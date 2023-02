R. Terleckas. Parodykit geresnį lyderį nei J. Bidenas

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

JAV prezidento Joe Bideno vizitas Kyjive ir Varšuvoje, iš esmės minint Rusijos kariuomenės invazijos į Ukrainą metines, anksčiau ar vėliau istorikų bus vertinimas kaip drąsus, išmintingas žingsnis, ginant pasaulio demokratines vertybes.

J. Bidenas labai aiškiai ir įtaigiai parodė Rusijos diktatoriui Putinui, kad jo beprotiški planai pertvarkyti nusistovėjusią tvarką yra pasmerkti nebūčiai.

JAV prezidento kalboje Varšuvoje skambėjo daug įkvepiančių frazių. Jis pabrėžė, kad Putinui nepavyko suskaldyti NATO, o Vakarai nepavargs padėti Ukrainai apsiginti nuo agresorės. JAV vadovas teigė, kad per šį karą visos demokratijos laikė egzaminą, tačiau NATO pavyko išlikti vieningai.

Galima būtų papriekaištauti, kad pasirengti egzaminui užtruko pernelyg ilgai, kad jis dar vis laikomas ir iki teigiamo vertinimo dar reikės kovoti, bet einama teisingu keliu.

„Autokrato apetito negalima numalšinti – jam galima tik pasipriešinti. Autokratai supranta tik vieną žodį – ne, ne, ne. Ne, tu neužimsi mano šalies. Ne, tu neatimsi mano laisvės. Ne, tu neatimsi mano ateities“, – audringą vakarą Varšuvoje kalbėjo J. Bidenas. Toks teiginys turėtų pasiekti Prancūzijos ir Vokietijos vadovų ausis – autokratai supranta tik jėgos kalbą, o telefoninė diplomatija rodo silpnumą, kuriuo mėgaujasi bunkerio gyventojas ir kuris leidžia jam svaigti nuo mesijo, kuris suvaldys supuvusį Vakarų pasaulį, vaidmens. „Real politic“ skęsta realybės akivaizdoje, ir jokios tuščios mantros jos neatgaivins, tuo norisi tikėti.

„Kyjivas vis dar stovi. Ir demokratija vis dar stovi. Kyjivas išlieka išdidus, išlieka aukštas ir, svarbiausia, išlieka laisvas“, – ši JAV prezidento frazė netrukus bus įtraukta į istorijos vadovėlius kaip chrestomatinis drąsios kalbos pavyzdys.

Nepaliks vienų

Lietuvos piliečiams turėjo įstrigti kitas teiginys – NATO pasirengusi ginti kiekvieną centimetrą ar colį savo sąjungininkų žemės. Reikėtų suprasti, kad nebūsime palikti suvalgyti, kaip kad atsitiko Molotovui su Ribbentropu patvirtinus išgamų Hitlerio ir Stalino planus.

Karti patirtis sako, kad skambūs žodžiai ne visuomet virsta darbais, bet kaip moko Šventasis Raštas: „Pradžioje buvo Žodis. <...> Šviesa spindi tamsoje, bet tamsa jos neužgožė.“

Kad tamsa neužgoš vilties, reikia ne tik tikėti, bet ir už ją kovoti. J. Bidenas rodo, kad dar turi jėgos tai daryti. Ne tik rusai vis bando pasišaipyti iš JAV prezidento amžiaus ir vadina jį neadekvačiai besielgiančiu senuku, kuris sunkiai susivokia realybėje. Galbūt jo eisena nėra tvirta, bet parodykit man dar nors vieną lyderį, kuris ryžtųsi dešimt valandų kratytis traukiniu, kad pasakytų: „Kyjivas vis dar stovi. Ne, tu neatimsi mano ateities.“ Negaliu pažvelgti į Putino sielą, jei jis tokią turi, bet neabejoju, kad baimės demonai jį bunkeryje lanko dažnai ir didina nevisavertiškumo kompleksą.

Vaikiškai noriu pasidžiaugti, kad krito dar vienas mitas – neva Rusijos propagandos kūrėjai yra išskirtiniai ir nepaprastai gabūs. J. Bideno komanda vienu kirčiu šį melą paneigė. JAV prezidentas Putino kreipimąsi į savo pakalikus nustūmė į paraštes, nes buvo priekyje ir dar pasiliko laiko Varšuvoje tarti paskutinį žodį.

