pakeisti prarastą Kinijos rinką Taivano rinka, ieškota galimybių pritraukti Taivano investicijas, ypač - puslaidininkių srityje. Tad būta daug eksperimentavimo, improvizavimo, neapibrėžtumo – ir visa tai gana didelio opozicijos, nukentėjusio verslo ir kai kurių užsienio partnerių spaudimo akivaizdoje.

Aišku, sutartis – tai dar ne gamykla, bet dabar net ir anksčiau skeptiškai nusiteikusieji sutinka, kad rezultatas įspūdingas. Tačiau, ką jis reiškia platesniame ekonomikos ir ekonominės politikos kontekste, ypač Vyriausybės plačiai akcentuojamo tikslo pereiti prie aukštos pridėtinės vertės ekonomikos kontekste? Arba jei paprastai, kaip Taivano puslaidininkių investicijos gali Lietuvą prie šio tikslo priartinti? Tam reikalinga pastudijuoti šalių ekonominio perėjimo mokslinius tyrimus, pasižiūrėti į ligšiolinę Lietuvos patirtį bei paanalizuoti Lietuvos pramonės statistiką.

Kaip vidutinių pajamų šalys tampa aukštos pridėtinės vertės ekonomikomis? Praeito amžiaus antroje pusėje įprastas kelias buvo pasitelkiant tikslingą pramonės politikų derinį, apimantį palaipsninę industrializaciją, importo pakeitimą (užuot importavus komponentus, pasigaminti savo), protekcionizmą (vietinių įmonių apsaugą nuo konkurencijos iš užsienio), vertikalią integraciją (vietinių tiekimo grandinių suformavimą), techninių įgūdžių stiprinimą bei technologinių pajėgumų didinimą, suformuoti stiprias konkrečias pramonės šakas bei subrandinti „nacionalinius čempionus“ – įmones bei jų grupes, pajėgias kurti bei gaminti globaliu mastu konkurencingus produktus. Šiuo keliu ėjo Korėja, Taivanas, Suomija.

Globalizuotame pasaulyje tokia politika mažiau tinkama ir galima. Šalys gana anksti supranta laisvos prekybos ir dalyvavimo globaliose vertės grandinėse (GVG) naudą ir to dėka gana greitai pasiekia vidutinį išsivystymo lygį. Kartu tai apriboja vyriausybių galimybes (ir norą) apsaugoti ir auginti vietines įmones: importo pakeitimas ir protekcionizmas mažiau galimi, o ir dažnai neefektyvūs, vietinių įmonių įsitraukimas į išskaidytas GVG lengvai pakeičia vertikalios integracijos poreikį.

Nepaisant stipriai pasikeitusios aplinkos, tikslas ir toliau iš esmės išlieka toks pats – pasiekti, kad šalies ekonomikos pagrindą sudarytų įmonės, kurios yra savo GVG kūrėjos ir valdytojos bei veikia aukščiausios pridėtinės vertės GVG grandyse. Vis tik pasikeitusioje aplinkoje to pasiekti nėra lengva. Besivejančiose šalyse vietinės įmonės, būdamos mažiau pažangios, paprastai nėra pajėgios lygiaverčiai konkuruoti su išsivysčiusių šalių įmonėmis, tad savo konkurencinį pranašumą atranda žemesnės pridėtinės vertės GVG grandyse – žemo kompleksiškumo komponentų gamyboje ar galutinių produktų surinkime – ir jose gali ilgam užsilikti. Tai dar vadinama vidutinių pajamų spąstų grėsme. Tuo tarpu įmonės, kurios yra pažangios ir pajėgios kurti ir valdyti savo GVG, gali susidurti su riboto priėjimo prie kritinių komponentų ir technologijų užsienio šalyse problemomis, tad prarasti gebėjimą eiti technologijų priešakyje ir lėčiau augti.

