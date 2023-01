R. Aernoudtas. Verslo angelai – kertinė startuolių ekosistemos ašis

BMI nuotr.

Verslo angelai yra itin svarbūs startuolių ekosistemai – jie įrodė esantys atsparūs krizėms. Visgi rinkoje matomas tendencingas perėjimas nuo ankstyvosios stadijos startuolių finansavimo prie tolimesnių startuolių finansavimo raundų. Dėl šios priežasties startuoliams tenkanti pinigų dalis mažėja, o tai savu ruožtu gali sukelti jų stygiaus bangą. Siekiant to išvengti itin svarbus vaidmuo tenka verslo angelų tinklams, tokiems kaip Lithuanian Business Angel Network („LitBAN“), kadangi be verslo angelų investicijų sumažėtų rizikos kapitalistų pasiūla, o tai reikštų pražūtingą poveikį ekonomikai.

Infliacija, COVID-19, nuolat kintantys vertinimai, vertės kritimas – priežastys, kodėl rizikos kapitalistai vis dažniau investuoja arčiau rinkos kainos, kuomet rizika yra sąlyginai mažesnė, o finansinė grąža - didesnė. Be to, didėjant Europos fondams, dažniausiai dėl JAV finansavimo, jų valdytojai mieliau žvalgosi į didelius sandorius, kurių galimos pernešamos palūkanos yra ženkliai aukštesnės, o sąnaudos, išreikštos procentais nuo prašomos sumos, mažesnės. Tai sukuria naują finansavimo spragą, kurią užpildyti kitų finansuotojų iš karto nerasi. Pavyzdžiui, per pastaruosius šešerius metus Europoje reikšmingai išaugo vėlyvosios stadijos kapitalo dalis brandžioms rizikos kapitalo įmonėms: 2021 m. į vėlyvosios stadijos finansavimo pritraukimo etapus buvo investuota rekordinė 69,6 mlrd. Eur suma, bendrai 67,3%. Palyginimui, prieš penkerius metus 48,0% bendro 2016 m. skaičiaus buvo gauti iš vėlyvosios stadijos (2022 m. PitchBook duomenys).

Beje, tai yra puikus pavyzdys, kaip rinkai nepavyksta įveikti rizikos vengiančių rizikos kapitalistų. Šią tendenciją sustiprino vėliau sekusios krizės. Kaip teigia NVCA Venture monitor 2022, jei išliks nepastovumas, pirmojo raundo kapitalą startuolių finansavimui gali būti vis sunkiau pritraukti.

Įrodymais grįsta politika

Preliminarūs tyrimai patvirtina šią analizę. Jungtinėse Amerikos Valstijose verslo angelų kartotinių sandorių į tą patį startuolį padaugėjo 26%, tačiau investicijos į naujus startuolius sumažėjo 12% (Angel Capital Association duomenys, 2021). Analogiškos išvados buvo padarytos atlikus Škotijos ir Airijos verslo angelų veiklos analizę (Colin Mason, 2022) ir nustačius, kad pastarieji į įmones investuoja antrajame finansavimo etape ir tik labai mažas sumas į visiškai naujus startuolius, kai anksčiau investuodavo ir pradiniuose etapuose.

Škotijoje 90% verslo angelų investuotų sumų buvo skirtos tęstinėms investicijoms. Galų gale, dėl COVID-19, ir kiek mažiau dėl energetikos krizės sumažėjo pradedančiųjų verslų gaunami pinigų srautai, o tai kelia jų likvidumo problemas. Šiuo atveju pradedantiesiems dažnai padeda vyriausybių remiamos trumposios tarpinės paskolos ir verslo angelų suteikiamos papildomos lėšos. Tam verslo angelai naudoja savo rezervus arba kaupia rezervus antrajam investicijų etapui, o tai reiškia, kad naujiems startuoliams lieka mažiau pinigų.