Nusilpęs bunkeris

Jei ne profesinė pareiga, Rusijos valdovo kalbos nebūčiau klausęsis, nes nelaukiau jokių naujų įžvalgų. Kliedesiai, kad Vakarus užvaldė šėtonas, besiklausančiųjų salėje migdo net artimiausius Putino sėbrus. Grasinimai panaudoti branduolinį ginklą irgi jau girdimi senokai. Be jokios abejonės, nesveikos psichikos žmogus gali paspausti mygtuką, kuris sunaikintų pasaulį, bet nėra kito kelio, tik aiškiai pasakyti: „Ne, tu neužimsi mano šalies“, ir mokytis iš padarytų klaidų. O jų būta. Pirmiausia delsta suteikti Ukrainai ginklų, kurių ji prašė nuo karo pradžios. Jei būtų buvę ryžtingų sprendimų, šiandien nereikėtų sukti galvos, ar Putinas dar gali pasiekti atominį mygtuką. Didžiausia klaida, kurią darome iki šiol, – nesuvokimas, kad už mūsų dvejones ukrainiečiai kasdien sumoka šimtais gyvybių. Laikas nenumaldomai tiksi ir didina kraujo upes, kuo ilgiau diskutuosime apie „raudonas linijas“, tuo labiau mūsų sąžinę slėgs žmonių netektys.

Rusija įsitraukė į puolimo kampaniją, kad išsekintų Ukrainos pajėgumus ir Vakarų kantrybę. V. Putinas mobilizuoja daugiau karių ir Rusijos gynybos pramonę. Valerijaus Gerasimovo doktrina – totalus karas, apimantis viską – nuo kibernetinio karo iki ekonominės prievartos. Rusai bando įgyti pranašumą prieš Ukrainos sąjungininkų tankams atvykstant į mūšio lauką.

Per dieną nelaimėsime

Rusijos ir Ukrainos laukia puolimų ir kontrpuolimų metai, kurie užsitęs, jei Vakarai ilgai svarstys, kurie ginklai tinka kovai, o kurie – ne. Laikas tiksi, kraujas liejasi.

Jei iki vėlyvo rudens karas vis dar bus aklavietėje, Putinas tiki, kad kai kurios Vakarų vyriausybės pasiūlys, jog atėjo laikas ne tik kovoti, bet ir kalbėtis. Jį jau guodžia kai kurių Amerikos respublikonų planai apriboti paramą Ukrainai, ir tikriausiai jis tikisi, kad 2024 m. rinkimus laimės prezidentas, pasirengęs žemę išmainyti į taiką. Tačiau Volodymyras Zelenskis neatiduos savo šalies.

Negaliu nesutikti su lordo Marko Sedwillo, 2017–2020 m. ėjusio Didžiosios Britanijos nacionalinio saugumo patarėjo pareigas, nuomone.

Anot jo, nors šio karo baigtis tebėra neaiški, Vakarų šalių vyriausybės jau gali padaryti kelias svarbias išvadas.

Pirma, Putinas visada laikė Ukrainą (ir Baltarusiją) Didžiosios Rusijos dalimi. Kad ir kokie neapgalvoti atrodytų šie pareiškimai, privalome juos vertinti rimtai ir suteikti pažeidžiamoms šalims priemonių apsiginti, taip atgrasydami nuo agresijos. Kartu turėtume investuoti į savo gynybos pramonę, kad, nelaikydami milžiniškų atsargų taikos metu, prireikus galėtume greitai išplėsti ginkluotės gamybą iki karo veiksmų lygio.

Antra, NATO turėtų perbalansuoti savo pajėgas, kad apsaugotų Rytų Europą ir Skandinaviją veiksmingesnėmis įprastinėmis pajėgomis, taip pat branduoliniu skėčiu, ir išplėsti branduolinio atgrasymo priemones už savo sienų. Švedijos ir Suomijos įstojimas į NATO padvigubins Aljanso sieną su Rusija ir padidins jo karinius pajėgumus šiaurinėje ašyje, kuri driekiasi nuo Šiaurės Atlanto prekybos kelių ir interneto kabelių iki naujai prieinamos Arkties. Didžioji Britanija būtų natūralus pasirinkimas vadovauti naujai NATO Šiaurės vadavietei, nes ji yra didžiausia karinė galia regione. Taip pat Vidurio ir Rytų Europoje turėtų būti dislokuotos efektyvesnės, didesnės parengties pajėgos.