Dar neseniai manyta, kad vien pats vietinių įmonių įsitraukimas į GVG skatina jas judėti į aukštesnės pridėtinės vertės grandis. Vis tik pastaruoju metu sukaupti įrodymai rodo, kad taip atsitinka retai. Kitas įprastas pasirinkimas – aukštos pridėtinės vertės ekonomiką importuoti iš užsienio, pritraukiant daugiau tiesioginių užsienio investicijų (TUI). Manoma, kad šalies ekonomika taps pažangesnė, jei šalyje veiks daugiau užsienio kapitalo įmonių, kurios, žinoma, gamina pažangesnius produktus, yra našesnės, technologiškai pajėgesnės, darbuotojams moka didesnį darbo užmokestį ir pan.

Turėti didelį užsienio kapitalo įmonių sektorių šaliai yra naudinga, nes jos prisideda prie bendro ekonomikos augimo ir kokybiško užimtumo. Tačiau kita vertus, užsienio kapitalo įmonės nėra savaime linkusios su vietinėmis įmonėmis dalintis technologijomis ir žiniomis. Be to, joms mažiau reikalingos sąsajos su šalies švietimo ir inovacijų sistema, nes jos dažnai darbuotojų įgūdžius ugdo pačios, o inovacijas kuria savo kilmės šalyse. Be to, jei reguliacinė ar mokestinė aplinkos taps mažiau palankios arba darbo sąnaudos per didelės, jos bet kada gali išsikelti į kitas šalis. Tad ilgainiui kyla grėsmė, kad susiformuos dviguba ekonomika: pažangus ir našus, bet mobilus užsienio kapitalo sektorius, o vietinės įmonės ir toliau liks mažiau pažangios ir našios, ar patirs priėjimo prie komponentų trukdžių ir dėl to lėčiau augs.

Tyrimai rodo, kad efektyvus būdas vietinėms įmonėms judėti į aukštesnės pridėtinės vertės GVG grandis, o jau tokiose grandyse esančioms – lengviau prieiti prie kritinių technologijų ir komponentų, yra vietiniai tiekimo tinklai, jungiantys šalyje veikiančias užsienio kapitalo ir vietines įmones. Jei vietinės įmonės užsienio kapitalo įmonėms tiekia komponentus ar paslaugas, jos turi didesnę galimybę ir patiria didesnį spaudimą mokytis. Tai vyksta tiek dėl tokiose situacijose didesnio užsienio kapitalo įmonių atvirumo bei griežtesnių kokybės reikalavimų, tiek dėl darbuotojų judėjimo, tiek dėl bendradarbiavimo kitokiais formatais. Taip pat jei užsienio kapitalo įmonės šalyje gamina kritinius komponentus ir tiekia pažangioms vietinėms įmonėms, pastarosios ne tik išvengia jau minėtų rizikų, bet taip pat turi didesnę galimybę bendromis pastangomis tuos komponentus toliau vystyti.

Šiame kontekste svarbus politikos tikslas yra paskatinti, kad tokios vietinės tiekimo grandinės atsirastų. Pagrindinis to instrumentas – koordinuota ir tikslinė pramonės politika, kuri strategiškai suderina TUI pritraukimo prioritetus su vietinės pramonės potencialu ir plėtros galimybėmis, o čia savo ruoštu įsijungia finansų, įgūdžių, inovacijų sistemų potencialas ir galimybės. Tokioje politikoje pritraukti TUI į sektorių, kuriame nėra vietinių įmonių arba kurių plėtros potencialas silpnas ne tiek tikslinga, kiek stengtis jas pritraukti ten, kur veikia daug įmonių, kur gerai išvystytas įgūdžių rengimas, kur jau egzistuoja technologijų ir inovacijų bazė.

Pastarojo dešimtmečio Lietuvos ekonominis vystymasis atitiko tipinį vidutinį išsivystymo lygį pasiekusios šalies kelią. Po 2009 m. krizės stipriai išaugo Lietuvos pajėgumas eksportuoti, kam būta ypač palankios institucinės ir politinės aplinkos. Eksportas augo sparčiai, dažnai dviženkle apimtimi, didėjo eksporto konkurencingumas. Pagal užsienio prekybos ir BVP santykį Lietuva tapo viena pirmaujančių šalių Europos Sąjungoje (ES). Įmonės giliai integravosi į GVG. Taip pat gerokai didesnį dėmesį pradėta skirti TUI pritraukimui.