Iš tiesų, verslo angelai, finansuojantys startuolius pirmame raunde, iš anksto turėtų apsvarstyti ir antrąjį, kadangi dėl aukščiau paminėtų priežasčių rizikos kapitalistui įsikišti gali būti per anksti.

Verslo angelai, norėdami išvengti nutrūkusios grandinės fenomeno bei sulaukti investicijų grąžos, neturi kito pasirinkimo kaip tik užtikrinti ir kitą finansavimo raundą. Nors antrasis finansavimo raundas gali būti mažiau rizikingas ir pigesnis, dažnu atveju jis pareikalauja didesnių investicijų, kurios nebūtinai yra suderinamos su verslo angelo galimybėmis.

Verslo angelų tinklų vaidmuo

Kadangi antrajam finansavimo etapui reikalingos didesnės sumos, nors ir su mažesne rizika, nei ankstesniems etapams, turi būti skatinamas verslo angelų sindikavimas. Verslo angelai, siekdami padidinti savo investicinį pajėgumą, kaups rezervus antrajam etapui ir gali investuoti drauge su keletu kitų angelų. Todėl verslo angelams vis dažniau reikia kartu įsitraukti į tuos pačius projektus, o sindikavimą gali palengvinti verslo angelų tinklai.

Be to, nuolat turi būti telkiami nauji, potencialūs verslo angelai. Nors pinigų investicijoms netrūksta, tačiau jų perdavimas startuoliams išlieka problema. Verslo angelų tinklų vaidmuo čia yra labai svarbus, dėl to jie turėtų būti dar stipriau palaikomi. Ypatingas dėmesys galėtų būti skiriamas verslo angelams moterims, nes čia yra daug neišnaudoto potencialo.

Galiausiai turėtų būti skatinamos tarpvalstybinės investicijos. Šiame kontekste bendradarbiavimas tarp verslo angelų tinklų galėtų tapti įdomiu įrankiu. Be to, su investicijomis susijusios mokesčių lengvatos neturėtų apsiriboti nacionalinėmis investicijomis. Verslo angelai, investuojantys į tarpvalstybinius projektus – o antrojo etapo finansavimas dažnai reiškia tarptautinę plėtrą – taip pat turėtų turėti galimybę naudotis mokesčių lengvatomis. Taip jau yra, pavyzdžiui, Prancūzijoje ir tai turėtų būti laikoma etalonu kitoms šalims.

Pasitraukimo galimybės

Turime apsvarstyti rinkos finansavimą, kaip visumą. Be verslo angelų, sumažėtų pasiūla rizikos kapitalistams. Stokojant tinkamai veikiančių ir nesuskaidytų finansų rinkų, tiek verslo angelams, tiek rizikos kapitalo investuotojams Europoje nėra pakankamai galimybių pasitraukti, o tai verčia juos pereiti į transatlantinę erdvę. Apžvelgus verslo angelų investicijų Europoje pavyzdžius, paaiškėjo, kad 81% investicijų dar nėra realizuotas pasitraukimas. Nematydami pasitraukimo perspektyvų, niekas nenorės investuoti.

Verslo angelai sėja sėklą, o rizikos kapitalistai investuoja arčiau derliaus. Verslo angelai finansuoja 90% Europos startuolių. Kitaip tariant, be verslo angelų praktiškai nebūtų naujų įmonių, todėl rizikos kapitalistai neturėtų potencialių kandidatų savo investicijoms. Tad verslo angelai yra Europos ekosistemos pagrindas, o jų tinklai yra veiksnys, skatinantis verslo angelų vienijimąsi ir leidžiantis jiems investuoti savo pinigus tol, kol pasirodys rizikos kapitalo investuotojai. Jei verslo angelai nesikiš, kils pavojus visai startuolių ekosistemai, kuri labai reikalinga krizės ir pokriziniu laikotarpiais.

Komentaro autorius – Rudy Aernoudtas, BMI Vilnius, Gento ir Nancy universitetų Europos ekonomikos mokslų profesorius

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