Nors NATO vadovų įsipareigojimas laikytis V straipsnio, t. y. kolektyvinės teritorijos gynybos, yra tvirtas, mūsų atsakas į branduolinių ginklų panaudojimą už NATO teritorijos ribų išlieka dviprasmiškas. Aljansas turėtų parodyti Rusijai, kad į bet kokį branduolinių ginklų panaudojimą Ukrainos teritorijoje gali būti atsakyta jėga. Branduolinis atgrasymas kelia siaubą, tačiau dar didesnį siaubą kelia izoliuotas, desperatiškas autokratas, neteisingai įvertinęs mūsų ryžtą ir paspaudęs mygtuką.

Vakarai turėtų iš naujo investuoti į santykius su tokiomis šalimis kaip Brazilija, Indija, Pietų Afrika, Turkija ir Persijos įlankos valstybės. Nors daugelis šalių baiminasi agresyvių kaimynų ir tik nedaugelis palaiko Putino invaziją, jos taip pat skundžiasi Vakarų arogancija ir dvigubais standartais.

Anot lordo, seni draugai, kuriuos pamiršome, palankiai vertina Kinijos investicijas ir jos begalinį apetitą žaliavoms, nuo kurių priklauso šiuolaikinė ekonomika ir ekologiškas perėjimas. Daugiau privačių Vakarų investicijų „pasaulio pietuose“ galėtų būti išlaisvintos, jei jas paremtų politinės investicijos į tvarius ir stabilius santykius.

Krizė suteikia galimybę stabilizuoti santykius su Kinija. Nors ši pakartojo Putino nusiskundimus dėl NATO, tai nėra autokratijos arsenalas: Rusijai nebuvo tiekiami jokie ginklai. Prezidentas Xi Jinpingas perspėjo dėl branduolinės eskalacijos. Kinija nusipirko rusiškos naftos ir dujų mažiausiomis kainomis. Ir susilaikė balsuodama JT, pasmerkiant Rusiją, užuot rėmusi savo „neribotų galimybių“ sąjungininkę.

Stebėdamas karą Ukrainoje, Xi turi suprasti: kad ir koks būtų karinis atsakas į Kinijos įsiveržimą į Taivaną, neišvengiamai būtų taikomos ekonominės sankcijos, kurios turėtų rimtų padarinių tiek Kinijos, tiek Vakarų ekonomikai, taip pat būtų padaryta papildoma žala pasaulio pietų šalims, į kurias Kinija tiek daug investavo. Kaip karinis atgrasymas buvo strateginio stabilumo pagrindas per Šaltąjį karą ir galiausiai atpalaidavimo, taip ir šiame amžiuje Vakarų ir Kinijos strateginio stabilumo ir atpalaidavimo pagrindas galėtų būti ekonominio ir karinio atgrasymo derinys. Ir tai nebūtinai reiškia atsiskyrimą. Ginčas dėl šnipinėjimo balionų rodo, kad nesuvaldyti santykiai krypsta į konfrontaciją. Vašingtonas ir Pekinas turėtų pradėti rimtai kalbėtis, kaip to išvengti.

Vieningas Vakarų ryžtas yra labai svarbus, jei norime įgyvendinti Ukrainos karo pamokas. Nors ligšiolinis bendradarbiavimas žavėjo, Vakarų vienybei gresia pavojus. Protekcionistinės priemonės, tokios kaip Amerikos infliacijos mažinimo įstatymas, svarbiausių tiekimo grandinių perkėlimas į kitas valstybes, o ne į draugų šalis, prekybos ir investicijų teisės aktų nuostatų dėl nacionalinio saugumo naudojimas prieš sąjungininkus, ir nuolatinis nepakankamas Europos investavimas į gynybą – visa tai yra trintis, kuria naudojasi priešininkai. Mūsų besidubliuojančios partnerystės, įskaitant G 7, ES, NATO, sudaro pusę pasaulio ekonomikos ir dar daugiau pasaulio investicijų į gynybą ir vystymąsi. Ši kolektyvinė jėga yra lemiama, jei ji yra vieninga. Turėtume to nepamiršti artimiausią dešimtmetį bendraudami su Rusija ir Kinija. O Lietuvos diplomatai drąsiai ir garsiai šnekėti, kad privalome kovoti už vertybes, kad ir kaip jos atrodytų naiviai.