Tačiau Lietuvos ekonomikos sudėtingumas išliko gana žemas, o gebėjimas eksportuoti aukštos pridėtinės vertės aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų produktus ir žinioms imlias paslaugas iki šiol nebuvo didelis ir nelabai didėjo. Tai rodo, kad vietinės įmonės į aukštesnės pridėtinės vertės GVG grandis nepereina, o jose jau esančios dar mažos. Be to, nesenas Kinijos pyktis parodė, kad pastarosios gali būti pažeidžiamos kritinių komponentų tiekimo sutrikimų.

Šiame kontekste ligšiolinė Lietuvos TUI skatinimo politika pasižymėjo dviem bruožais. Pirma, jos rezultatyvumas nebuvo didelis. Nors investicinių projektų pritraukta daug, tačiau jų finansinė vertė vidutiniška – Lietuvos sukauptų įeinančių TUI ir BVP santykis gerokai atsilieka nuo ES vidurkio.

Antra, Lietuvos TUI politika pirmenybę teikė TUI diversifikacijai, bet ne specializacijai. Nors diversifikavimas padeda mažinti išorinių sektorinių šokų rizikas, tačiau neleidžia specializuotis, sutelkti resursus, atsižvelgti į vietines galimybes ir stipriąsias puses ir pasiekti proveržio kurioje nors srityje. Tad vietinių tiekimo grandinių kūrimas ar modifikavimas nebuvo prioritetas. Tai girdėjosi ir iš kai kurių investuotojų, kurie nerasdami vietinių tiekėjų turėjo jų ieškoti aplinkinėse šalyse. Taip pat nebuvo skiriama didesnio dėmesio pagalbai ar paskatinimui kurti vietinius tiekimo tinklus vietinėms įmonėms, kurios jau yra savo GVG formuotojos ir valdytojos.

Iš esmės, iki šiol Lietuvos TUI politika labiau buvo užimtumo (kokybiškesnės darbo vietos ir didesni atlyginimai), bet ne perėjimo į aukštesnės pridėtinės vertės ekonomiką politikos dalis.

Taivano puslaidininkių investicijų atveju matome visiškai kitokią prieigą. Nors iš pradžių gal ir nežinota, kokį vaidmenį Taivano puslaidininkiai gali vaidinti Lietuvos ekonomikoje, galiausiai tikslingai koncentruotasi į sektorių, kuris pastaraisiais metais išgyveno spartų augimą, o jame veikiančios įmonės tapo reikšmingomis globaliomis žaidėjomis ir savo GVG valdytojomis. Šis sektorius pagal statistikoje naudojamą Ekonominių veiklų rūšių klasifikatorių yra C26 ir apima kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybą. Šalia kitų, čia patenka lazerių įmonės ir jau pradžioje minėta „Teltonika“. Tai – viena iš inžinerinės pramonės šakų, kurios plėtra įspūdinga. Valstybės duomenų agentūros duomenimis nuo 2014 iki 2021 m. jos sukuriama pridėtinė vertė augo 3 kartus, o dalis visoje inžinerinėje pramonėje nuo 10 iki 19%; panašiu tempu augo ir našumas dirbtai valandai, kuris dabar beveik du kartus viršija inžinerinės pramonės vidurkį.

Galiausiai turime retą ir Lietuvoje tokia apimtimi dar nematytą derinį: politinį tikslą pritraukti itin reikšmingas puslaidininkių pramonės investicijas bei iš Lietuvos valdomas GVG, kurios pajėgios šias investicijas integruoti į savo tiekimo grandines. Būtent tai leidžia kalbėti apie pramonės politikos paradigminį pokytį. Aišku, tokia politika – tai didelis lošimas su dideliais statymais ir didelėmis rizikomis. Bet galimas išlošis taip pat didelis, nes šiuo atveju Lietuva kaip niekad yra pasiruošusi ne tik pritraukti TUI, bet ir iš jos gauti didžiausią ilgalaikę naudą savo ekonomikai. Jei tokios politikos turėtume daugiau, greitai jokie vidutinių pajamų spąstai taptų nebaisūs.

Komentaro autorius - Marius Kalanta, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto podoktorantūros stažuotojas

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