Vienas iš tekstų, kuriuos radau feisbuke ir kuris patraukė dėmesį yra Lietuvos užsienio reikalų viceministro Manto Adomėno matymas ir pamąstymai. Galbūt jau jį esate skaitę, bet dar kartą noriu priminti (kalba neredaguota).

Mintys karo metų išvakarėse

Mantas Adomėnas

Pirma

Priešpaskutinį kartą buvau Kijeve prieš metus, lygiai savaitę prieš karo pradžią. Tom pačiom dienom, apie Vasario 16-tąją, atvykau į Kijevą ir šiemet. Aną kartą buvo daug neaiškumo, savotiškos neperregimybės: kada prasidės karas (kad prasidės, abejonių nebuvo), kuriomis kryptimis, kaip Ukrainai pavyks atsilaikyti.

Dabar aiškumo daugiau. Vienas dalykas visiškai aiškus: Ukrainos pergalei tiesiog nėra alternatyvų. Kiekvieną kartą, kai kas nors mišrioje (t.y., vakariečių ir rytų europiečių) kompanijoje pradeda svarstyti apie „karo pabaigos scenarijus“, man ant liežuvio ateina Hektoro frazė iš Homero Iliados. Trojiečiams svarstant, ar danguje pasirodęs pranašingas ženklas palankus ar nepalankus eiti į mūšį, Hektoras juos nutraukia tokiais žodžiais: „Vienas ženklas geriausias – stoti ginti tėvynę!“ Svarstymai apie karo baigmę beprasmiški, nes įmanomas, priimtinas tik vienas scenarijus – Ukrainos pergalė.

Kryptis visiems aiški, atrodytų, aiški ir pergalės formulė: Ukrainos teritorijos susigrąžinimas tarptautiniu mastu pripažintose sienose (su Krymu, Donecku ir Luhansku). Tačiau čia aiškumas ir baigiasi. Turime žvelgti toliau į ateitį, kitapus šios pergalės, kadangi Ukrainos pergalė – būtina, bet ne pakankama taikos Europoje sąlyga.

Šalia šios tezės noriu greta paguldyti jausmą, kuris užplūsta kiekvienąsyk kalbantis su partneriais Vakaruose: labai daug kas Europoje tiesiog nekantraudami laukia, kada jau bus galima paskelbti, kad karas baigtas, ir grįžti prie business as usual su Rusija. Karą jie mato kaip (nemalonų, papiktinantį, galbūt netgi nusikalstamą) epizodą, kaip svetimkūnis įsiterpiantį ilgoje santykių istorijoje, kur dominuoja pragmatizmas ir abipusė nauda. Reikia kuo greičiau jį kaip nors pabaigti, ir bus vėl galima džiaugtis lengvesniais ir gausesniais (na, galbūt ne visada švariais, bet ką jau čia) pinigais iš prekybos su Rusija.

Karas prieš Ukrainą matomas kaip izoliuotas atvejis – jį užbaigus, ilgalaikių pasekmių santykiams su Rusija nebus. „Rusija vis tiek visada bus čia.“ „Vis tiek turėsime kažkada su Rusija pradėti kalbėtis.“ „Turime galvoti apie Europos saugumo architektūrą po karo – ir Rusija neišvengiamai turės būti jos dalis.“ Visa tai frazės, ne kartą girdėtos iš realių politikų pasisakymų.

Antra

Taip, Rusija visada bus čia – kad ir kaip norėtųsi, ji neišskris į Mėnulį (nors Marsas būtų dar saugiau). Tačiau toks kalbėjimas, viena vertus, laiko karą prieš Ukrainą ne itin reikšmingu epizodu, nekeičiančiu ilgalaikių santykių su Rusija esmės. Antra vertus, Rusijos autoritarinė ir agresyvi prigimtis priimama kaip galutinė, neišvengiama ir nepakeičiama duotybė. Jau nekalbant apie tokiu kalbėjimu neišvengiamai užkeliamą – kol kas dar švelnų – spaudimą ukrainiečiams derėtis ir rasti „taikos formulę“, kažką paaukoti, kad tik karas būtų pabaigtas.

Mus turėtų ypač neraminti negebėjimas suprasti, įsisąmoninti ir padaryti išvadas iš fakto, kad su Rusijos invazija į Ukrainą grįžo ideologinio karo tikrovė. Rusijos karas, ignoruojantis žmonių (netgi savų žmonių) aukas, ekonomines ir civilizacines pasekmes pačiai Rusijai, jos raidos perspektyvoms vardan ideologinio „didžiosios valstybės“ konstrukto yra kraupi, stingdanti atrūga to ideologinio karo, kurio nematėme nuo XX amžiaus vidurio, nuo Hitlerio ir Stalino planų pertvarkyti pasaulį remiantis totalitarine ideologija.

Šis faktas reiškia, kad jokio grįžimo į business as usual nėra ir negali būti; kad Rusija, net ir pralaimėjusi karą, išlaikys pamatinį agresyvumą ir lauks sekančios progos kai, sustiprėjusi ir atsigavusi, galės vėl užpulti – galbūt kitą, galbūt tą pačią šalį. Nebėra kelio sugrįžti į taiką, kuri tęsėsi nuo Šaltojo karo pabaigos iki 2008 m. karo prieš Sakartvelą, ženklinusio naują Rusijos agresijos fazę.

Tačiau iki pat 2022 m. vasario 24 dienos paryčių laisvasis pasaulis gyveno įsitikinimu, kad globali tikrovė iš esmės yra taiki, prielaidų dideliam esminiam konfliktui nėra. Visa tai pasikeitė. Todėl dabar plataus masto karo grėsmė, agresijos tikrovė turi tapti užsienio ir saugumo politikos atskaitos tašku mažų mažiausia dešimtmečiui į priekį. Grįžimo į taikų atsipalaidavimą, į 1 procento ar mažiau skyrimą gynybai nebebus, o tuos 32 metus tarp Berlyno sienos griuvimo ir dienos, kai Rusijos tankų kolona iš Baltarusijos pradėjo riedėti link Kijevo, turime traktuoti kaip netikėtai ilgai užsitęsusį „taikos dividendą“, kurio artimiausiais dešimtmečiais nebeturėsime. Ginklavimasis ir rengimasis gintis, visuomenės ir valstybės mobilizacija gynybai, į karo poreikius orientuota ekonomika turės tapti laisvojo pasaulio tikrove – jei norime, kad tas pasaulis laimėtų ir išliktų.

Vėlgi – nenoriu teigti, kad tas gyvenimas karo parengtyje tęsis amžinai. Tačiau turime būti labai atviri ir tikslūs įvardydami, kada tai gali pasikeisti. Neužtenka tik, sulaukus dabartinio karo Ukrainoje pabaigos, su palengvėjimu atsidusti, atsipalaiduoti, sumažinti išlaidas gynybai – ir toliau ignoruoti niekur nedingusį Rusijos agresyvumą.

Kitaip tariant, mūsų strateginis tikslas turėtų būti Rusijos gilaus priešiškumo laisvajam pasauliui pašalinimas – t.y., tokia Rusija, kuri nekelia agresijos grėsmės ir savo ateitį siekia konstruoti be geopolitinių pretenzijų kaimynams, taikiomis ir teisinėmis priemonėmis. Akivaizdu, kad be režimo pasikeitimo ir giluminių pokyčių pačioje Rusijos visuomenėje tokia šios valstybės hipostazė neįmanoma. Taigi demokratinės, tarptautinei teisei paklūstančios, taikios Rusijos sukūrimas turi būti strateginis Vakarų tikslas. Tai sunkus, ilgojo laikotarpio siekinys, reikalaujantis strateginės kantrybės, nuoseklumo ir ilgalaikės perspektyvos (demokratijoms beveik neįsivaizduojami dalykai), tačiau jokių kitų priimtinų alternatyvų tiesiog neturime.

Šios nuostatos trumpojo laikotarpio praktinė pasekmė būtų ta, kad bet kokie svarstymai apie sankcijų atšaukimą ir santykių su Rusija normalizavimą gali prasidėti tik tada, kai Rusija bus ištesėjusi minimalias sąlygas, liudijančias pamatinį agresyvios imperialistinės politikos išsižadėjimą. Neužtenka, kad (1) Rusija būtų išvedusi kariuomenę už teisėtų Ukrainos sienų. Kitos būtinos sąlygos yra: (2) reparacijos Ukrainai; (3) kaltųjų dėl agresijos nusikaltimo, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui tarptautinės patraukimas atsakomybėn; (4) kariuomenės išvedimas ir bet kokių pretenzijų atsisakymas į Transdnistriją (Padniestrę), Abchaziją ir Pietų Osetiją; (5) politinių teisių ir laisvių atkūrimas Rusijoje ir demokratiški rinkimai.

Bus sakančių, kad demokratinė Rusija kaip ilgojo laikotarpio siekinys, kaip ir šie kriterijai, yra nerealistiška. Aš sakyčiau, kad visiškai nerealistiškas – nes pasiduoda iliuzijai apie Rusijos ketinimus ir apgaudinėja save dėl galimybės užsitikrinti saugumą – yra orientavimasis į dialogą su Rusija, kuri nėra iš pagrindų pasikeitusi. Bet koks kitas scenarijus, apeinantis įvardytus kriterijus, reikš tik tai, kad Putinui – XXI amžiaus Hitleriui – tiesiog bus suteiktas antras šansas. (Aišku, tai gali būti ne Putinas, o kokia nors jo reinkarnacija kitu vardu.)

Aišku, kad Rusijos demokratizavimo strategija yra ilgalaikė – orientuota į dešimtmečius, ne ketverių metų demokratinį rinkiminį ciklą. Aišku, kad demokratinis pasaulis pats vienašališkai negali Rusijos pakeisti. Tačiau ir Šaltasis karas netruko kelerius metus. Savo ruožtu strateginė orientacija į demokratinius pokyčius Rusijoje įgalins nepraleisti progos, leis kryptingai pasinaudoti atsirandančiomis politinės transformacijos potencialu, kai toksai ten susiklostys. Lygiai taip Vakarai sugebėjo pasinaudoti praeito amžiaus devintojo dešimtmečio gale atsivėrusiu galimybių langu Sovietų Sąjungoje – tai įgalino Vakarų ilgalaikės strateginės orientacijos skatinti joje demokratinį virsmą egzistavimas ir įdirbis.

Visiškai pritariu Viktorui Bachmetjevui, kad turime padėti Rusijos demokratams ieškoti naujos idėjos kurti tokiai Rusijos tapatybei, kuri nebūtų agresijos šaltinis. Kas tai turėtų būti – parlamentinė respublika ar konstitucinė monarchija? Kaip tos demokratinės Rusijos pasiekti – per federalizaciją ar per Rusijos pavergtų tautų dekolonizaciją? Akivaizdžių atsakymų į šiuos klausimus nėra, bet reikia pradėti juos sistemingai kelti ir apmąstyti.

Trečia

Jeigu jau prakalbome apie Šaltąjį karą, stebina vis pasirodantys pareiškimai, kad „negalima leisti pasaulio susiskaldymo į blokus“ ir pan. Tas susiskaldymas jau yra – užtenka pažiūrėti į balsavimo Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje švieslentę. Tai objektyvus procesas – demokratijų ir autoritarizmų politinio veikimo prielaidos ir kuriamo pasaulio vizijos kardinaliai skiriasi. Būtent tas skirtumas neišvengiamai vedė į politinės įtampos didėjimą tarp laisvojo ir autoritarinio pasaulio dar prieš tai, kol Rusijos karas prieš Ukrainą tą įtampą dar labiau užaštrino. Globalų politinį pasidalijimą neigti būtų visiška saviapgaulė – o gal ne savi-, bet tiesiog apgaulė, apgaulingas diskursas, siekiantis Rusijos karo prieš Ukrainą fone „prastumti“ būtinybę plėsti prekybą su kitais autoritariniais režimais, pirmiausia Kinija.

Toks noras kompensuoti nuostolius, patiriamus dėl Rusijos sukelto karo ir jai įvestų sankcijų, atsigręžimu į kitas autoritarines valstybes ir jų rinkas yra itin pavojingas – jis duoda autoritarams įtakos svertus į rankas ir didina Vakarų valstybių priklausomybę nuo nedemokratinių žaidėjų. O ilgainiui, politinei krizei ištikus, visi svertai, kurie tik gali būti panaudoti, ir bus panaudoti.

Šiuolaikiniame pasaulyje, patiriančiame demokratijos atoslūgį, atrodo keista kartoti seną mantrą apie tai, kad tik vertybinis pagrindas, vertybių bendrumas yra patikimas stabilių ilgalaikių bendradarbiavimo santykių ir abipusio saugumo garantas. Žinoma, praktikoje neįmanoma valstybių ekonominių santykių apriboti vien demokratijomis. Tačiau tai, nereiškia, kad nereikia matyti iš bendravimo su autoritariniais režimais kylančių rizikų – lygiai kaip ir išmokti juos diferencijuoti bei graduoti: juk ekonominė priklausomybė nuo Rusijos nepalyginti pavojingesnė, negu, pavyzdžiui, santykiai su Vietnamu. Vis dėlto esu įsitikinęs, kad bendradarbiavimo, ekonominių, mokslinių, technologinių, kultūrinių ryšių demokratinio pasaulio viduje gilinimas dar neišnaudotas iki galo, nepasiekė savo pilno potencialo – o tokį bendradarbiavimą plėtoti tiek saugumo, tiek demokratijos ateities globaliame pasaulyje prasme neišpasakytai svarbu.

Ne mažiau svarbu – demokratinės valstybės privalo ugdytis atsparumą ekonominei, energetinei prievartai ir hibridinėms grėsmėms, dezinformacijai bei propagandai. Buvęs NATO generalinis sekretorius Anders Fogh Rasmussen kalba apie būtinybę sukurti „ekonominį 5 straipsnį“ – mechanizmą, užtikrinantį demokratijų solidarumą ir atsparumą autoritarinio ekonominio šantažo akivaizdoje. Turime žiūrėti dar plačiau – galvoti apie hibridinių, energetinių, informacinių grėsmių 5 straipsnio ekvivalentus.

Ir nebijoti kelti demokratijos, teisės viršenybės bei žmogaus teisių pergalės kaip globalaus strateginio tikslo – net ir tokiose valstybėse, kaip Kinija. Net jeigu tam reikės apsišarvuoti strategine kantrybe ne dešimčiai, o penkiasdešimčiai ar net šimtui metų.

Ketvirta

Kalbėti apie atsparumą (resilience) tapo madinga dar iki karo. Per pastaruosius metus tai tapo tiesiog privalomu politinio diskurso atributu. Vis dėlto aš norėčiau pasiūlyti karo pamokas apsvarstyti pasitelkiant sąvoką, kurią pasiūlė Nicholas Nassim Taleb, - antifragility, arba antitrapumas. Pagrindinė idėja už atsparumo (resilience) sąvokos yra grįžimas į status quo ante: grąžinti krizės ar smūgio ištiktą sistemą į ankstesnę būseną, buvusią iki krizės. Tačiau šiuo atveju, kaip matėme, grįžimo į ankstesnę būseną nebus.

Talebo antitrapumas (antifragility) kalba apie sistemas, kurios nuo krizės arba streso tik stiprėja – kaip imunitetas, kuriam išugdyti reikalingos infekcijos. Lietuvių liaudies patarlė sako, kad „už vieną muštą dešimt nemuštų duoda“. Nietzsche kalba, jog „Was mich nicht umbringt, macht mich stärker – tai, kas manęs nenužudo, mane sustiprina“. Talebas pateikia ir konkrečių antitrapių sistemų pavyzdžių – nuo aviacijos saugos sistemos iki informacijos sklaidos.

Pavyzdžiui, praėję metai buvo didžiulis stresas globaliai tvarkai ir ypač tarptautinėms organizacijoms. Bendrąja prasme galima pasakyti, kad ex officio, visuotinės narystės organizacijoms (tokioms, kaip Jungtinės Tautos, UNESCO, ESBO) šiuos metus išgyventi sekėsi gerokai prasčiau, negu normatyvinėms organizacijoms (kaip kad ES ir NATO).

Jeigu prieš keletą metų ES tebeatrodė ganėtinai sklerotiška ir nerangi organizacija, o vienas Europos lyderis maždaug panašiu metu kalbėjo, jog NATO yra ištikusi „smegenų mirtis“, tai dabar taip manyti ir teigti gerokai sunkiau. Per palyginti trumpą laiką sumobilizuota milžiniška karinė, ekonominė ir politinė parama Ukrainai, pritaikytos beprecedentės sankcijos Rusijai, išaugęs solidarumas blokų viduje, įdiegtos energetinio ir ekonominio atsparumo priemonės, užkurta globali diplomatijos kampanija. Taip, visa tai gal nevyksta taip greitai ir sklandžiai, kaip norėtųsi, vis dar daug inercijos, kaip supūliavęs spyglys minkštoje vietoje procesus stabdo viena valstybė, ne visi sprendimai pataiko į dešimtuką, tačiau neįmanoma nepripažinti, kad tiesiog akyse įvyko milžiniška transformacija. Kaip ten sakė Jean Monnet? „Europa bus nukaldinta krizėje ir bus toms krizėms spręsti priimtų sprendimų suma.“ Tas pats, mutatis mutandis, galioja ir NATO.

Tuo tarpu garbioji senutė – Jungtinės Tautos – kelia vis daugiau pajuokos ir pasipiktinimo, kai nesugeba rasti būdo užkirsti kelią tam, kad Rusija, šalis agresorė, nesinaudotų savo kaip nuolatinės JT Saugumo tarybos narės veto teise, kad sutrukdytų užkirsti kelią jos nusikaltimams, pažeidžiantiems tų pačių JT Chartiją. Vis stiprėja balsai, reikalaujantys esminės Jungtinių Tautų reformos. Tiek to – Jungtinės Tautos gal ir reikalingos kaip tarptautinės tvarkos koordinačių sistema, neutrali erdvė, kur gali būti atstovaujamos visos pasaulio valstybės, nuo Butano iki JAV, ir kur reprezentuojami net ir visiški parijai, kaip Šiaurės Korėja, Eritrėja ar Rusija. Tačiau tokiai organizacijai, kaip ESBO, kuri turėjo vieną uždavinį – saugoti taiką ir stabilumą Europoje, – ir nepajėgė nė per nago juodymą jo įgyvendinti, dabartinis karas reiškia rimtą, jei ne fatalinę, prasmės krizę.

Bet aišku, didysis metų stebuklas – tai netikėtai atsiskleidęs Ukrainos antitrapumas. Iš to, kaip Ukrainai (ne)sisekė siekti reformų ir pažangos taikos metu, niekas nebūtų galėjęs pamanyti, kad ši valstybė ne tik sugebės atsispirti tris kartus didesniam, į karą visus resursus metančiam agresoriui, bet ir inicijuos integracijos į Europos Sąjungą procesą, ims – karo sąlygomis, be elektros ir oro pavojaus sirenoms kaukiant – vykdyti ambicingas reformas ir apskritai pradės plataus masto valstybės bei visuomenės transformaciją. Būtent Ukrainą turės studijuoti tie, kas norės įspėti valstybių antitrapumo ir išgyvenimo despite overwhelming odds paslaptį, gvildendami atskirus Ukrainos stiprybės elementus – mentalitetą, istorinę patirtį ir atmintį, pilietinės visuomenės vaidmenį, socialinę struktūrą ir t.t.

Aišku, dar laukia antrieji – ir tikiuosi, paskutinieji – karo metai, kurie bus tikrai ne lengvesni, negu pirmieji. Tačiau vieną dalyką pirmieji karo metai jau įrodė: demokratinės sistemos antitrapumą, jos gebėjimą iš krizės išeiti sustiprėjus ir atsinaujinus. Kai Kijevo gatvėje pamatai ant sienos išpieštą Europos Sąjungos vėliavą, mintyse ima skambėti senoviniai žodžiai: Hoc signo vinces.

Komentaro autorius – Ramūnas Terleckas, žurnalo „Verslo klasė“ redaktorius

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.